Conflicto en Valle Viejo: el SOEM denuncia errores en la conciliación y cuestiona al municipio

El conflicto salarial entre la Municipalidad de Valle Viejo y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) continúa lejos de encontrar una solución definitiva. Aunque la conciliación obligatoria dictada por la Dirección de Inspección Laboral (DIL) llevó al levantamiento del paro que el gremio sostenía desde hacía una semana, la organización sindical denunció "errores formales" en la notificación y cuestionó tanto al organismo provincial como a la administración municipal encabezada por la intendenta Susana Zenteno.

La disputa tiene su origen en el reclamo impulsado por el SOEM para obtener un incremento salarial del 30%, una demanda que derivó en una medida de fuerza que se extendió durante siete días. En ese contexto, durante el mediodía del martes fue dictada la conciliación obligatoria, aunque la notificación oficial llegó al sindicato recién sobre el filo de la medianoche.

A través de un comunicado, el gremio confirmó que decidió acatar la disposición y levantar el paro laboral. Sin embargo, aclaró que la documentación recibida contenía una serie de inconsistencias que, según su interpretación, afectan la formalidad del procedimiento administrativo.

Los cuestionamientos a la conciliación obligatoria

De acuerdo con lo expresado por el sindicato, uno de los principales errores detectados en la notificación está relacionado con la identificación de la parte que solicitó la conciliación obligatoria.

Según indicó el SOEM, el documento elaborado por el organismo provincial sostiene que fue el propio sindicato quien requirió la intervención mediante la conciliación obligatoria. No obstante, el gremio afirma que esa interpretación es incorrecta y sostiene que la solicitud fue realizada por el municipio.

En ese sentido, explicaron que la confusión se habría originado porque las autoridades tomaron como referencia la primera nota de presentación efectuada por el sindicato antes del inicio de la medida de fuerza. El comunicado sindical señala que, para la Dirección de Inspección Laboral, "el sindicato había solicitado la conciliación obligatoria, cuando en realidad fue el municipio quien la solicitó, agarrándose de la primera nota de presentación realizada por el SOEM antes del paro".

A pesar de haber levantado la protesta, el sindicato decidió avanzar con una presentación formal para dejar asentadas sus observaciones.

La intervención del abogado del gremio

Tras recibir la notificación, la organización informó que su representación legal realizó una presentación ante las autoridades laborales correspondientes. Según explicaron, el objetivo fue dejar constancia de los errores detectados en la documentación y formalizar la postura institucional del sindicato frente al procedimiento iniciado.

De esta manera, el SOEM busca que las observaciones formuladas queden incorporadas al expediente mientras se desarrollan las instancias de negociación previstas dentro del marco de la conciliación obligatoria.

Duras críticas a la gestión municipal

Más allá de los cuestionamientos administrativos, el comunicado también incluyó fuertes críticas dirigidas a la conducción política del municipio. Desde el sindicato sostuvieron que las circunstancias evidencian dificultades en el manejo del conflicto y apuntaron directamente contra la intendenta Susana Zenteno.

"Estas actitudes dejan en claro que la señora intendenta no está a la altura de las circunstancias para manejar el conflicto", expresaron desde la organización gremial. Las críticas no se limitaron únicamente al municipio. También alcanzaron a las autoridades provinciales encargadas de intervenir en el proceso de conciliación.

La polémica inclusión de ATE y UPCN

Uno de los aspectos que más cuestionamientos generó por parte del SOEM fue la inclusión de otros sindicatos en la resolución emitida por la Dirección de Inspección Laboral.

Según manifestó el gremio, la conciliación obligatoria fue dictada también para ATE y UPCN, organizaciones que, de acuerdo con lo expresado por el sindicato municipal, no se encuentran involucradas en el conflicto ni participaron de las medidas de fuerza llevadas adelante durante la última semana.

Para el SOEM, esta situación constituye un elemento que alimenta la percepción de improvisación en la gestión del conflicto. En el comunicado señalaron que resulta llamativo que la medida alcance a gremios que no adhirieron al paro ni forman parte de la disputa salarial actualmente abierta entre el sindicato y la comuna.

La instancia de diálogo que comenzará el 24 de junio

Mientras persisten los cuestionamientos, la conciliación obligatoria ya tiene fijada su primera instancia formal de negociación. La reunión fue convocada para el próximo 24 de junio a las 10 de la mañana y tendrá lugar en el Pabellón N.º 5 del CAPE.

Según consta en la notificación emitida por las autoridades laborales, deberán presentarse:

• SOEM Valle Viejo.

• UPCN.

• ATE.

La presencia de estos dos últimos gremios continúa siendo uno de los puntos observados por el sindicato municipal, que insiste en que no son parte del conflicto que motivó la medida de fuerza. Por ahora, tras el levantamiento del paro y el inicio formal de la conciliación obligatoria, las expectativas están puestas en las próximas reuniones de negociación. Tal como expresó el propio sindicato al cierre de su comunicado, se aguarda el desarrollo de las instancias de diálogo que permitan abordar y resolver los reclamos de fondo planteados por el SOEM en el marco de su demanda salarial.