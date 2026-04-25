Tras el fallo en Nueva York, la disputa por YPF podría trasladarse al tribunal del Banco Mundial

La Argentina obtuvo a fines de marzo un alivio judicial en el exterior cuando la Cámara de Apelaciones de Nueva York anuló la sentencia de primera instancia por US$16.100 millones vinculada a la expropiación de YPF. Sin embargo, los fondos Petersen y Eton Park, patrocinados por Burford Capital, confirmaron que continuarán la disputa con nuevas acciones en Estados Unidos y una eventual presentación ante el CIADI.

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones —tribunal arbitral del Banco Mundial— interviene en conflictos entre Estados e inversores extranjeros en base a tratados bilaterales de inversión firmados en su mayoría durante la década de 1990. En este ámbito, la Argentina llegó a ser durante años el país latinoamericano más demandado.

Desde 2003, el 94% de las demandas internacionales contra el Estado argentino se presentaron ante ese tribunal. Hasta 2025, el país lideraba el ranking global con 65 casos, posición que actualmente ocupa Venezuela. Ambos concentran casi un tercio de las 415 demandas contra América Latina y el Caribe, según el Transnational Institute.

De acuerdo con esos datos, la Argentina perdió el 86% de los casos tramitados en el CIADI y acumula laudos en contra por US$10.046 millones. Sin embargo, estos fallos no son ejecutables de manera directa: los beneficiarios deben recurrir a tribunales locales para lograr el cobro mediante embargos si el país no paga.

El antecedente de YPF y otros litigios abiertos

El eventual regreso del caso YPF al CIADI no sería el primero. Tras la estatización del 51% de la petrolera, Repsol presentó una demanda que se cerró en 2014 con un acuerdo de compensación por US$5.000 millones.

Según el informe del Transnational Institute, desde 1997 se iniciaron 65 demandas contra la Argentina. El mayor pico ocurrió tras la salida de la convertibilidad, con 47 reclamos entre 2002 y 2007. De ese total, el 51% terminó con laudos favorables a empresas, el 35% con acuerdos y solo el 12% con fallos favorables al Estado.

Entre los litigios vigentes se destacan:

La demanda de la francesa SAUR International por la rescisión del contrato de Obras Sanitarias Mendoza, por unos US$40 millones más intereses.

por la rescisión del contrato de Obras Sanitarias Mendoza, por unos US$40 millones más intereses. Un laudo ratificado por la justicia estadounidense por la expropiación de Aerolíneas Argentinas , que ronda los US$390 millones.

, que ronda los US$390 millones. Condenas por US$716 millones a favor de AES Corporation y US$147 millones para Webuild .

y US$147 millones para . Un laudo por US$196 millones a favor de Mobil Exploration.

Origen de las demandas

El 92% de los casos provienen de empresas de Estados Unidos, Canadá y Europa. Los inversores estadounidenses concentran el 22% de las demandas, seguidos por España (10%) y Francia (8%). Por sectores, predominan energía (19 casos), finanzas (11) y agua corriente (10), que en conjunto explican el 61,5% de los reclamos contra el país.

En este contexto, la eventual presentación del caso YPF ante el CIADI reabre un frente judicial que históricamente resultó complejo para la Argentina y que podría extender la disputa internacional por la expropiación de la petrolera estatal.