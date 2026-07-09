EE.UU. saludó a la Argentina por el 9 de Julio y dijo que el país es un "socio indispensable"

El Gobierno de los Estados Unidos saludó este jueves a la República Argentina con motivo del 210° aniversario de la Declaración de la Independencia, oportunidad en la que definió al país como un "socio indispensable" en la región bajo la gestión del presidente Javier Milei.

El mensaje fue difundido a través de un comunicado oficial del Departamento de Estado y estuvo firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien expresó sus felicitaciones al pueblo argentino y resaltó el estado actual de la relación bilateral entre ambos países. En su mensaje, el funcionario estadounidense manifestó: "En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210.º aniversario de su independencia", publicación que también compartió a través de sus redes sociales.

El pronunciamiento se produjo en el marco de la celebración del 9 de Julio, fecha en la que la Argentina conmemora un nuevo aniversario de su independencia.

Reconocimiento a la cooperación bilateral

En el comunicado, Marco Rubio sostuvo que, bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, la Argentina se convirtió en un aliado clave para "promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio".

El funcionario destacó el vínculo entre ambos gobiernos y expresó la voluntad de continuar fortaleciendo la cooperación bilateral mediante la ampliación del trabajo conjunto en distintas áreas consideradas estratégicas. Entre los ámbitos mencionados para profundizar la colaboración se encuentran:

Minerales críticos.

Energía nuclear con fines civiles.

Comercio.

Inversión.

El mensaje reafirma el compromiso de la administración estadounidense de seguir impulsando acciones conjuntas en esos sectores, presentados como ejes de la relación entre Washington y Buenos Aires.

Coincidencias en materia de seguridad

Además de referirse a los aspectos económicos y de cooperación, el secretario de Estado estadounidense hizo especial hincapié en la coincidencia entre ambos gobiernos respecto de distintos desafíos vinculados con la seguridad regional. En ese sentido, afirmó: "Juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región".

Rubio también valoró el posicionamiento internacional de la Argentina y sostuvo que la postura adoptada por Buenos Aires "constituye un ejemplo poderoso" de oposición a la tiranía.

Las declaraciones forman parte del mensaje oficial difundido por el Departamento de Estado con motivo del aniversario patrio argentino y reflejan la visión expresada por el Gobierno estadounidense respecto del vínculo bilateral.

Proyección de la relación entre ambos países

En el tramo final de su mensaje, Marco Rubio manifestó su expectativa de que la relación continúe profundizándose en los próximos años. "De cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto", concluyó el secretario de Estado.

El mensaje oficial estuvo acompañado por una mención a los lazos institucionales con el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, en el marco de la relación diplomática entre ambos gobiernos.

Intercambio de saludos entre ambos gobiernos

El saludo enviado por la administración estadounidense se produjo cinco días después del mensaje que el presidente Javier Milei había dirigido a los Estados Unidos con motivo de la celebración del Día de la Independencia de ese país, conmemorado el pasado 4 de julio.

En aquella oportunidad, el mandatario argentino publicó un texto titulado "Hacer América grande otra vez", en el que estableció un paralelismo entre los principios fundacionales de ambas naciones. Según el contenido mencionado, Milei destacó que tanto la Argentina como los Estados Unidos comparten valores vinculados con la defensa de la vida, la libertad y la propiedad.

Dentro de ese mensaje, el Presidente había expresado: "La Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo", una definición con la que, de acuerdo con la información difundida, reforzó la alineación geopolítica actual entre la Casa Rosada y Washington.

De esta manera, el saludo emitido por el Gobierno de los Estados Unidos en ocasión del 210° aniversario de la Independencia argentina quedó enmarcado en una secuencia de intercambios institucionales entre ambas administraciones, con referencias explícitas a la cooperación bilateral, la seguridad regional, el comercio, la inversión y el fortalecimiento de la relación entre los dos países.