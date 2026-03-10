Polémica en Misiones: entregaron baldes, escobas y escurridores como premios por el Día de la Mujer

Una actividad organizada para conmemorar el Día de la Mujer en la localidad misionera de Colonia Aurora terminó generando una fuerte polémica luego de que el municipio entregara baldes, escobas y escurridores como premios a mujeres que participaron en juegos y competencias durante la jornada.

La iniciativa fue impulsada por la Municipalidad de Colonia Aurora, una localidad ubicada en el centro sur de la provincia de Misiones y que cuenta con poco más de 10 mil habitantes. El evento formó parte de los festejos locales por la fecha y consistió en una tarde de actividades recreativas destinadas a mujeres de la comunidad.

Sin embargo, lo que inicialmente fue planteado como una jornada de encuentro y entretenimiento derivó en una controversia pública luego de que se difundieran imágenes de las participantes recibiendo elementos de limpieza como premios.

Las fotografías muestran a mujeres recibiendo baldes, escobas y escurridores, acompañadas por un certificado y la presencia de un referente local. Estas imágenes fueron publicadas en la cuenta oficial de Facebook del municipio y rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, generando fuertes críticas y repudio.

La viralización de la publicación convirtió el episodio en un tema de debate en redes, donde numerosos usuarios cuestionaron el tipo de premios entregados en una actividad organizada en el marco de una fecha vinculada a los derechos y logros de las mujeres.

La explicación del intendente

Frente a la repercusión del caso, el intendente de Colonia Aurora, Carlos Goring, conocido localmente como Carlos "Cali" Goring, brindó declaraciones radiales para explicar el sentido de la actividad.

Según sostuvo, el encuentro buscaba ofrecer un espacio de recreación y participación para las mujeres de la comunidad. "Es la única oportunidad de que las mujeres salgan de sus casas, vengan y compartan una tarde con alegría y juegos", afirmó el jefe comunal.

De acuerdo con su explicación, los premios entregados estaban directamente relacionados con las actividades que se desarrollaron durante la jornada, particularmente con juegos de mímica y adivinanzas.

Goring detalló que en una de las dinámicas las participantes debían imitar distintos trabajos o tareas, mientras que las demás debían adivinar qué actividad estaba siendo representada. "Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo", explicó.

En ese contexto, el municipio entregó tres premios principales: una escoba, un balde, un escurridor. Estos objetos fueron otorgados a las tres participantes que mejor representaron las tareas durante el juego de mímica.

Sorteos y otros premios durante la jornada

El intendente también señaló que la entrega de elementos de limpieza fue solo una parte de la actividad y que durante el evento se realizaron más de 80 sorteos con distintos regalos destinados a las asistentes. Entre los premios mencionados por el jefe comunal se encontraban:

Cuadros de la artista local Lenir Dutra

Planteras de flores

Según explicó, el municipio organiza este tipo de celebraciones todos los años para recordar la fecha y compartir una jornada comunitaria. "Desde la gestión siempre recordamos el día. Se festejan los logros de las mujeres hoy que en la sociedad tienen los mismos derechos", afirmó Goring.

Las actividades formaron parte de un encuentro recreativo con juegos, sorteos y premios, orientado a generar un espacio de reunión entre mujeres de la localidad.

Repercusiones y críticas tras la viralización

Pese a las explicaciones del intendente, la difusión de las imágenes en redes sociales generó una ola de cuestionamientos. La publicación original del municipio en Facebook fue compartida ampliamente y dio lugar a múltiples comentarios críticos.

El jefe comunal atribuyó parte de la controversia a interpretaciones negativas sobre el evento. "Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión", sostuvo.

Aun así, mantuvo su postura respecto de la elección de los premios y planteó un interrogante que también generó repercusión. "¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?", expresó.