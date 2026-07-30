Causa AFA: la Justicia de EEUU arranca con las declaraciones testimoniales

La investigación que lleva adelante la Justicia de Estados Unidos sobre presuntas irregularidades financieras vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ingresará este jueves en una instancia considerada clave para el desarrollo de la causa.

Un Gran Jurado con sede en la ciudad de Miami, en el estado de Florida, tiene previsto comenzar una serie de audiencias de carácter estrictamente reservado, cuyo objetivo será reunir elementos que permitan establecer si directivos de la entidad que conduce el fútbol argentino y un grupo de empresarios aliados incurrieron en delitos financieros dentro del territorio estadounidense.

La apertura de esta nueva fase procesal marca un avance en una investigación que busca determinar la existencia o no de responsabilidades penales relacionadas con operaciones económicas desarrolladas en los Estados Unidos.

Testigos convocados

Para dar inicio a esta etapa, el cuerpo judicial citó formalmente a un grupo secreto de testigos, quienes deberán comparecer a partir de las 9:00, horario de la costa este de Estados Unidos.

La convocatoria fue instrumentada mediante una orden judicial de comparecencia, conocida en el sistema judicial norteamericano como subpoena. Según surge de esa disposición judicial, las personas convocadas deberán aportar toda la información y documentación vinculada con la empresa TourProdEnter LLC que obre en su poder.

La orden también establece la obligación de entregar, sin excepciones, todos los registros de comunicaciones que hayan mantenido con las principales autoridades de la AFA y con uno de los empresarios incluidos en la investigación.

La documentación requerida por la Justicia

La Justicia estadounidense instruyó a los comparecientes para que entreguen la totalidad de los archivos relacionados con TourProdEnter LLC, además de los registros de comunicaciones mantenidos con:

Claudio "Chiqui" Tapia .

. Pablo Toviggino .

. Diego Lucero .

. Javier Faroni.

El objetivo de esta medida es incorporar nuevos elementos de prueba que permitan reconstruir las relaciones comerciales y financieras bajo análisis dentro de la causa. La documentación que aporten los testigos será incorporada al expediente y evaluada por los investigadores encargados del caso.

Determinar posibles delitos financieros

La pesquisa criminal está siendo conducida por Michael Berger, en representación de la Fiscalía de Florida, y por Patrick Gushue, en nombre del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Ambos funcionarios tienen como misión reunir pruebas suficientes para confirmar o descartar la posible comisión de los delitos de:

Lavado de dinero .

. Fraude bancario.

La investigación se desarrolla bajo el marco del Código Penal estadounidense, que contempla sanciones para este tipo de delitos cuando las operaciones investigadas se realizan dentro de la jurisdicción federal.

En esta etapa, el trabajo de los investigadores se concentra en verificar si existen evidencias que permitan sostener las hipótesis planteadas inicialmente por las autoridades judiciales.

El vínculo entre la AFA y TourProdEnter LLC

Uno de los principales objetivos de la investigación consiste en determinar los nexos existentes entre la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino y la empresa TourProdEnter LLC.

De acuerdo con la hipótesis que manejan los investigadores, la estrategia de las agencias de seguridad estadounidenses apunta a establecer si esa sociedad fue utilizada para canalizar beneficios económicos provenientes de la explotación comercial de la Selección argentina en el exterior. La pesquisa intenta confirmar o descartar la existencia de un supuesto desvío de fondos relacionados con esa actividad comercial.

Por ese motivo, la recopilación de documentación y testimonios constituye una de las piezas centrales de esta nueva etapa del proceso judicial.

La empresa bajo investigación

El foco principal de las sospechas se concentra sobre TourProdEnter LLC, una sociedad radicada en los Estados Unidos. Según la información incorporada a la investigación, la titularidad de la empresa corresponde a Javier Faroni y a su esposa, Erica Gillette.

Las hipótesis que manejan las autoridades federales sostienen que esta firma habría recaudado y administrado cerca de 300 millones de dólares desde el año 2021.

Esa cifra estaría vinculada a distintas operaciones comerciales relacionadas con la actividad internacional de la Selección argentina.

Los contratos bajo análisis

La investigación sostiene que el patrimonio administrado por la empresa tendría origen en la firma de diversos contratos vinculados a la explotación comercial del seleccionado nacional. Entre ellos se encuentran:

Contratos para la organización de partidos amistosos internacionales.

Convenios de patrocinio con empresas internacionales.

Dentro de esos acuerdos aparecen mencionadas corporaciones globales como Adidas y Warner. Según la información reunida por los investigadores, estas operaciones despertaron el interés de las autoridades fiscales estadounidenses y dieron origen al seguimiento de los movimientos financieros vinculados con la empresa.

El recorrido del dinero

En el marco de la investigación, los agentes judiciales lograron comprobar que el entramado comercial bajo sospecha utilizó distintas entidades financieras internacionales para canalizar sus operaciones.

Entre los bancos identificados en esta primera etapa del expediente figuran:

JP Morgan .

. Citibank .

. Bank of America .

. Synovus .

. PNC Bank.

Estos movimientos financieros forman parte del conjunto de pruebas que la Justicia estadounidense continúa analizando para reconstruir el funcionamiento del circuito económico investigado.

El funcionamiento del Gran Jurado

La causa se encuentra actualmente bajo la intervención de un Gran Jurado, una institución propia del sistema judicial estadounidense. Según las características del procedimiento, este órgano delibera en sesiones herméticas y a puertas cerradas, preservando la reserva de las actuaciones.

Asimismo, el sistema legal estadounidense no establece un plazo determinado para que el Gran Jurado adopte una decisión sobre la situación procesal de las personas investigadas. En consecuencia, no existe un tiempo perentorio para resolver si Claudio "Chiqui" Tapia, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni serán considerados formalmente responsables de los delitos que actualmente son objeto de investigación.