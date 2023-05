Chico confirmó su salida del Ejecutivo: "No queda más nada para hacer"

Manteniendo la línea de los objetivos cumplidos y negando de plano haber tenido una fuerte discusión con el primer mandatario provincial. el ahora ex ministro de Integracion Regional, Logistica y Transporte, Raúl Chico, ratificó su salida del Ejecutivo provincial. Insistó que su gestión “en breve tiempo” logró todos los objetivos que se había planteado y apuntó que de ahora en más se va a dedicar a “hacer política”.

En diálogo con Radio Valle Viejo, el saliente funcionario se preocupó más en dar un detalle de su gestión, para de esta manera fundamentar su sorpresiva salida del ministerio. No obstante esto marcó: “No queda más nada para hacer”.

“Había dos etapas que teníamos que trabajar. La primera de construcción, en el tema transporte, cuando asumí dije que había que barajar y dar de nuevo en todo y lo hicimos. En el tema de relaciones internacionales debíamos ponernos a trabajar en la integración regional y avanzar en acciones de exportación y acompañar a nuestros exportadores y eso también ya se hizo. Y en el tema Logística, que es un área nueva, lo que debíamos lograr era lograr que la provincia tenga un área de logística y en Recreo se creó un nodo en este sentido, que es fundamental para la región”, detalló a la hora de explayarse en lo hecho.

Chico insistió que todo lo que había que hacer ya se hizo y que de ahora en más en la cartera que dejó de conducir, lo que viene “es ejecución”.

Sobre su futuro, tras negar haber tenido un fuerte entredicho con el Gobernador, Raúl Jalil, el ex ministro dijo: “mi idea ahora es salir a realizar una construcción política en el espacio interior que he construído, dentro del Frente de Todos” y aseguró que su salida ya había sido hablada en el mes de enero. “Mi misión hoy es juntar a peronismo e invitar a nuevos actores del sector privado a que se sumen. Porque lo que está faltando ahora en Catamarca es la construcción política y a eso me voy a dedicar”, declaró.