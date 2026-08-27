Jalil destacó el aumento del empleado privado de Catamarca ante industriales

El gobernador Raúl Jalil participó del 7° Congreso Industrial organizado por IPA, Industriales Pymes Argentinos, que se desarrolla en La Rural de Buenos Aires durante los días 25, 26 y 27 de agosto de 2026. En ese ámbito, el mandatario catamarqueño expuso sobre la situación productiva de la provincia, las políticas de acompañamiento destinadas a empresas y trabajadores y el proceso de transformación de la matriz económica provincial.

El encuentro constituye un espacio de debate y análisis sobre los desafíos que atraviesan la industria, la producción y las PyMEs argentinas. Entre las exposiciones previstas se encuentran las de Pablo González, ex presidente de YPF, y Hernán Letcher, director e investigador del Centro de Economía Política Argentina, CEPA, entre otros participantes.

Durante su intervención, Jalil abordó distintos aspectos de la realidad económica de Catamarca y puso el foco en las herramientas que la Provincia sostiene para acompañar a los sectores productivos en un contexto económico complejo. En ese marco, remarcó que la situación fiscal provincial permite mantener políticas de asistencia y acompañamiento.

Diálogo entre los distintos sectores

Uno de los ejes centrales de la exposición del gobernador fue la necesidad de profundizar el diálogo entre Nación, Provincia y empresarios, con el objetivo de que las decisiones económicas contemplen las distintas realidades productivas de las economías regionales.

Jalil sostuvo que el acompañamiento a los sectores que atraviesan procesos de reconversión debe construirse a partir de la articulación entre el Estado, las empresas y los trabajadores. Según planteó, el proceso de transformación de la matriz económica requiere mecanismos que permitan atender las particularidades de cada actividad y acompañar los cambios que se producen en el entramado productivo.

"La mejor forma de acompañar esta transición es a través del diálogo y del consenso", sostuvo el mandatario durante su exposición.

La definición estuvo vinculada a la necesidad de encontrar respuestas para sectores que enfrentan diferentes procesos de transformación, en un escenario donde las políticas de asistencia y el vínculo entre los distintos actores adquieren un lugar central.

Catamarca sumó 200 empleos privados

En relación con el mercado laboral, el gobernador destacó que Catamarca incorporó 200 nuevos empleos privados durante el último mes. Jalil consideró que se trata todavía de una cifra moderada, aunque remarcó que representa una señal positiva en la evolución del empleo privado en la provincia.

Parte de esa generación laboral, explicó, se encuentra vinculada al crecimiento de la actividad minera, especialmente durante la etapa de construcción de los proyectos. El avance de esa actividad forma parte del proceso de transformación de la matriz económica provincial que el gobernador analizó ante empresarios y referentes del ámbito productivo reunidos en el Congreso Industrial.

Entre los principales datos destacados durante su intervención se encuentran:

200 nuevos empleos privados generados durante el último mes .

. Una parte de esos puestos vinculada al crecimiento de la actividad minera .

. Mayor incidencia de la generación de empleo en la etapa de construcción de los proyectos mineros .

. La necesidad de continuar acompañando los procesos de transformación de los distintos sectores productivos.

Asistencia y reconversión para el sector textil

Otro de los puntos abordados por Jalil fue la situación del sector textil, identificado como uno de los más afectados por el contexto económico nacional. El gobernador explicó que la Provincia implementó distintas herramientas de acompañamiento destinadas tanto a los trabajadores como a las empresas del sector. Las medidas mencionadas incluyen:

Asistencia directa a trabajadores .

. Apoyo para el transporte .

. Ayudas destinadas a sostener el funcionamiento de las empresas .

. Herramientas para facilitar los procesos de transformación tecnológica.

El planteo provincial apunta a sostener el acompañamiento en un escenario de dificultades para la actividad y, al mismo tiempo, facilitar procesos de transformación que permitan a las empresas avanzar en la incorporación de nuevas tecnologías.

En este contexto, Jalil valoró las recientes visitas a establecimientos industriales catamarqueños del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y del jefe de Gabinete, Diego Santilli. Para el gobernador, el contacto directo con las empresas y las plantas industriales permite que las autoridades nacionales conozcan de manera concreta las capacidades productivas de Catamarca y las particularidades que presenta cada uno de sus sectores.

Herramientas específicas para las PyMEs

Hacia el cierre de su exposición, Jalil planteó la necesidad de generar herramientas específicas para fortalecer a las PyMEs y favorecer su incorporación a las distintas cadenas de valor.

En ese sentido, adelantó que Catamarca analiza la implementación de leyes especiales destinadas a diferentes actividades de la economía provincial. Las iniciativas contemplarían esquemas diferenciales en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y alcanzarían a sectores como:

Actividades primarias .

. Clústeres productivos .

. Industria .

. Turismo.

La propuesta forma parte de una estrategia orientada a generar condiciones específicas de acompañamiento para las actividades productivas, teniendo en cuenta sus características y procesos de desarrollo. De manera paralela, el Gobierno provincial trabaja junto al Banco Nación en alternativas de financiamiento con tasas diferenciadas para empresas.

Asistencia, crédito y tecnología

El esquema planteado por el gobernador durante el Congreso Industrial combina diferentes instrumentos para acompañar al entramado productivo provincial.

La estrategia reúne políticas de asistencia, mecanismos de crédito y apoyo para la incorporación de tecnología, con el objetivo de atender tanto las necesidades inmediatas de los sectores en dificultades como los procesos de transformación que atraviesan distintas actividades.

En La Rural de Buenos Aires, ante empresarios y referentes vinculados a la industria y las PyMEs, Jalil expuso así la situación productiva de Catamarca y las líneas de trabajo que la Provincia impulsa para acompañar a empresas y trabajadores.

El fortalecimiento del diálogo entre los distintos niveles del Estado y el sector privado, la generación de empleo, el crecimiento de la actividad minera, la situación del sector textil y el desarrollo de nuevas herramientas para las PyMEs fueron algunos de los principales ejes de una exposición centrada en el proceso de transformación de la matriz económica provincial y en la necesidad de adaptar las políticas públicas a las realidades de las economías regionales.