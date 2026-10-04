Las obras de arte secuestradas en propiedades de Cristina fueron valuadas en US$300 mil

Durante el juicio oral por la causa Cuadernos de las Coimas se conocieron nuevos detalles relacionados con las obras de arte que fueron secuestradas en propiedades vinculadas a Cristina Kirchner durante los allanamientos realizados en 2018.

De acuerdo con la información publicada por Clarín a partir de dos tasaciones del Banco Ciudad incorporadas al expediente, el conjunto de 56 piezas relevadas alcanzaba en ese momento un valor de $7,7 millones, una cifra equivalente a unos US$300 mil actuales.

Las valuaciones corresponden a obras encontradas en dos inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires: el departamento de la calle Juncal y la propiedad de Florencia Kirchner, situada en la calle Moreno.

Los informes fueron elaborados por especialistas del Banco Ciudad por orden del entonces juez federal Claudio Bonadio. Las tasaciones determinaron el valor de mercado de las piezas a precios de 2018, permitiendo establecer una referencia económica sobre parte del patrimonio artístico encontrado durante los procedimientos judiciales.

El inventario reúne pinturas de diferentes artistas, esculturas y obras realizadas mediante distintas técnicas y con dimensiones diversas.

Una obra de Aizemberg en Juncal

Entre las piezas relevadas durante los allanamientos aparece "Formas II", del artista Roberto Aizemberg. Se trata de un óleo sobre tabla que fue tasado en $2,4 millones.

La valuación de esta obra resulta especialmente significativa dentro del conjunto encontrado en el departamento de la calle Juncal, ya que representaba más de la mitad del valor total asignado a las obras relevadas en ese inmueble. La tasación realizada por los especialistas del Banco Ciudad permitió establecer el valor económico que tenía la pieza en 2018, aunque el informe no determina el origen de la obra ni las circunstancias en las que llegó a formar parte de los bienes encontrados durante el procedimiento.

El inventario conocido hasta el momento incluye además trabajos de distintos artistas, lo que configura un conjunto heterogéneo de pinturas y esculturas.

Dos obras de Pedro Figari en Moreno

En la propiedad de la calle Moreno, perteneciente a Florencia Kirchner, los especialistas encontraron dos pinturas originales del artista uruguayo Pedro Figari.

Se trata de:

"Sale la procesión" , valuada en $1 millón .

, valuada en . "Escena de negros", tasada en $1,4 millones.

En conjunto, las dos obras de Figari alcanzaban una valuación de $2,4 millones y representaban aproximadamente el 76% del valor total de las piezas relevadas en ese domicilio, cuyo monto ascendía a $3,15 millones.

La presencia de las obras de Figari constituye uno de los puntos destacados del inventario debido al peso que tuvieron sus valuaciones dentro del conjunto encontrado en Moreno. Al igual que sucede con las restantes piezas incluidas en los informes, las tasaciones permiten conocer sus características y establecer un valor de mercado correspondiente a 2018, pero no determinan cómo fueron adquiridas.

Un inventario con artistas y técnicas diversas

Los informes del Banco Ciudad no se limitaron a las obras de Aizemberg y Figari. El inventario también registra trabajos de Carlos Páez Vilaró, Mario Mollari, Renata Schussheim, Nora Patrich y José Malanca, entre otros artistas.

El conjunto incluye tanto pinturas como esculturas y piezas realizadas con distintas técnicas y dimensiones. De esta manera, las 56 obras relevadas constituyen un conjunto amplio y diverso de piezas artísticas encontradas durante los procedimientos judiciales de 2018. Su valuación conjunta, según las dos tasaciones incorporadas al expediente, alcanzó los $7,7 millones a valores de ese momento.

Sin embargo, esa cifra no representa necesariamente el valor de la totalidad de las obras de arte existentes en las propiedades allanadas, dado que los informes conocidos no abarcan todos los inmuebles que fueron objeto de procedimientos.

