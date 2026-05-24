Chau Tucumán: el mapa que Milei y un asesor de Caputo compartieron con graves errores

Un mapa compartido por el presidente Javier Milei y por uno de los principales asesores del ministro de Economía, Luis Caputo, terminó generando una fuerte polémica en redes sociales luego de que usuarios, dirigentes y hasta funcionarios del propio Gobierno advirtieran una serie de errores geográficos y omisiones territoriales en la imagen difundida para celebrar el crecimiento económico de la Argentina.

El gráfico, titulado "Mapa del crecimiento de Argentina", fue publicado en medio del clima de optimismo económico que el oficialismo buscó instalar tras una semana considerada positiva para la gestión nacional. La imagen pretendía exhibir una supuesta mejora de la actividad económica en la mayoría de las provincias argentinas, mientras señalaba a la provincia de Buenos Aires como el único distrito rezagado.

Sin embargo, el contenido rápidamente quedó envuelto en cuestionamientos por inconsistencias visuales y territoriales que incluyeron desde deformaciones en las provincias hasta la desaparición completa de Tucumán y la ausencia de las Islas Malvinas.

mapa error viral

El mapa difundido por Milei y el oficialismo

El gráfico compartido en redes sociales aseguraba estar basado en datos de marzo de 2026 correspondientes a la variación interanual estimada de la actividad económica por provincia, con una supuesta fuente atribuida al Informe Económico Mensual de la IAE Business School.

La representación buscaba mostrar a casi todo el país en crecimiento, mientras la provincia de Buenos Aires aparecía marcada en rojo con un indicador de "-0,2%" y la aclaración "conurbano". A partir de esa publicación, el presidente Javier Milei replicó distintos mensajes en su cuenta de X que utilizaban el mapa para cuestionar la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Uno de esos mensajes pertenecía a Felipe Núñez, asesor económico cercano al ministro Luis Caputo, quien publicó el diseño acompañado de fuertes críticas al mandatario provincial.

Las publicaciones contra Axel Kicillof

Felipe Núñez escribió en sus redes sociales:

"Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece".

"El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad, los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo".

Ese mensaje fue posteriormente retuiteado por Javier Milei desde su cuenta oficial. El Presidente también replicó publicaciones de cuentas afines al oficialismo que utilizaban el mismo mapa para profundizar las críticas contra la administración bonaerense.

Uno de esos posteos afirmaba: "Qué yunque tener una provincia tan grande gobernada por un inútil". A su vez, Milei compartió un mensaje del ex CEO del HSBC, Gabriel Martino, quien sostuvo: "Y pensar que algunos quieren votar a Kicillof. Populismo nunca más. Tenemos que acelerar el cambio cultural de Javier Milei".

Los errores del mapa y la desaparición de Tucumán

La difusión de la imagen provocó rápidamente cuestionamientos debido a la gran cantidad de errores presentes en el diseño.

Entre las principales inconsistencias detectadas aparecieron:

La desaparición completa de la provincia de Tucumán .

. La ausencia de las Islas Malvinas .

. Formas geográficas incorrectas en distintas provincias .

. Territorios desproporcionados respecto de la cartografía oficial .

. Partes faltantes en algunos distritos, como Santa Fe, que aparecía sin el "taco de la bota".

Las críticas apuntaron especialmente a la falta de rigurosidad en un material que fue difundido por el propio Presidente de la Nación y funcionarios cercanos al área económica. Las deformaciones territoriales y las omisiones derivaron además en especulaciones sobre el posible uso de inteligencia artificial para la confección de la imagen.

La reacción dentro del propio Gobierno

Uno de los primeros dirigentes oficialistas en advertir públicamente los errores fue el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Alvarez. Sin mencionar directamente a Javier Milei ni a Felipe Núñez, Alvarez publicó un mensaje crítico en redes sociales donde cuestionó la falta de revisión previa del contenido.

"Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!", expresó.

Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA, falta Tucumán!!, ni hablar de las formas geográficas de las provincias...pierde seriedad así! https://t.co/UYfcKTLJHx — Alejandro Alvarez (@AleCiroAlvarez) May 23, 2026

La observación del funcionario expuso que las críticas no provinieron únicamente desde sectores opositores o usuarios de redes sociales, sino también desde espacios vinculados al propio oficialismo.

El impacto político y diplomático

La controversia escaló rápidamente y alcanzó incluso al plano diplomático. El embajador argentino ante la Unión Europea y Bélgica, Fernando Iglesias, utilizó el mismo mapa para cuestionar al gobernador Axel Kicillof.

"Lo que no pueden afrontar es la falta de crecimiento en tu provincia, que los condena a la desocupación, bajos sueldos y a vivir de subsidios. Movete, chiquito, movete", escribió el diplomático.

La utilización reiterada de la imagen amplificó el alcance de la polémica y puso el foco sobre el modo en que funcionarios nacionales y referentes libertarios utilizan contenidos gráficos en redes sociales para respaldar mensajes políticos y económicos.