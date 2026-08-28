La Libertad Avanza abrió la carrera por 2027 y lanzó oficialmente su primer candidato a gobernador

La Libertad Avanza (LLA) dio este viernes su primer paso formal hacia las elecciones provinciales de 2027 con el lanzamiento de Lisandro Catalán como candidato a gobernador de Tucumán. El acto se realizó ante unas 900 personas en el Hotel Catalinas Park y funcionó como la presentación pública de una estrategia que apunta a disputar poder territorial al peronismo en una de las provincias donde el oficialismo libertario busca consolidar una alternativa competitiva.

Catalán, presidente de LLA en Tucumán y exministro del Interior nacional durante 2025, fue el encargado de cerrar la jornada con una definición que condensó la ambición política de la candidatura: "No voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán".

La presentación no se limitó a la formalización de una candidatura. El espacio difundió también el programa "Punto de partida para la libertad de los tucumanos", concebido como una hoja de ruta para avanzar sobre reformas estructurales en distintas áreas de la administración provincial. El documento abarca los planos fiscal, institucional, educativo, sanitario y de seguridad, y constituye el marco programático con el que LLA pretende encarar la construcción electoral hacia 2027.

Respaldo nacional y una estrategia coordinada

La candidatura recibió el respaldo explícito de la Mesa Nacional de LLA, que acompañó el lanzamiento mediante la presencia de referentes técnicos y políticos. Entre los expositores estuvieron José García Hamilton, Clemente Babot, Nahuel Ríos, María José Boscarino, Patricio Celario y Nadima Pecci, además de los diputados nacionales Federico Pelli y Soledad Molinuevo.

La participación de dirigentes nacionales buscó exhibir que la postulación de Catalán no constituye un movimiento aislado dentro de la estructura tucumana, sino que forma parte de una estrategia coordinada con la conducción de Javier Milei.

Ese respaldo adquiere relevancia dentro de la construcción territorial que LLA prepara para las elecciones provinciales. El lanzamiento en Tucumán aparece, de este modo, como una primera expresión concreta de una estrategia que procura combinar candidaturas propias, competencia directa contra el peronismo en las jurisdicciones donde gobierna y acuerdos con mandatarios considerados afines.

En ese esquema aparecen Leandro Zdero, en Chaco, y Alfredo Cornejo, en Mendoza, mientras que también existe la posibilidad de extender acuerdos a Rogelio Frigerio, en Entre Ríos, y Marcelo Orrego, en San Juan.

Un programa con eje en la reducción del Estado y los impuestos

Uno de los principales componentes de la propuesta tucumana es la reducción progresiva de los impuestos que afectan al sector productivo. El planteo fiscal se complementa con una reforma institucional destinada a modificar la estructura del Poder Ejecutivo y la administración provincial.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la reducción del gabinete provincial, que pasaría de nueve ministerios a cuatro, junto con la digitalización total del Estado. El programa también propone limitar el presupuesto de la Legislatura al 1% del gasto provincial, una iniciativa que apunta directamente al costo político.

En materia de salud y educación también se plantean modificaciones, aunque en esta primera etapa no se detallaron sus aspectos operativos. La propuesta, por lo tanto, establece los grandes ejes de transformación y deja para una instancia posterior la especificación de su implementación.

Los principales lineamientos institucionales presentados incluyen:

Reducción del gabinete provincial de nueve ministerios a cuatro.

Digitalización total del Estado.

Limitación del presupuesto de la Legislatura al 1% del gasto provincial.

Autonomía municipal como uno de los ejes centrales.

Cambios en los sistemas de salud y educación.

La reforma electoral como otro campo de disputa

El programa también coloca a las reglas electorales en el centro de la estrategia. LLA propone eliminar los acoples, suprimir las comunas y adoptar la Boleta Única de Papel, bajo el argumento de que estas modificaciones permitirían "transparentar y simplificar" el proceso electoral.

Catalán adelantó, además, que LLA competirá sin acoples en 2027. El compromiso no quedaría restringido a la estructura partidaria: el dirigente sostuvo que sus candidatos deberán asumir públicamente el compromiso de reducir el gasto legislativo.

La autonomía municipal completa este capítulo de la propuesta y aparece como uno de los ejes sobre los cuales el espacio pretende construir su planteo institucional para Tucumán.

El Plan de Shock para los primeros días

El tramo final del acto estuvo concentrado en el Plan de Shock, concebido como un conjunto de medidas para los primeros días de una eventual gestión de LLA en la provincia.

El paquete incorpora decisiones de fuerte impacto sobre el esquema tributario y productivo. Entre ellas figura la eliminación de las recaudaciones bancarias de Ingresos Brutos, junto con la reducción de alícuotas para 76 actividades. También contempla la eliminación del Impuesto a la Salud Pública sobre la nómina salarial y la supresión del Impuesto de Sellos.

A esas medidas fiscales se suma una reorganización integral del sistema de seguridad y una serie de iniciativas institucionales:

Ley Antinepotismo.

Presupuesto base cero.

Ley de Acceso a la Información Pública.

Régimen de promoción de inversiones productivas.

Reorganización integral del sistema de seguridad.

El conjunto configura el núcleo de una propuesta que busca presentar desde el inicio una agenda de reformas estructurales, con énfasis en la reducción de cargas tributarias, la reorganización del Estado y la modificación de mecanismos institucionales.

Tucumán como punto de partida de una disputa nacional

El lanzamiento posiciona a La Libertad Avanza como el primer partido en presentar oficialmente un candidato a la gobernación tucumana para 2027, acompañado por un programa estructurado y por el respaldo explícito de la conducción nacional.

La candidatura de Catalán abre así la carrera electoral en Tucumán y anticipa una disputa intensa en una provincia clave para el mapa político del norte argentino. La estrategia libertaria combina la definición anticipada de una candidatura con una plataforma que busca diferenciarse a través de reformas fiscales, institucionales, electorales, educativas, sanitarias y de seguridad.

Con el respaldo de la Mesa Nacional de LLA y una hoja de ruta ya presentada, el espacio procura acelerar su construcción territorial de cara a 2027. La definición de Catalán —"no voy a ser candidato a gobernador, voy a ser el gobernador de Tucumán"— sintetizó el horizonte planteado en el Hotel Catalinas Park: no solamente ingresar en la competencia provincial, sino instalar a LLA como una alternativa con aspiraciones concretas de poder y con una estrategia articulada desde la conducción nacional.