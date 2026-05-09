El "Súper RIGI" avanza y abre una negociación con gobernadores por impuestos provinciales

El Gobierno nacional trabaja en la letra chica del denominado "Súper RIGI" y prepara negociaciones con gobernadores, una discusión que también impacta en las provincias como Catamarca por su peso en sectores estratégicos como minería y energía. El nuevo régimen de incentivo a las inversiones, anunciado por el presidente Javier Milei, será enviado al Congreso de la Nación Argentina la semana próxima.

En el Ejecutivo buscan promover inversiones en sectores sin desarrollo local a gran escala, como inteligencia artificial, data centers, infraestructura nuclear, defensa y autos eléctricos. Sin embargo, los detalles técnicos aún siguen abiertos y la definición final dependerá de la ingeniería política necesaria para lograr su aprobación legislativa.

Los primeros lineamientos fueron presentados por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que el esquema prevé una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias —por debajo del 25% del RIGI vigente—, amortización acelerada del 60% el primer año, 20% el segundo y 20% el tercero, exención de aranceles de importación para bienes productivos y arancel cero para exportaciones.

El titular del Palacio de Hacienda no precisó aún un esquema de liberación de divisas ni el monto mínimo de inversión, que continúa en definición. En la Casa Rosada advierten que la reducción de impuestos nacionales en línea con los provinciales obligará a abrir una nueva ronda de conversaciones con los gobernadores.

El objetivo oficial no es solo ampliar beneficios federales, sino también fijar condiciones sobre tributos locales en las provincias que adhieran. Caputo anticipó que las jurisdicciones adheridas no podrán cobrar más de 0,5% de Ingresos Brutos y que se buscará limitar tasas municipales sobre ventas consideradas impuestos encubiertos por el Gobierno.

Esta definición introduce una discusión directa con las provincias, ya que no se trata únicamente de adherir a un régimen nacional, sino de aceptar topes concretos sobre la carga tributaria local. En el Ejecutivo estiman que este punto requerirá negociaciones políticas finas y respaldo de legislaturas provinciales para completar los proyectos de inversión.

En el oficialismo aún no definieron si el proyecto ingresará por Diputados o el Senado, decisión que quedará sujeta a la próxima reunión de mesa política. La apuesta es presentar el "Súper RIGI" como una herramienta para atraer inversiones en refinamiento y laminado de cobre, fábricas de autos eléctricos, producción de paneles solares y turbinas eólicas, cadena de valor del uranio, fertilizantes y data centers de inteligencia artificial.

En Balcarce 50 vinculan esta estrategia con los contactos que Milei mantiene con empresarios tecnológicos, entre ellos Elon Musk, por proyectos vinculados al litio, satélites y desarrollos industriales. En octubre de 2025 el mandatario presentó junto a OpenAI y Sur Energy el proyecto Stargate Argentina, un mega data center de inteligencia artificial en la Patagonia por hasta US$25.000 millones, estructurado dentro del esquema vigente.