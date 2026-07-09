Causa Insaurralde-Cirio: la declaración de la niñera que puso el foco en la casa, el video y la ruta del dinero

La declaración de Milagros Escudero, la niñera que trabaja con la familia de Martín Insaurralde y Jésica Cirio, se incorporó a la investigación judicial como un testimonio relevante debido al vínculo laboral que mantiene con la pareja desde el año 2021. La mujer fue convocada por la Fiscalía porque, durante ese período, no solo estuvo a cargo del cuidado de la hija de ambos, sino que también permaneció en varias oportunidades durante la noche en la vivienda familiar.

Los investigadores buscan determinar un punto central para la causa: si las imágenes difundidas, en las que aparece la conductora y modelo mostrando dólares en efectivo dentro de bolsas plásticas ocultas en cajones, fueron grabadas en la propiedad de Insaurralde ubicada en el barrio privado "Fincas de San Vicente" o en el departamento de Cirio situado en el barrio porteño de Belgrano.

En ese contexto, el testimonio de Escudero fue analizado especialmente por el conocimiento que pudo haber tenido de los espacios de las viviendas. Sin embargo, la mujer aseguró que su circulación dentro de la casa estuvo limitada a los sectores donde permanecía la menor.

La afirmación sobre el vestidor y el contenido del video

Durante su declaración, Escudero afirmó que nunca ingresó al dormitorio de la pareja ni al vestidor donde supuestamente se habría registrado la grabación. Según explicó, desconoce ese ambiente porque nunca subió a la planta alta de la casa ubicada en San Vicente.

La niñera detalló que, cada vez que asistía a trabajar, sus movimientos estaban restringidos a las áreas vinculadas con el cuidado de la niña. Entre esos espacios mencionó:

Baños.

Cocina.

Parque.

Al ser consultada de manera puntual sobre el vestidor y los elementos que aparecen en las imágenes difundidas, Escudero sostuvo que no reconoció ninguno de los objetos observados en la grabación. Además, afirmó que nunca vio la cantidad de dinero mencionada en la investigación, una suma que rondaría los 10 millones de dólares.

Su declaración, de este modo, estuvo centrada en precisar qué lugares conocía dentro de la vivienda y cuáles eran aquellos a los que nunca tuvo acceso durante el tiempo que trabajó para la familia.

Viajes y continuidad laboral con Jésica Cirio

Durante la audiencia, Escudero también confirmó otros aspectos relacionados con su relación laboral con la pareja. La mujer ratificó que acompañó a Cirio e Insaurralde en distintos viajes debido a las tareas vinculadas con el cuidado de la hija por la que había sido contratada.

Entre los destinos mencionados se encuentran:

El Mundial de Qatar 2022.

Bariloche.

La niñera explicó que su presencia en esos viajes estuvo relacionada con sus funciones de asistencia y cuidado de la menor. Asimismo, confirmó que actualmente continúa trabajando para Jésica Cirio en Nordelta.

Una investigación que continúa bajo la lupa judicial

Luego de esta declaración, la Fiscalía mantiene abierta la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La causa continúa enfocada en determinar las circunstancias vinculadas al patrimonio de los acusados y en analizar los elementos incorporados al expediente.

En paralelo, la defensa de los involucrados realizó objeciones sobre preguntas relacionadas con posibles consignas previas para declarar. Ese planteo forma parte de las discusiones surgidas durante el avance de la investigación y del análisis de los testimonios obtenidos.

Hasta el momento, la Justicia ratificó la validez de los videos en los que se observa a Insaurralde y Cirio rodeados de grandes sumas de dinero. Las imágenes continúan siendo consideradas dentro del expediente como uno de los elementos centrales de la investigación.

Restricciones vigentes y medidas sobre el patrimonio

Mientras el proceso judicial avanza, permanecen vigentes distintas medidas dispuestas por la Justicia. Continúa activa la prohibición de salida del país solicitada por el juez federal Luis Armella, una restricción que alcanza a los acusados.

Además, ambos tienen una limitación adicional: no pueden alejarse a más de 50 kilómetros de sus domicilios sin autorización.

En el plano patrimonial, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó la inhibición general sobre el patrimonio de ambos, una medida que mantiene bajo control judicial sus bienes mientras se desarrolla la investigación.

Por otra parte, el juzgado desestimó el pedido de prisión preventiva solicitado por el fiscal Sergio Mola. De esta manera, la causa continúa su curso con las medidas restrictivas vigentes, el análisis de las pruebas incorporadas y nuevos testimonios destinados a esclarecer el origen de las imágenes y las circunstancias que rodean al expediente.