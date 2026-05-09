Salud y Seguridad trabajan para reforzar el sistema de emergencias médicas

El Ministerio de Salud de la Provincia y la Secretaría de Seguridad trabajan conjuntamente con el objetivo de reforzar el Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) a través de la incorporación de personal de salud en el centro de monitoreo y respuesta rápida SAE 911.



En una primera etapa, operadores del SAME se capacitan para trabajar de forma permanente en el SAE 911 de manera que, ante una emergencia médica, el operador tome conocimiento de la situación de forma directa y pueda gestionar el desplazamiento de una ambulancia de forma más eficaz. Esto permitirá acortar los tiempos de espera y mejorar la calidad de atención.



En este marco, la ministra de Salud, Johana Carrizo, y el secretario de Seguridad, Gastón Venturini, se reunieron en las instalaciones del SAE 911 a fin de avanzar en esta iniciativa.



Además, acordaron que se trabajará en fortalecer el trabajo conjunto durante operativos para garantizar el acceso más rápido de ambulancias a los hospitales o sanatorios, sobre todo cuando proceden del interior.