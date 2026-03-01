"Chilindrina troska": el despectivo apodo de Javier Milei a Myriam Bregman en el Congreso

Durante la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el presidente Javier Milei protagonizó un intercambio cargado de tensión con los principales referentes del Frente de Izquierda. El mandatario interrumpió el desarrollo de su mensaje transmitido por cadena nacional para apuntar de manera directa contra la diputada Myriam Bregman. Este cruce se desencadenó en el momento exacto en que la legisladora comenzó a cuestionar a viva voz, desde su banca, los lineamientos que el jefe de Estado exponía ante la asamblea.

Ante las interrupciones, Milei decidió responder mediante la ironía y lanzó una burla que rápidamente cobró notoriedad: el apodo "chilindrina troska". El presidente inquirió de forma sarcástica preguntando qué le pasaba a la "chilindrina troska", marcando así uno de los picos de mayor confrontación verbal de la jornada parlamentaria y dejando clara su postura frente a las críticas de la bancada de izquierda.

El debate por la representatividad de los trabajadores

La confrontación en el recinto no se agotó en la figura de Bregman, sino que se extendió de inmediato al diputado Nicolás Del Caño. El presidente Milei puso en duda la legitimidad del bloque de izquierda como voz de los sectores asalariados, vinculando la influencia política del espacio con su escaso caudal de votos. En un tono directo, el mandatario le espetó a Del Caño que, si él fuera la representación genuina de los trabajadores, el país tendría un problema muy grave.

Para fundamentar su postura, Milei remarcó con énfasis que el sector liderado por los referentes del Frente de Izquierda no representa más que el 5 por ciento del electorado. Al señalar esta cifra, el presidente buscó deslegitimar los reclamos del bloque, asegurando que su peso político es minoritario. Estas declaraciones, en las que el jefe de Estado subrayó la baja representatividad de sus interlocutores, desataron una serie de cuestionamientos e incidentes verbales inmediatos por parte de los legisladores del sector, profundizando la brecha ideológica y política en pleno recinto parlamentario.

Seguí la transmisión en vivo: