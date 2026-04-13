Catamarca será sede del primer Encuentro Regional de Políticas Públicas Audiovisuales

Por primera vez, Catamarca se convertirá en el punto de convergencia de las principales discusiones estratégicas sobre el futuro de la industria audiovisual del Noroeste Argentino. Los días 14 y 15 de abril de 2026, la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca albergará el Encuentro Regional NOA de Políticas Públicas Audiovisuales, una cita que se proyecta como una instancia clave para la articulación regional y la construcción de una agenda conjunta destinada a fortalecer al sector.

La realización de este encuentro marca un hito institucional para la provincia, que por primera vez asumirá el rol de anfitriona de un espacio que reunirá a representantes estatales de Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja, con la premisa de avanzar hacia un esquema de cooperación sostenida entre las provincias del NOA.

Industria audiovisual

El objetivo central del encuentro será impulsar una agenda audiovisual común, orientada a consolidar al sector como motor de desarrollo productivo regional. La propuesta parte de la necesidad de generar herramientas coordinadas entre las provincias, capaces de potenciar la producción audiovisual desde una lógica federal y con mirada territorial.

La organización está a cargo del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia de la Provincia de Catamarca, que convocó a las distintas jurisdicciones del NOA para construir un ámbito de diálogo institucional que permita promover el crecimiento conjunto.

Entre los objetivos definidos para las dos jornadas se destacan:

Fortalecer el desarrollo audiovisual regional

Promover una agenda común entre provincias

Compartir herramientas de gestión

Intercambiar experiencias institucionales

Impulsar la cooperación interprovincial

Diseñar políticas públicas orientadas al sector

El encuentro se presenta así como una instancia donde la planificación pública y la dimensión productiva del audiovisual convergen bajo una estrategia compartida.

La creación de la Mesa NOA

Uno de los puntos más relevantes del temario será la conformación de la Mesa NOA de Desarrollo e Industria Audiovisual, concebida como un espacio permanente de coordinación interprovincial.

La iniciativa busca que el encuentro no quede circunscripto a una reunión puntual, sino que se traduzca en un mecanismo estable para el diseño e implementación de políticas públicas destinadas al crecimiento del sector audiovisual en la región. Este nuevo ámbito de trabajo estará orientado a:

Coordinar políticas entre provincias

Sostener una agenda regional permanente

Diseñar herramientas de promoción

Implementar acciones conjuntas

Consolidar al NOA como bloque audiovisual

La creación de esta mesa aparece como una de las definiciones más importantes de las jornadas, en tanto busca institucionalizar una dinámica de trabajo conjunto entre las jurisdicciones participantes.

Dos jornadas de trabajo e intercambio

Durante los días 14 y 15 de abril, la actividad incluirá mesas de trabajo e instancias de intercambio de experiencias, diseñadas para fortalecer la cooperación regional y profundizar el conocimiento sobre las distintas herramientas de gestión ya existentes en cada provincia.

Estos espacios permitirán no solo compartir diagnósticos, sino también identificar buenas prácticas, explorar modelos de promoción y avanzar hacia una estrategia conjunta de desarrollo.

La lógica del encuentro estará atravesada por la construcción colectiva de respuestas para un sector que, desde la perspectiva regional, puede convertirse en una plataforma de crecimiento económico y cultural.

Visión federal

La elección de San Fernando del Valle de Catamarca como sede no es un dato menor dentro del proceso. Según se plantea desde la organización, responde a una visión federal orientada a equilibrar el desarrollo del sector en todo el territorio.

Ese criterio busca descentralizar la agenda audiovisual nacional y posicionar a la provincia como un punto estratégico dentro del mapa audiovisual del país, reforzando su lugar dentro de una red regional en expansión. En ese sentido, Catamarca se proyecta como nodo de articulación entre las provincias del NOA, aportando territorialidad a una estrategia que pretende ampliar las capacidades de producción y gestión.

El audiovisual como desarrollo, empleo e identidad

El encuentro se inscribe en un proceso más amplio de integración regional, cuyo horizonte es consolidar al NOA como un polo competitivo para la producción audiovisual.

La apuesta común entre las provincias está dirigida a fortalecer una industria con capacidad de:

Atraer inversiones

Generar empleo

Impulsar cadenas productivas

Potenciar identidades culturales locales

Proyectar al NOA en el mapa nacional

La dimensión productiva aparece así estrechamente vinculada con la puesta en valor de las identidades culturales propias de cada territorio, uno de los activos más fuertes del sector audiovisual regional.

Con esta primera edición del Encuentro Regional NOA de Políticas Públicas Audiovisuales, Catamarca no solo será sede de un debate estratégico, sino también escenario de una iniciativa que busca transformar al audiovisual en una política de desarrollo regional sostenida, coordinada y con proyección federal.