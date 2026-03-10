Milei en la "Argentina Week" criticó a empresarios: "Se terminó la Argentina corrupta"

El presidente Javier Milei inauguró la "Argentina Week" en Nueva York con una exposición dirigida a empresarios e inversores extranjeros en la que combinó definiciones económicas, críticas empresariales y reflexiones sobre el enfoque político de su administración. Durante su intervención, el mandatario repasó aspectos del plan económico impulsado por su gobierno, mencionó la sanción de leyes en el Congreso y expuso la lógica que, según explicó, guía la toma de decisiones dentro de su gestión.

El acto se desarrolló en la sede de JP Morgan en los Estados Unidos, escenario desde el cual el Presidente también formuló duras críticas hacia empresarios argentinos, particularmente hacia Paolo Rocca, vinculado a Techint, y Javier Madanes Quintanilla, asociado a Fate.

Además, en un momento de su exposición se dirigió al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, con una frase que sintetizó su expectativa respecto al ingreso de divisas al país: "Te van a salir los dólares por las orejas".

Críticas directas a Rocca y Madanes Quintanilla

Uno de los ejes más contundentes del discurso fue la crítica directa a determinados sectores empresariales, a quienes el mandatario acusó de haber operado durante años bajo esquemas de privilegios.

Milei señaló que en las últimas semanas mantuvo "confrontaciones abiertas" con algunos empresarios y sectores productivos.

En ese marco expresó: "Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Rocca, con Madanes Quintanilla y con el sector textil".

El Presidente explicó que, en relación con el sector textil, no podía dirigir críticas personalizadas debido a que no se presentó una figura empresarial visible, pero sí afirmó que los otros dos empresarios mencionados representan un modelo de negocios que cuestiona.

Durante el discurso sostuvo: "Quizás Rocca y Madanes Quintanilla, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

El mandatario también utilizó el concepto de "empresarios prebendarios" para referirse a estas prácticas.

Cuestionamientos a las barreras comerciales

En su exposición, Milei también desarrolló una crítica más amplia al sistema de protecciones comerciales y regulaciones que, según su planteo, afectan el funcionamiento del mercado. En ese sentido afirmó que cuando el resultado de un sistema económico es una barrera comercial, el efecto se traduce en un perjuicio para la sociedad.

El mandatario sostuvo: "Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado".

A partir de esa definición, el Presidente cuestionó el rol del aparato estatal en la consolidación de determinados esquemas económicos. También agregó una reflexión sobre el funcionamiento del sector público: "¿Acaso se creen que en el Estado hay ángeles?"

El conflicto con Madanes Quintanilla y el caso Aluar

Durante su intervención, Milei mencionó específicamente una situación que vinculó con Javier Madanes Quintanilla, a quien acusó de presionar al Gobierno para mantener determinadas condiciones de protección económica.

Según explicó el Presidente, el empresario habría intentado condicionar decisiones gubernamentales relacionadas con una barrera que favorecía a Aluar, identificada como la principal fábrica de aluminio del país. El mandatario afirmó que Madanes Quintanilla habría advertido que despediría trabajadores si no se mantenía esa protección.

En ese contexto relató:

El empresario habría advertido que despediría 920 trabajadores.

El hecho ocurriría un día antes de tratar la reforma laboral.

Finalmente, según Milei, los 920 trabajadores fueron despedidos.

Al referirse a ese episodio, el Presidente afirmó: "Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral... y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños".

La estructura conceptual del discurso

El mandatario explicó que su exposición estaba organizada en dos partes. La primera de ellas, según detalló, buscaba describir el mecanismo de toma de decisiones dentro de su administración.

En sus palabras: "Básicamente, la charla va a tener dos partes. Una parte que tiene que ver con el mecanismo de toma de decisiones, es decir, cómo nosotros diseñamos nuestra política de Estado".

Milei señaló que este enfoque conceptual forma parte de una idea que viene desarrollando recientemente y que planea plasmar en una obra en preparación.

El Presidente afirmó: "Recientemente he estado presentando esta idea y que básicamente va a estar plasmada en mi próximo libro, que se llama La moral como política de Estado".

El objetivo de su gestión: "el país más libre del mundo"

Durante su discurso, Milei también reafirmó el objetivo central que, según indicó, guía la gestión de su gobierno.

El mandatario expresó: "Concretamente, nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo". En ese marco, explicó que el proceso de formulación de políticas dentro de su gobierno está condicionado por lo que definió como restricciones morales.

Según planteó, no todos los instrumentos de política son aceptables, aun cuando puedan ofrecer resultados económicos en el corto plazo.

El Presidente sostuvo que cuando se aplican medidas injustas para lograr resultados inmediatos, esas decisiones terminan generando consecuencias negativas con el paso del tiempo.

Valores éticos y pilares de la tradición occidental

En la parte conceptual de su exposición, Milei describió lo que definió como un orden de prioridades dentro de su esquema analítico. De acuerdo con su explicación, el primer nivel de ese esquema está compuesto por los valores éticos y morales.

El mandatario vinculó esos principios con lo que definió como los pilares de la tradición occidental, que según detalló incluyen:

La filosofía griega

El derecho romano

La rectitud de los estoicos

Los valores judeocristianos

A partir de estos fundamentos, el Presidente planteó que existen límites al relativismo moral.

En sus palabras: "Hay límites al relativismo moral, hay cosas que no se pueden violar".