El Gobierno respalda a Manuel Adorni y busca recuperar la agenda con anuncios económicos

El Gobierno nacional atravesó una semana marcada por la crisis política en torno al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en medio de la causa judicial que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El conflicto monopolizó la agenda nacional y desplazó incluso una serie de indicadores económicos favorables que podrían repercutir en economías regionales como la de Catamarca.

La semana comenzó con la declaración judicial del contratista Matías Tabar, quien aseguró que Adorni le pagó 245.000 dólares en efectivo por obras en una propiedad. El funcionario negó esa versión, afirmó que el valor del inmueble es menor al señalado en la causa y vinculó al denunciante con sectores políticos opositores.

El martes, mientras el presidente Javier Milei viajaba a Los Ángeles, la convocatoria a una reunión de Gabinete para el viernes alimentó especulaciones sobre una posible renuncia. Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, respaldó al funcionario en encuentros reservados y el mandatario lo incluyó en una foto política junto a la comunidad judía como señal pública de apoyo.

En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó abrir el celular del contratista, mientras la causa ingresó en la etapa de peritajes contables. El juez Ariel Lijo deberá solicitar la justificación del patrimonio e ingresos del funcionario.

Bullrich abrió otro frente interno

La tensión política escaló cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, pidió que Adorni presente de inmediato su declaración jurada. La postura generó malestar en el oficialismo y una rápida respuesta de Milei, quien aseguró que el funcionario no dejará su cargo y ratificó que él decide la continuidad de sus colaboradores.

El conflicto se extendió al debate por la derogación de las PASO. Karina Milei ordenó que el proyecto enviado al Senado no es negociable y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que solo se aceptará la eliminación total del sistema.

El jueves, Adorni buscó bajar la tensión y adelantó que presentará su declaración jurada antes de lo previsto. El viernes, el Gobierno reforzó el respaldo con gestos políticos: el jefe de Gabinete participó de actividades oficiales y encabezó una conferencia junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y la ministra Alejandra Monteoliva.

En una reunión ampliada de Gabinete, Milei volvió a ratificarlo con una frase contundente: aseguró que prefiere perder una elección antes que desplazarlo.

Señales económicas en medio de la crisis

Mientras la agenda política se concentró en la crisis, el Gobierno acumuló noticias económicas positivas. Argentina comenzó a exportar a la Unión Europea bajo el acuerdo UE-Mercosur y la calificadora Fitch elevó la nota de la deuda argentina de CCC a B-, lo que permite a bancos y fondos adquirir títulos del país.

También se registró una baja del riesgo país, un crecimiento del 21% interanual de exportaciones a Brasil según la Cámara Argentina de Comercio y avances en la industria (3,2% mensual en marzo) y la construcción (4,7%).

A esto se sumó la colocación de un bono por 500 millones de dólares por parte de la Ciudad de Buenos Aires a la tasa más baja en tres décadas. Sin embargo, pese a estos indicadores, la crisis política mantiene al Gobierno sin lograr recuperar plenamente la iniciativa en la agenda pública.