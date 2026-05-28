Milei volverá a enfocarse en la economía ante empresarios en el Latam Economic Forum

El presidente Javier Milei volverá a colocar a la economía en el centro de su agenda pública con una nueva exposición ante empresarios y referentes del sector privado durante el Latam Economic Forum, que se realizará este jueves en el salón Golden Center de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La jornada comenzará a partir de las 9 de la mañana y contará con la participación de funcionarios, economistas y empresarios vinculados al ámbito económico y financiero. En representación del Gobierno nacional, además del jefe de Estado, también participará el ministro de Economía, Luis Caputo.

La presencia de Milei en el foro estará enfocada en uno de los temas que más protagonismo ocupan dentro de su gestión: el rumbo económico del país y las reformas impulsadas desde el Poder Ejecutivo. Según se anticipó, el mandatario hablará a partir de las 12 del mediodía y su exposición tendrá una duración estimada de 45 minutos.

Un discurso centrado en la gestión y las reformas

Durante su presentación, Javier Milei repasará los puntos más sobresalientes de su administración y brindará definiciones sobre los lineamientos centrales de su plan económico para el resto del mandato presidencial.

De acuerdo con lo trascendido, el Presidente no realizará anuncios sorpresivos, sino que buscará reforzar los principales conceptos económicos que viene sosteniendo desde el inicio de su gestión. La intención del economista libertario será principalmente generar expectativas sobre la marcha de la economía, recuperar la centralidad de la agenda pública y transmitir que los sobresaltos económicos registrados en los últimos meses forman parte de una etapa ya superada.

En ese marco, Milei ya había adelantado algunos conceptos en su última entrevista pública, donde reconoció que el avance de determinadas reformas encuentra límites en el funcionamiento parlamentario y en la correlación de fuerzas dentro del Congreso.

Las dificultades legislativas y la negociación política

Uno de los ejes que el mandatario volvió a mencionar recientemente está relacionado con la necesidad de alcanzar consensos legislativos para impulsar las reformas propuestas por el Gobierno.

"Hoy tenemos una mejor composición, pero seguimos siendo primera minoría y no tenemos quórum propio", expresó Milei al referirse a la situación parlamentaria del oficialismo.

Bajo esa lógica, sostuvo que cada iniciativa requiere instancias de negociación política y acuerdos con otros sectores. "Requiere mucho diálogo, requiere mucho consenso", afirmó el Presidente, al señalar que esas condiciones impactan tanto en la velocidad de implementación como en el alcance de las transformaciones impulsadas por el Ejecutivo.

En ese contexto, Milei también dejó trascender que uno de los próximos paquetes legislativos estará vinculado a lo que definió como una "revolución de los seguros". Según explicó, ese conjunto de reformas buscará avanzar hacia un esquema con menor intervención estatal, en línea con la orientación económica que sostiene su administración desde el inicio del mandato.

Luis Caputo y el cronograma del evento

El Latam Economic Forum comenzará formalmente a las 9 con la inauguración institucional del encuentro. Minutos después, a las 9.15, será el turno de Luis Caputo, titular del Palacio de Hacienda, quien ofrecerá el primer discurso de la jornada.

La participación del ministro de Economía se producirá en un contexto donde el Gobierno busca consolidar el rumbo económico y reforzar las expectativas del sector empresarial respecto de las políticas oficiales. Posteriormente, a las 9.30, expondrán el economista Claudio Zuchovicki y el politólogo Fabián Calle, quienes compartirán su visión sobre la situación argentina y el escenario político y económico actual.

Otro de los expositores destacados será Horacio Marín, director de YPF, quien participará del encuentro entre las 11.15 y las 12.15, horario previo a la presentación presidencial.

El cierre central de la jornada estará a cargo de Javier Milei, cuya participación aparece como uno de los momentos más esperados del foro empresarial.

El perfil solidario del Latam Economic Forum

Desde la organización del evento remarcaron además que uno de los pilares centrales del Latam Economic Forum está vinculado al impacto solidario de las actividades que desarrolla.

Según destacaron, lo recaudado a través de entradas y sponsors se destina al financiamiento de programas estructurales de asistencia social y a distintas intervenciones concretas orientadas a mejorar condiciones de salud y calidad de vida en sectores vulnerables.

Ese componente solidario fue presentado por la organización como uno de los principales diferenciales del foro, que combina la discusión económica con acciones de impacto social.