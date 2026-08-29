Citaron a Cristina y a Máximo Kirchner a indagatoria por la causa Hotesur-Los Sauces

Cristina Kirchner y Máximo Kirchner serían citados a indagatoria en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces, según informó Noticias Argentinas y señaló la periodista Cristina Pérez en su programa de La Nación+.

La convocatoria estaría prevista para el viernes 4 de septiembre a las 10 en los tribunales de Comodoro Py. La investigación apunta a determinar la existencia de presuntos mecanismos de "retornos" o sobornos vinculados con la obra pública. Ambos están acusados por lavado de dinero y asociación ilícita.

El juicio oral comenzaría antes de fin de año, con un ritmo más intenso: dos o tres jornadas semanales y presencialidad.





