El Gobierno retiró el pliego de una candidata a jueza por su vínculo familiar con un periodista

El Gobierno nacional resolvió retirar del Senado de la Nación el pliego de María Verónica Michelli, quien había sido propuesta para ocupar una vacante como jueza del Tribunal Oral Criminal Federal 3 de La Plata. La medida, formalizada este miércoles mediante una nota remitida a la Cámara alta, expuso una fuerte definición política de la Casa Rosada en torno a la designación de magistrados y volvió a colocar bajo tensión el funcionamiento de la Comisión de Acuerdos del Senado.

La candidatura de Michelli había avanzado en el ámbito parlamentario y ya contaba con las nueve firmas necesarias dentro de la Comisión de Acuerdos, integrada por 17 senadores, requisito indispensable para transformarse en dictamen y quedar habilitada para ser tratada en el recinto. Sin embargo, el proceso quedó interrumpido antes de alcanzar esa instancia definitiva.

La razón del freno, según se desprende de la información conocida, obedeció a un veto de carácter político vinculado con el parentesco de la candidata con el periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon. Michelli es cuñada del periodista, autor de recientes investigaciones periodísticas que involucraron a figuras de la administración libertaria.

El rol de la Comisión de Acuerdos

El episodio también dejó expuesto el funcionamiento interno de la Comisión de Acuerdos y el rol desempeñado por su presidente, el senador libertario por La Rioja, Juan Carlos Pagotto. Pese a que el pliego ya había alcanzado el número de firmas requerido para avanzar, Pagotto se negó a presentar el despacho correspondiente.

La maniobra fue interpretada como una decisión reñida con los usos reglamentarios habituales de la Cámara alta, ya que el procedimiento parlamentario indicaba que, una vez reunidas las firmas necesarias, el expediente debía quedar formalmente habilitado para su tratamiento.

El bloqueo se produjo pese a que la nominación había sido impulsada previamente por el propio presidente Javier Milei. Según se indicó, el mandatario había firmado el ascenso judicial de Michelli a mediados de marzo, aunque posteriormente la decisión política cambió dentro de la estructura gubernamental.

La intervención de la Casa Rosada

La orden de frenar el avance de la designación judicial provino de la Secretaría General de la Presidencia. Finalmente, el Ejecutivo nacional formalizó el pedido de retiro del pliego mediante una nota enviada al Senado que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

El retiro de la postulación se produjo en paralelo con otra serie de decisiones tomadas por la Casa Rosada respecto de cargos judiciales estratégicos. Mientras el Ejecutivo resolvía bloquear el ascenso de Michelli, avanzaba simultáneamente con la habilitación de otros pliegos que hasta ese momento también enfrentaban objeciones políticas dentro del oficialismo.

El avance de los pliegos vinculados al fuero Penal Económico

En contraste con el caso de Michelli, el Gobierno decidió destrabar los pliegos de Juan Galván Greenway y Alejandro Catania, ambos propuestos para integrar la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico.

Los dos magistrados de primera instancia habían sido inicialmente objetados por el Ejecutivo debido a sus vínculos estrechos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por Claudio "Chiqui" Tapia.

No obstante, esa situación se modificó luego de una serie de negociaciones reservadas mantenidas entre los jueces y emisarios políticos cercanos al oficialismo. Según la información difundida, en esas conversaciones participaron representantes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y también integrantes de la conducción libertaria.

Tras esas gestiones, el veto gubernamental fue levantado y el senador Juan Carlos Pagotto habilitó el proceso para recolectar las firmas necesarias que permitan emitir los dictámenes correspondientes de cara a la próxima sesión del Senado.