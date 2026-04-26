Con el dinero de la AFA, Faroni gastó casi 12 millones de dólares en propiedades

Las recientes revelaciones sobre el patrimonio de Javier Faroni y su pareja, Erica Gillette, exponen una serie de adquisiciones inmobiliarias en el área de Miami que, en conjunto, alcanzan los 11,74 millones de dólares. Según la investigación, la pareja habría concretado la compra de al menos cuatro propiedades en complejos residenciales de alta gama, en operaciones estructuradas mediante sociedades constituidas en el estado de Florida.

El esquema utilizado para estas adquisiciones aparece como un elemento central del análisis. De acuerdo con el informe, las compras no fueron realizadas a título personal, sino a través de compañías con escasa actividad verificable, creadas con anterioridad inmediata a las operaciones. Este mecanismo habría permitido canalizar la titularidad de los activos bajo estructuras societarias, generando niveles adicionales de privacidad y dificultando el rastreo del origen de los fondos.

Propiedades de lujo en zonas exclusivas

Entre las operaciones detalladas, se destaca la adquisición de una unidad en Sunny Isles Beach, valuada en 3,3 millones de dólares. La propiedad fue vinculada a la firma Xilux Corp, registrada pocos meses antes de concretarse la compra, lo que refuerza el patrón identificado en la investigación.

El informe también menciona una operación de mayor envergadura en el exclusivo complejo Acqualina, donde se habría adquirido una propiedad por 6,99 millones de dólares, atribuida a la sociedad Xulix II Corp. A estas transacciones se suma una tercera operación por 570.000 dólares en un condominio de la misma zona, completando así un paquete de adquisiciones que configura un volumen significativo de inversión inmobiliaria.

En términos generales, los datos relevados permiten identificar:

Al menos cuatro propiedades adquiridas en el área de Miami.

adquiridas en el área de Miami. Un monto total estimado de 11,74 millones de dólares .

. Uso de sociedades recientes como vehículo para las operaciones.

como vehículo para las operaciones. Pagos sin financiación bancaria aparente en algunos casos.

Sociedades en Florida y un patrón repetido

El origen de la estructura societaria se sitúa en la constitución de empresas como RentalTourEnter LLC y TourProdEnter LLC, que aparecen como piezas clave dentro del entramado. A partir de allí, el informe describe un patrón que se repite en varias operaciones: la creación de una sociedad seguida, en un corto lapso, por la compra de un inmueble.

Este mecanismo, según el análisis, no solo permite canalizar inversiones, sino también registrar los bienes a nombre de las compañías, lo que introduce una capa adicional de opacidad respecto de los titulares reales. En ese sentido, las sociedades funcionarían como vehículos de tenencia de activos, una práctica que, si bien no es inusual en el mercado inmobiliario internacional, adquiere relevancia en el marco de la investigación en curso.

El vínculo con la AFA

Las operaciones inmobiliarias toman una dimensión distinta al ser analizadas en paralelo con la causa judicial que avanza en Argentina sobre el vínculo entre la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y TourProdEnter LLC, firma asociada a Faroni.

Según reconstrucciones periodísticas previas, en diciembre de 2021 se firmó un acuerdo que otorgó a la compañía el rol de agente comercial internacional de la AFA, con condiciones económicas significativas:

30% de comisión sobre ingresos generados .

. 10% adicional por tareas de logística .

. Vigencia del contrato hasta el año 2026.

En este contexto, la Justicia dispuso medidas relevantes, entre ellas el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Faroni, Gillette y otras personas vinculadas a la estructura investigada. Estas decisiones apuntan a profundizar el análisis sobre el origen de los fondos y la posible relación entre las operaciones comerciales y el crecimiento del patrimonio inmobiliario.