Los kelpers respondieron a EE.UU. y defendieron la autodeterminación en la disputa por Malvinas

En medio de la tensión internacional por la soberanía de las Islas Malvinas —una causa histórica para la Argentina y sus provincias, incluida Catamarca— los kelpers respondieron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ante la posibilidad de que Washington reduzca su respaldo diplomático al Reino Unido.

Los habitantes del archipiélago defendieron el principio de autodeterminación como fundamento de su vínculo con Gran Bretaña. "La autodeterminación es un derecho humano fundamental consagrado en el artículo 1, párrafo 2, de la Carta de las Naciones Unidas", señaló un portavoz.

En esa línea, recordaron el referéndum realizado en 2013, en el que —según indicaron— el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de continuar como territorio de ultramar del Reino Unido.

"Las islas Malvinas tienen plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación", concluyeron.