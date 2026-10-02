Catamarca reconoció a la comunidad japonesa en el marco de los 140 años de la primera inmigración en Argentina

En un marco institucional de profunda relevancia histórica y cultural, el vicegobernador de la provincia, Rubén Dusso, mantuvo una reunión institucional con Miguel Miyashiro, destacado referente de la comunidad japonesa en la provincia de Catamarca. Durante el transcurso del encuentro, la autoridad gubernamental le hizo entrega de un reconocimiento especial en representación del Estado provincial, al conmemorarse de manera oficial el cumplimiento de los 140 años de la llegada de la primera inmigración procedente de Japón a la República Argentina.

Este emotivo encuentro de carácter bilateral se inscribió de forma coordinada dentro de la amplia agenda de actividades conmemorativas que la colectividad realiza a lo largo de todo el territorio nacional. Las distintas iniciativas desplegadas por la comunidad japonesa buscan poner en valor de manera permanente la memoria, las tradiciones ancestrales y el rico legado cultural de aquellos pioneros que arribaron al suelo argentino para integrarse a la sociedad y contribuir decididamente a su crecimiento.

Muestra histórica en el Museo del Inmigrante y celebraciones federales

Dentro del programa de actividades diseñado en la agenda nacional para homenajear esta efeméride centenaria, se destacan importantes eventos de preservación patrimonial y festejos comunitarios organizados en distintos puntos del país:

. Inauguración de una muestra histórica de carácter expositivo en las instalaciones del Museo del Inmigrante. . Exposición de un acervo patrimonial integrado por fotografías de época, diversas obras de arte, documentación histórica y objetos personales pertenecientes a las familias fundadoras de la colectividad. . Instancias centrales de celebración programadas en la provincia de Córdoba, jurisdicción en la que se registró el primer asentamiento histórico de la comunidad japonesa en el país.

El valor pedagógico y memoria histórica de la exposición montada en el Museo del Inmigrante permitirá a los visitantes recorrer las vivencias cotidianas, los desafíos y las valiosas contribuciones de los pioneros desde su llegada al país. Del mismo modo, la elección de la provincia de Córdoba como núcleo de las celebraciones federales obedece a su importancia geográfica e histórica al haber albergado a las primeras familias niponas asentadas formalmente en la Argentina.

Fortalecimiento de los lazos de cooperación

Posterior a la entrega formal del reconocimiento institucional encabezada por el vicegobernador Rubén Dusso, las autoridades y representantes subrayaron la trascendencia del acompañamiento prestado por el Gobierno Provincial a esta relevante fecha del calendario histórico nacional. La acción gubernamental ratifica la voluntad política de continuar afianzando el vínculo armónico que une a las colectividades migrantes con el Estado y las instituciones locales.

Durante la reunión se destacaron y reafirmaron de manera enfática los pilares conceptuales y valores compartidos que unen a ambas comunidades:

. Lazos históricos de profunda amistad entre el pueblo japonés y la comunidad local. . Principios compartidos de cooperación, trabajo constante y respeto mutuo. . Aporte e integración directa de la colectividad al tejido social del pueblo catamarqueño. . Contribución activa de la comunidad al desarrollo productivo y cultural de la región.