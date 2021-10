Comunicado de Facundo Jones Huala contra el Gobierno: "nunca negocié ni me vendí"

“Esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial”, sostuvo Facundo Jones Huala en un comunicado

Pese a recibir el apoyo del embajador argentino Rafael Bielsa, Facundo Jones Huala publicó un contundente comunicado acusando al Gobierno de forzar al Poder Judicial para que no le otorgaran la libertad condicional, que efectivamente le fue denegada por la justicia chilena.

“No me corresponde a mí explicar trámites judiciales ni burocracia. Nunca negocié ni me vendí, no pienso hacerlo, tampoco he pedido favores a ningún ente de los estados coloniales, limitándome solo a realizar trámites específicos forzado por el contexto, en el caso del consulado, documentación y, por cuarta vez la misma solicitud de repatriación, la libertad condicional es un trámite automático a causa del tiempo de prisión y la conducta (autodisciplina de weichafe) por lo que no requiere postulación”, arranca el primer párrafo del comunicado público del líder mapuche dirigido “a la Nación Mapuche y a la opinión pública en general”.

Desde la cárcel de Temuco, Jones Huala apuntó contra el Gobierno de Alberto Fernández: “Esta administración populista es más peligrosa que la derecha oficial”, sostuvo; y señaló al kirchnerismo y a Cristina Kirchner en particular. También criticó a la titular del INADI, Victoria Donda, y al periodista Jorge Lanata.

La carta de Facundo Jones Huala fue publicada en la página de Facebook “Red de Apoyo Comunidades en Conflicto - MAP”. Allí, el líder mapuche enfatizó que nunca le pidió favores a “ningún ente de los estados coloniales”.