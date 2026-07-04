La posible vuelta de las listas colectoras para 2027 abre una fuerte disputa política

La posible implementación de listas colectoras para las elecciones de 2027 comenzó a generar un intenso debate político, aunque el Gobierno nacional todavía no presentó un proyecto formal. La iniciativa, que también contemplaría la suspensión o eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), es seguida de cerca por dirigentes de todo el país, incluidos los referentes políticos de Catamarca, debido al impacto que podría tener en las estrategias electorales provinciales.

Pese a las versiones que circulan en los últimos días, tanto el oficialismo como sus aliados y la oposición admiten que aún no conocen los detalles de la propuesta. Incluso, legisladores que mantienen diálogo permanente con la Casa Rosada aseguran que solo existen borradores y que el contenido definitivo continúa en discusión.

En el oficialismo reconocen que una eventual suspensión de las PASO también estaría acompañada por acuerdos políticos con gobernadores aliados para evitar competencias internas en aquellas provincias donde busquen la reelección. Aunque ese aspecto no formaría parte del texto de la reforma, sería uno de los principales ejes de negociación.

El objetivo de las colectoras

La posibilidad de habilitar listas colectoras aparece como una alternativa para que partidos aliados, como el PRO y la UCR, puedan competir con candidatos propios en categorías provinciales o legislativas mientras respaldan la candidatura presidencial de Javier Milei.

De esa manera, el oficialismo buscaría fortalecer una eventual candidatura presidencial de Milei para un nuevo mandato, mientras que los gobernadores aliados evitarían la necesidad de respaldar a otro postulante con posibilidades competitivas.

Como parte de ese esquema, también se analiza la posibilidad de que las elecciones nacionales y provinciales se realicen el mismo día mediante un sistema de comicios simultáneos y concurrentes, con urnas separadas.

Rechazo de la oposición

La posibilidad de modificar nuevamente las reglas electorales fue cuestionada por distintos sectores de la oposición.

El diputado radical Pablo Juliano, integrante del bloque Democracia para Siempre, criticó la iniciativa y sostuvo que implicaría un retroceso institucional.

Según el legislador, el regreso de las colectoras desnaturalizaría el espíritu con el que fue aprobada la Boleta Única de Papel y favorecería la acumulación de candidaturas detrás de un mismo postulante presidencial.

Desde el peronismo, en tanto, consideran que la intención del oficialismo apunta a eliminar una herramienta clave para resolver las diferencias internas, en un contexto de creciente tensión entre los distintos sectores del espacio.

También hay dudas entre los aliados

Más allá de las críticas opositoras, algunos sectores cercanos al Gobierno también expresaron reparos sobre la iniciativa.

Uno de los principales interrogantes gira en torno al funcionamiento de la Boleta Única de Papel si se habilitan múltiples listas colectoras. Legisladores radicales advirtieron que en distritos con gran cantidad de fuerzas políticas, como la provincia de Buenos Aires o Santa Fe, el diseño podría perder uno de sus principales objetivos: simplificar el sistema de votación.

Además, algunos dirigentes consideran prematuro diseñar una estrategia electoral basada en la capacidad de arrastre de Milei cuando todavía resta más de un año para el inicio formal del proceso electoral.

El primer revés para el oficialismo

El Gobierno recibió este viernes una de las primeras manifestaciones públicas en contra de la posible reforma.

El gobernador de Osvaldo Jaldo rechazó la posibilidad de eliminar las PASO y ratificó la postura del bloque Independencia.

"Hemos sido muy claros. Estamos en contra de sacar las PASO", afirmó el mandatario provincial.

Jaldo también señaló que hasta el momento no recibió ningún proyecto oficial por parte de la Casa Rosada ni del jefe de Gabinete, Diego Santilli, por lo que consideró que las versiones conocidas responden únicamente a trascendidos periodísticos.

Una negociación que recién comienza

Al tratarse de una reforma de la legislación electoral, el proyecto deberá reunir mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso: 129 votos en la Cámara de Diputados y 37 en el Senado.

En ese contexto, la posición de los gobernadores y de los bloques provinciales será determinante para el futuro de la iniciativa.

Mientras tanto, Santilli continuará durante las próximas semanas las conversaciones con mandatarios provinciales. Uno de los primeros encuentros fue con el gobernador de Ignacio Torres, quien obtuvo el respaldo del Gobierno nacional para gestionar un financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) destinado a obras de abastecimiento de agua potable en la Cuenca del Río Senguer.

Por ahora, la eventual reforma electoral permanece en etapa de negociación política y sin un proyecto oficial presentado, aunque ya comenzó a generar un intenso debate sobre las reglas con las que podrían desarrollarse las elecciones presidenciales de 2027.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.