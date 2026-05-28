Catamarca será sede del Foro de Comunicación Peronista enfocado en estrategia y gobernabilidad

Catamarca se convertirá este viernes 29 de mayo en el escenario de una nueva edición del Foro de Comunicación Peronista (FOCOP) 2026, un espacio orientado al debate político, la capacitación técnica y el análisis de las nuevas herramientas digitales vinculadas a la comunicación pública y la gestión.

La actividad se desarrollará bajo el lema "Comunicar para construir gobernabilidad: Cómo sostener gestión, ordenar equipos y construir futuro", una consigna que buscará articular distintos ejes relacionados con la comunicación política, las estrategias electorales y el funcionamiento de los equipos de gestión en un contexto atravesado por los desafíos tecnológicos y digitales.

El encuentro comenzará a partir de las 09:00 horas y tendrá lugar en las instalaciones del Salón de UTHGRA, donde se espera la participación de dirigentes políticos, militantes, comunicadores y equipos técnicos vinculados a la gestión local.

Un espacio orientado a la estrategia política

El Foro de Comunicación Peronista fue planteado como un ámbito de intercambio y actualización técnica enfocado en las transformaciones que atraviesa actualmente la comunicación política.

Según la propuesta del encuentro, uno de los objetivos centrales será analizar herramientas y metodologías que permitan fortalecer la comunicación institucional, ordenar equipos de trabajo y sostener estrategias de gestión en contextos de alta exposición pública y aceleración digital.

El lema elegido para esta edición pone el foco en el vínculo entre comunicación y gobernabilidad, incorporando conceptos relacionados con la construcción política, la coordinación de equipos y la planificación de futuro dentro de los espacios de gestión. En ese marco, las actividades previstas buscarán combinar capacitación técnica, debate político y análisis de tendencias vinculadas al escenario digital contemporáneo.

Redes sociales y nuevas tecnologías

Uno de los ejes principales del foro estará relacionado con el impacto de las redes sociales y las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión pública.

El encuentro contará con la participación de especialistas en estrategia política, comunicación digital y tecnologías vinculadas al ámbito gubernamental, quienes abordarán las últimas tendencias conceptuales y operativas que actualmente atraviesan el mundo digital.

Las exposiciones estarán orientadas a reflexionar sobre las nuevas dinámicas de comunicación política y sobre las herramientas que utilizan actualmente los equipos de gestión para interactuar con la ciudadanía, construir agenda pública y sostener canales de difusión institucional.

Entre los temas que aparecerán en el centro del debate figuran:

Estrategia política

Comunicación digital

Redes sociales

Nuevas tecnologías aplicadas a la gestión pública

Organización de equipos de comunicación

Construcción de gobernabilidad

La jornada buscará además generar un espacio de actualización técnica para quienes trabajan en áreas vinculadas a la comunicación institucional y política.

Un encuentro destinado a distintos actores políticos y técnicos

El Foro de Comunicación Peronista 2026 está dirigido a un universo amplio de participantes vinculados al ámbito político y de gestión. Entre los destinatarios del evento se encuentran:

Dirigentes políticos

Militantes

Comunicadores

Equipos de gestión local

La convocatoria apunta a reunir distintos perfiles relacionados con la construcción política y la comunicación pública, en un contexto donde las herramientas digitales ocupan un rol cada vez más importante dentro de las estrategias institucionales y electorales.

La presencia de especialistas permitirá incorporar experiencias, metodologías y enfoques vinculados al uso de nuevas plataformas y tecnologías en escenarios de comunicación política contemporánea.

Comunicación y gobernabilidad como eje central

La consigna central del encuentro, "Comunicar para construir gobernabilidad", aparece como el eje conceptual alrededor del cual se estructurará la jornada.

El planteo busca poner en discusión el rol de la comunicación dentro de los procesos de gestión política y administrativa, especialmente en escenarios donde las redes sociales y la circulación digital de información modificaron los tiempos y formatos tradicionales de interacción pública.

En ese sentido, el foro intentará analizar cómo sostener estrategias de comunicación que permitan acompañar procesos de gestión, ordenar equipos técnicos y políticos y proyectar objetivos de mediano y largo plazo.

La relación entre comunicación, gestión y construcción política será uno de los temas transversales de las exposiciones y actividades programadas durante toda la jornada.