Las tasaciones no determinan cómo fueron adquiridas

Uno de los aspectos centrales que surge de los informes es que las tasaciones permiten conocer cuánto valían las obras y cuáles eran sus características, pero no establecen cómo llegaron a las propiedades. Según las fuentes judiciales citadas por Clarín, tampoco está determinado hasta el momento si algunas de las piezas fueron compradas o recibidas como regalos.

Este punto marca una diferencia entre la información que aportan las tasaciones y la cuestión vinculada con el origen de las obras. Los informes del Banco Ciudad tienen como objetivo establecer su valor de mercado, pero no permiten determinar por sí mismos las circunstancias de adquisición.

Por lo tanto, el monto de $7,7 millones corresponde exclusivamente a la valuación de las 56 piezas incluidas en esos dos informes y a los precios establecidos para 2018.

El Calafate quedó fuera de las tasaciones

Otro elemento importante para dimensionar el patrimonio artístico relevado es que las dos tasaciones incorporadas a la causa no abarcan todas las propiedades allanadas.

En particular, quedaron fuera del análisis las obras que se encontraban en la casa de El Calafate. Por ese motivo, el valor total del patrimonio artístico secuestrado podría ser diferente del monto establecido en los dos informes del Banco Ciudad. Los US$300 mil actuales mencionados corresponden al conjunto de piezas contempladas en esas tasaciones y no necesariamente a la totalidad de las obras encontradas en todas las propiedades vinculadas a la exmandataria.

El dato resulta relevante porque permite establecer el alcance preciso de la cifra conocida: se trata de una valuación correspondiente a las obras relevadas en Juncal y Moreno, mientras que las piezas ubicadas en El Calafate no fueron incluidas.

Los videos de los allanamientos volvieron a poner las obras en escena

La información sobre las obras tomó relevancia durante el juicio oral por la causa Cuadernos luego de que se exhibieran videos correspondientes a los allanamientos realizados en 2018.

Las imágenes permitieron observar los ambientes registrados durante los procedimientos y también parte de las pinturas, esculturas y otros objetos artísticos que se encontraban dentro de los inmuebles. La exhibición de ese material durante el juicio permitió poner nuevamente el foco sobre un conjunto de bienes cuyo valor económico había sido establecido mediante las tasaciones realizadas por especialistas del Banco Ciudad.

Los documentos incorporados al expediente permiten ahora conocer con mayor precisión qué piezas fueron relevadas en los dos domicilios, qué artistas aparecen en el inventario y cuál fue el valor asignado a cada una de las obras destacadas.

Las obras tampoco fueron incluidas en el pedido de decomiso de Vialidad

De acuerdo con la información publicada por Clarín, las obras relevadas hasta el momento tampoco fueron incluidas entre los bienes alcanzados por el pedido de decomiso relacionado con la condena de Cristina Kirchner en la causa Vialidad.

Este dato completa el cuadro conocido hasta ahora sobre las piezas artísticas. Por un lado, existen dos tasaciones del Banco Ciudad que establecieron el valor de mercado de 56 obras encontradas en los inmuebles de Juncal y Moreno. Por otro, esas valuaciones no incluyen las piezas ubicadas en El Calafate y tampoco determinan cómo fueron adquiridas.

Los datos incorporados durante el juicio permiten establecer, en consecuencia, una valuación de $7,7 millones a precios de 2018, equivalente a unos US$300 mil actuales, para las obras contempladas en esos informes.

Entre ellas sobresalen "Formas II", de Roberto Aizemberg, tasada en $2,4 millones, y las pinturas de Pedro Figari "Sale la procesión", valuada en $1 millón, y "Escena de negros", tasada en $1,4 millones. El inventario también incluye obras de Páez Vilaró, Mollari, Schussheim, Patrich y Malanca, además de esculturas y otras piezas.

La información conocida hasta ahora permite dimensionar económicamente una parte del patrimonio artístico relevado durante los allanamientos de 2018, pero deja abiertas cuestiones que las tasaciones no resuelven, especialmente las relacionadas con el origen de las obras y su eventual forma de adquisición, mientras que el conjunto existente en El Calafate permanece fuera de los valores establecidos por estos dos informes.