Catamarca suma conexión con Chile con un transporte directo por el Paso San Francisco

Catamarca se encamina a incorporar una nueva conexión internacional de transporte de pasajeros que permitirá unir de manera directa a la provincia con la ciudad chilena de La Serena, a través del Paso Internacional San Francisco, una de las vías estratégicas de vinculación entre Argentina y Chile.

El avance de esta iniciativa fue analizado durante una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil, quien estuvo acompañado por el ministro de Integración Regional, Logística y Transporte, Lucas Poliche. Del encuentro también participó Evaristo Ales, directivo de la empresa 20 de Junio, firma que tendrá a su cargo la prestación del servicio.

La reunión permitió avanzar en los aspectos vinculados a la puesta en marcha de esta nueva línea internacional, considerada un paso importante para fortalecer la conectividad regional y ampliar las alternativas de transporte entre ambos países.

Autorización otorgada

Uno de los puntos centrales abordados durante el encuentro fue la confirmación de que la empresa 20 de Junio ya cuenta con la autorización correspondiente para circular y operar en el tramo internacional que conectará Catamarca con La Serena.

La obtención de esta habilitación representa una instancia fundamental dentro del proceso necesario para concretar el funcionamiento de la nueva línea de pasajeros, ya que permite avanzar hacia la etapa de organización y planificación del servicio.

La autorización constituye, además, un paso clave para materializar una conexión que busca acercar dos destinos vinculados por el corredor bioceánico y por las posibilidades de integración que ofrece el Paso Internacional San Francisco.

Definiciones operativas para las próximas semanas

Con la habilitación ya confirmada, las próximas semanas estarán destinadas a la definición de distintos aspectos operativos necesarios para el inicio de las prestaciones. Entre los temas que serán analizados se encuentran:

La frecuencia de los viajes.

Los horarios de salida y llegada.

Los detalles vinculados a la prestación del servicio.

Estas definiciones permitirán establecer el esquema de funcionamiento de la nueva conexión internacional y determinar las condiciones bajo las cuales comenzará a operar el recorrido entre ambos países.

La planificación de estos aspectos resulta esencial para garantizar la organización del servicio y ofrecer previsibilidad a los futuros pasajeros que utilicen esta alternativa de transporte.

Un servicio adaptado a las exigencias de la alta montaña

Debido a las características geográficas del trayecto, la empresa dispondrá de unidades especialmente preparadas para recorrer rutas de alta montaña. Según se informó, los vehículos destinados a esta conexión estarán equipados para afrontar las condiciones propias del corredor internacional, con el objetivo de brindar condiciones adecuadas de seguridad y confort a los pasajeros durante todo el recorrido.

La preparación de unidades específicas constituye un aspecto central para el desarrollo de un servicio que atravesará uno de los pasos fronterizos más importantes de la región y que demanda condiciones operativas acordes a las características del terreno.

¿Quién es la empresa 20 de Junio?

La firma encargada de operar la nueva conexión internacional cuenta con una amplia trayectoria dentro del transporte de pasajeros en el país. Actualmente, la empresa 20 de Junio presta servicios que vinculan a Catamarca con diversos destinos estratégicos de la Argentina, consolidando una red de conexiones que alcanza diferentes provincias.

Entre los destinos que actualmente forman parte de sus recorridos se encuentran:

Córdoba.

Salta.

San Juan.

Buenos Aires.

Otros destinos estratégicos del país.

La experiencia acumulada en estos servicios constituye uno de los antecedentes que respaldan la incorporación de esta nueva ruta internacional.

El Paso San Francisco como eje de integración

La futura conexión entre Catamarca y La Serena se desarrollará a través del Paso Internacional San Francisco, corredor que continúa consolidándose como una vía estratégica para la vinculación entre Argentina y Chile.

La incorporación de un servicio regular de pasajeros permitirá ampliar las posibilidades de movilidad entre ambos territorios y fortalecer la utilización de esta infraestructura fronteriza como herramienta de integración regional. La nueva línea no sólo facilitará los desplazamientos entre Catamarca y la ciudad chilena, sino que también contribuirá a generar mayores oportunidades de intercambio entre ambos destinos.