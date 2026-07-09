Milei encabezó una nueva reunión de equipo, la primera con Santilli como jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei encabezó este jueves una nueva reunión de Gabinete en la Casa Rosada, convocando a ministros y colaboradores para abordar el proyecto de modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El encuentro se desarrolló luego de la participación del mandatario en el Tedeum por el Día de la Independencia, celebrado en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires y presidido por el arzobispo Jorge Ignacio García Cuerva. El objetivo de la convocatoria fue que el equipo de Gobierno pudiera conocer los primeros puntos del anteproyecto de ley de reforma del BCRA que el Poder Ejecutivo se encuentra elaborando.

La reunión permitió avanzar de manera conjunta sobre una de las iniciativas que forma parte de la agenda impulsada por la administración nacional y que actualmente continúa en etapa de elaboración.

El proyecto que prepara el Poder Ejecutivo

Durante el encuentro, el jefe de Estado brindó detalles acerca del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, una iniciativa que el Gobierno continúa desarrollando.

De acuerdo con una fuente oficial, el Ejecutivo trabaja actualmente en la finalización del texto del anteproyecto, cuyo anuncio oficial está previsto para las próximas semanas. La misma fuente indicó que, una vez remitida la iniciativa, el Presidente realizará una presentación para explicar en detalle el contenido de la propuesta.

El análisis del articulado ya había comenzado días antes. El pasado martes, luego del triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, Milei recibió en la quinta de Olivos al equipo económico para continuar con el diseño del texto, considerado uno de los objetivos fijados por la administración libertaria.

La reunión de este jueves permitió ampliar ese trabajo al conjunto del Gabinete, incorporando a ministros, funcionarios y colaboradores cercanos al Presidente.

El primer encuentro con Santilli como jefe de Gabinete

La reunión realizada en la Casa Rosada tuvo además un hecho institucional destacado. Se trató del primer encuentro encabezado con Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, luego de la salida de Manuel Adorni, quien presentó su renuncia en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria reunió al equipo completo de Gobierno y marcó el inicio de la nueva etapa en la coordinación del Gabinete nacional bajo la conducción de Santilli.

Quiénes estuvieron

Junto al presidente Javier Milei y a Karina Milei, participaron de la reunión los integrantes del Gabinete y colaboradores del Poder Ejecutivo.

Entre los asistentes estuvieron:

Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Alejandra Monteoliva , ministra de Seguridad.

, ministra de Seguridad. Sandra Pettovello , ministra de Capital Humano.

, ministra de Capital Humano. Mario Lugones , ministro de Salud.

, ministro de Salud. Carlos Presti , ministro de Defensa.

, ministro de Defensa. Juan Bautista Mahiques , ministro de Justicia.

, ministro de Justicia. Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

También asistieron:

Santiago Caputo , asesor presidencial.

, asesor presidencial. María Ibarzabal Murphy , secretaria de Legal y Técnica.

, secretaria de Legal y Técnica. Martín Menem , titular de la Cámara de Diputados.

, titular de la Cámara de Diputados. Fabián Fernández , secretario de Comunicación.

, secretario de Comunicación. Adrián Ravier , vocero.

, vocero. Patricia Bullrich , senadora.

, senadora. Bartolomé Abdala, senador.

La presencia de todos los integrantes permitió desarrollar una reunión ampliada para abordar el estado de avance del proyecto de reforma impulsado por el Ejecutivo.

Más de una hora de trabajo

El encuentro comenzó minutos después de las 12 y se extendió durante poco más de una hora. Al finalizar la reunión, el presidente Javier Milei se retiró hacia la quinta de Olivos, luego de concluir la agenda prevista para la jornada.

Antes del inicio del encuentro, la plana completa del Gobierno salió al balcón de la Casa Rosada para saludar a las personas que se encontraban reunidas en la Plaza de Mayo. En ese contexto, el Presidente saludó personalmente a cada uno de sus ministros y secretarios, abrazándolos uno por uno antes de ingresar a la reunión de trabajo.

La reunión de Gabinete celebrada tras el Tedeum por el Día de la Independencia estuvo íntegramente orientada al análisis del anteproyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.