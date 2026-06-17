El Gobierno aumenta hasta 25% los salarios de las Fuerzas Armadas: a quiénes alcanza la medida

El Gobierno nacional oficializó este miércoles una nueva medida destinada al personal de las Fuerzas Armadas que contempla una mejora salarial de hasta el 25% sobre los haberes mensuales. La iniciativa fue implementada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 473/2026 y tiene como eje central el reconocimiento de la formación académica y técnica de los integrantes de las distintas fuerzas.

La decisión lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y del resto de los integrantes del gabinete nacional. Según informó el Ministerio de Defensa, la medida incorpora un nuevo beneficio remunerativo denominado "Suplemento por Título", que se integrará al régimen de haberes del personal militar.

De acuerdo con lo establecido, el beneficio comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2026 y alcanzará tanto al personal militar en actividad como al personal retirado que pueda acreditar formación académica relacionada con las tareas que desempeña o desempeñó durante su carrera.

El anuncio fue difundido por el Ministerio de Defensa a través de un comunicado publicado en redes sociales, donde se destacó que la decisión responde a una instrucción del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti. "Por decisión del Presidente Javier Milei y del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Alberto Presti, el Ministerio de Defensa incorpora mediante el DNU 473/2026 el Suplemento por Título al régimen de haberes del personal militar, como reconocimiento a la formación académica y a la profesionalización del capital humano de las Fuerzas Armadas", expresó la cartera en el texto oficial.

Cómo funcionará el nuevo suplemento

La norma establece un esquema de reconocimiento económico escalonado según el nivel de estudios alcanzado por cada integrante de las Fuerzas Armadas. La escala prevista contempla:

• 10% del haber mensual correspondiente al grado para quienes acrediten tecnicaturas o títulos equivalentes.

• 15% del haber mensual correspondiente al grado para quienes posean títulos de grado.

• 25% del haber mensual correspondiente al grado para quienes cuenten con posgrados, especializaciones, maestrías o doctorados.

El Ministerio de Defensa precisó que el suplemento no será una suma fija, sino un porcentaje calculado sobre el haber mensual correspondiente al grado militar de cada beneficiario.

Esta característica implica que el reconocimiento académico acompañará automáticamente las futuras actualizaciones salariales del personal militar. De esta manera, el beneficio quedará incorporado de manera permanente al régimen de haberes y evolucionará junto con las modificaciones salariales que se dispongan en adelante.

Alcance para retirados y pensionados

Uno de los aspectos destacados de la medida es que no se limita únicamente al personal en actividad. El decreto establece que el beneficio también podrá extenderse al personal militar retirado y, cuando corresponda, a los familiares con derecho a pensión.

En esos casos, la incorporación del suplemento estará condicionada a que el título académico haya sido obtenido antes del pase a retiro del causante. Según se explicó, esta condición busca preservar la correspondencia entre los haberes del personal activo y los haberes de retiro y pensión.

La recomposición salarial prevista por el nuevo suplemento será extensiva a los familiares beneficiarios en los términos establecidos por la normativa.

El reconocimiento a la profesionalización militar

Desde el Ministerio de Defensa se sostuvo que el capital humano constituye una prioridad dentro de la estrategia de gestión del área y que la formación académica es una dimensión central para fortalecer las capacidades de las Fuerzas Armadas.

"El capital humano es una prioridad de la visión de gestión del Ministerio de Defensa y una dimensión central para construir capacidades reales, sostenibles y acordes a los desafíos actuales de la Defensa Nacional. Por eso, el reconocimiento a la formación académica constituye una herramienta concreta para su fortalecimiento", señaló el comunicado oficial.

La cartera destacó además que el nuevo suplemento reconoce tecnicaturas, títulos de grado y estudios de posgrado vinculados con las funciones desarrolladas por el personal militar.

Según la información difundida, la incorporación de este beneficio permite establecer un criterio considerado objetivo, uniforme y verificable para valorar la formación acreditada, promover la continuidad educativa y acompañar el proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas.

Corrección de una asimetría dentro del Estado

Otro de los fundamentos expuestos para la implementación del suplemento es la necesidad de equiparar la situación del personal militar con otros sectores de la administración pública nacional donde este tipo de reconocimiento académico ya existía.

De acuerdo con lo expresado en la norma, la incorporación del beneficio permite dotar al personal militar de un régimen ordenado y equitativo para el reconocimiento de titulaciones relacionadas con sus funciones.

El decreto sostiene además que la profesionalización del personal militar constituye una prioridad estratégica para fortalecer el instrumento militar y que la capacitación académica aporta tanto al desarrollo individual de cada integrante como al crecimiento institucional de las Fuerzas Armadas.

Las áreas estratégicas para la defensa moderna

El Ministerio de Defensa remarcó que la modernización de las Fuerzas Armadas requiere perfiles cada vez más especializados en diversas áreas consideradas fundamentales para la Defensa Nacional.

Entre ellas mencionó:

• Ingeniería.

• Informática.

• Medicina.

• Logística avanzada.

• Ciberseguridad.

• Derecho internacional humanitario.

• Otras disciplinas vinculadas a los desafíos actuales de la defensa.

La cartera sostuvo que la formación y retención de estos recursos humanos especializados demanda tiempo, recursos y experiencia, por lo que reconocer académicamente a quienes desarrollan estas capacidades también representa una forma de proteger la inversión realizada por el Estado.

Un sistema educativo militar consolidado

La decisión también se apoya en la estructura educativa existente dentro del ámbito de la Defensa. Según se detalló en el decreto, actualmente el sistema educativo militar cuenta con una oferta integrada por:

• 69 tecnicaturas.

• 31 carreras de grado.

• 46 posgrados.

El texto oficial destaca que esta estructura académica demuestra que la profesionalización militar constituye un proceso ya consolidado dentro de las Fuerzas Armadas y que el nuevo reconocimiento salarial viene a acompañar una realidad que se encuentra en desarrollo desde hace años.

Con la incorporación del Suplemento por Título, el Ministerio de Defensa sostuvo que consolida una política orientada al desarrollo del capital humano militar como base para la recuperación, modernización y profesionalización de las Fuerzas Armadas.

"Cada militar que estudia, se capacita y perfecciona sus conocimientos fortalece a su Fuerza y contribuye a una Argentina con mayores capacidades para proteger sus intereses estratégicos. Reconocer la formación académica del personal militar es fortalecer a toda la Fuerza", concluyó el Ministerio de Defensa.