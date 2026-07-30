Milei habilita impedir el ingreso o expulsar a extranjeros que agravien al país

El presidente Javier Milei firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que introduce modificaciones en la legislación migratoria argentina al incorporar nuevas causales para impedir el ingreso al país o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra argentinos por razones de nacionalidad.

La medida fue oficializada mediante el Decreto 681/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, y fue anunciada por la Oficina del Presidente, que vinculó la decisión con lo que definió como "recientes manifestaciones de hostilidad" contra la República Argentina.

Según el nuevo texto normativo, las modificaciones también alcanzan a quienes hayan participado en actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales, incorporando esas conductas como nuevos motivos para restringir el ingreso al territorio argentino o cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en el país.

El mensaje del Gobierno tras la publicación del decreto

Al anunciar la medida, la Oficina del Presidente difundió un mensaje en el que explicó las razones que, según el Gobierno, motivaron la decisión. En la parte final del documento oficial, la administración de Javier Milei sostuvo que el decreto responde a las "recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos".

En ese contexto, el comunicado expresó: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

Ese pronunciamiento acompañó la publicación del decreto y fijó la posición oficial respecto de los objetivos perseguidos por la nueva normativa.

Las modificaciones incorporadas a la Ley 25.871

El DNU 681/2026 introdujo un nuevo inciso en el artículo 29 de la Ley 25.871, norma que establece las causales por las cuales una persona extranjera puede ser rechazada al intentar ingresar al territorio nacional.

Con la modificación, la legislación incorpora nuevas situaciones en las que las autoridades podrán impedir el ingreso de ciudadanos extranjeros.

De acuerdo con el decreto, la restricción alcanzará a quienes hayan dirigido "mensajes de odio en forma oral o escrita" o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por su nacionalidad.

Asimismo, el texto dispone que también podrá prohibirse el ingreso a quienes hayan realizado, participado o incitado a cometer "actos de ultraje de símbolos patrios nacionales". Estas nuevas causales pasan a integrar el régimen previsto por la Ley 25.871 para evaluar el ingreso de ciudadanos extranjeros al país.

El decreto excluye determinadas expresiones

El texto del decreto también establece un límite respecto del alcance de las nuevas disposiciones. La norma aclara expresamente que no podrán quedar comprendidas dentro de estas causales las expresiones de disenso ideológico, ni las críticas políticas, académicas o ciudadanas que formen parte del ejercicio legítimo de los derechos constitucionales.

De esta manera, el decreto distingue entre las conductas que incorpora como nuevas causales migratorias y aquellas manifestaciones que, según el propio texto, se encuentran protegidas dentro del marco constitucional.

Los fundamentos expuestos por el Gobierno

En los fundamentos del decreto, el Gobierno sostuvo que en el último tiempo aumentaron "considerablemente los mensajes de odio y actos de hostilidad y menosprecio dirigidos específicamente contra el pueblo argentino, su cultura y su identidad nacional".

Además, argumentó que esas conductas representan un riesgo para los ciudadanos y afectan las condiciones de "convivencia armónica y paz social" que justifican la admisión y permanencia de extranjeros dentro del territorio argentino.

Sobre esa base, el Poder Ejecutivo consideró necesario incorporar nuevas herramientas dentro del régimen migratorio vigente.

Cancelación de residencia y expulsión

El decreto no solo modifica las condiciones para el ingreso al país, sino que también incorpora estas conductas como causales para cancelar la residencia de extranjeros que ya se encuentren en territorio argentino. En ese sentido, la modificación del artículo 62 establece que podrá perder su residencia quien haya difundido mensajes de odio, promovido la violencia contra argentinos por motivos de nacionalidad o participado en actos dirigidos contra los símbolos patrios nacionales.

Cuando se configure alguna de esas situaciones, la autoridad competente podrá disponer distintas medidas previstas por la normativa.

Entre ellas, el decreto contempla la posibilidad de intimar al ciudadano extranjero a abandonar el país dentro de un plazo determinado o, directamente, ordenar su expulsión del territorio nacional.

Los criterios para adoptar una expulsión

La nueva normativa también introduce precisiones respecto del procedimiento que deberá seguirse antes de adoptar una decisión de expulsión.

Según el texto incorporado al artículo 63, las autoridades deberán considerar "las circunstancias fácticas y personales del interesado" antes de resolver la medida correspondiente.

Ese criterio deberá ser tenido en cuenta al momento de evaluar cada caso concreto, tanto para una eventual cancelación de residencia como para una decisión de expulsión del país.