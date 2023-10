Con fuertes cruces por la economía, Massa y Bullrich trataron de polarizar con Milei

Los cinco candidatos a la presidencia de la Nación fueron los protagonistas la noche de este domingo del primer debate presidencial del 2023 de cara a las elecciones del 22 de octubre. En el Centro de Convenciones FORUM con la organización de la Universidad de Santiago del Estero se midieron Sergio Massa (UP), Patricia Bullrich (JxC), Javier Milei (LLA), Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (FI).

Los moderadores del encuentro fueron en la apertura y el primer bloque, los periodistas Rodolfo Barili, de Telefe, y Evangelina Ramallo, de Canal 9 de Paraná. En el segundo bloque y el cierre, la moderación estará a cargo de Esteban Mirol, de El Nueve, y Lucila Trujillo, de la TV Pública.

Economía: Massa y Bullrich apuntaron contra la propuesta de Milei

El debate comenzó con un repaso sobre la economía, uno de los temas que más siguen la mayoría de los votantes, en un contexto de crisis donde la inflación aprieta cada vez más el bolsillo.

Al respecto, el primero en hablar fue Javier Milei (La Libertad Avanza- LLA). Las primeras expresiones del candidato de LLA generó una serie de derechos a réplicas importante del resto de los candidatos.

"Argentina está en decadencia y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Argentina inició el siglo 20 siendo el país más rico del mundo, hoy estamos de mitad de la tabla para abajo, tenemos más del 40% de pobres, 10% de indigentes, la inflación descontrolada y camino a la mayor crisis de la historia argentina. Esto se explica por lo que nosotros llamamos el modelo de la casta, el modelo de la casta nace de una premisa nefasta, que dice que donde hay una necesidad nace un derecho. El problema es que las necesidades son infinitas y los derechos alguien los tiene que pagar, y eso implica que hay que tener recursos y los recursos son finitos. Eso genera una inconsistencia que se resuelve vía déficit fiscal, y es por eso que Argentina en los últimos 122 años tuvo 112 déficit fiscal, de las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. ¿Y cómo lo financia? Lo financia con deuda y después defaulteamos y somos el máximo defaulteador serial de la historia moderna, o lo financia con emisión monetaria y tenemos un descontrol de inflación, destrozamos cinco signos monetarios, le quitamos trece ceros a la moneda, le podríamos quitar tres más, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Por lo tanto, ¿qué es lo que proponemos nosotros? Proponemos hacer una reforma del Estado, ajar drásticamente el gasto público, reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia, si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos".

Ante esto, Sergio Massa, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía cruzó al libertario, haciendo uso de su derecho a réplica, por el tema de la dolarización y cuestionó su factibilidad. "Zimbabwe, Ecuador y El Salvador. Eso es lo que te propone Milei", dijo Massa.

Hacia el paso al siguiente tema, Milei fue el primer candidato en agotar sus cinco derechos a réplica. Luego, le siguió Massa.

En tanto, Patricia Bullrich cruzó duramente en su derecho a réplica a Massa tras su desarrollo. Le recordó su rol actual como ministro de Economía y le cuestionó sobre su gestión. También, cruzó al candidato libertario.

A su turno del derecho de réplica, Myriam Bregman, criticó que "las propuestas de Milei ya las aplicó Cavallo y fuero un desastre".

Posteriormente, y tras los derechos a réplica a Milei, siguió en el desarrollo del eje temático de Economía, la ronda continuó con el ministro y candidato Massa. Tras las palabras del ministro, siguieron los derechos a réplicas solicitados por los demás candidatos.

Massa sostuvo: "Tengo en claro que la inflación es un enorme problema de Argentina. También que los errores de este gobierno lastimaron a la gente y por eso, aunque no era parte hasta asumir como ministro de Economía, pido disculpas. Tengo claro además que Argentina tiene una enrome dificultad porque saca más dólares del país de los que trae, porque tiene parte de su economía en negro y porque además tiene problemas en el sistema tributario que limitan el desarrollo. Hoy te quiero contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma la posibilidad de comercializar con el celular o la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda Argentina. Acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tengan dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y tributaria: cárcel a evasores y a los que fugan. Para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Además vamos a poner en marcha un programa de desarrollo exportador que va a valorar más el trabajo argentino. No solamente nuestra energía, el campo, los minerales y la economía del conocimiento, sino también nuestras economías regionales y nuestras pymes van a tener reducción de impuestos por nuevas exportaciones. La misma reducción que van a tener aquellos que utilicen la moneda digital argentina como mecanismo de transacción económica. Este modelo lo han usado 100 países y que junto con la discusión con el FMI del programa nos va a permitir dejar de ser mendigos para ser un país soberano".

Tras las palabras de Massa, continuó su exposición Patricia Bullrich. Tras la palabra de la candidata, hubo tres solicitudes de derecho a réplica: Schiaretti, Milei y Massa.

Bullrich sostuvo: "Todos pedimos a gritos terminar la angustia en la que estamos viviendo. Nadie en Argentina aguanta más… Conmigo esto se acaba: voy a borrar del mapa la inflación sin cuentitos". "Yo vengo a eliminar la inflación… Esta es una oportunidad histórica", comentó.

La réplica de Massa a Bullrich: "Lo primero que quiero es preguntar si como hace dos años o dos años después de asumir, a mitad de camino lo van a echar a Melconian como lo hicieron del Banco Nación. Segundo si la decisión del desdoblamiento que plantean o el bimonetarismo está copiado del modelo de Venezuela o de Cuba, los dos países que hoy tienen ese sistema. Y después le quiero agradecer a Patricia porque me permitió una de las satisfacciones más grandes de mi vida. Ella habla de los jubilados, pero me tocó a mi ver la sonrisa de los jubilados cuando tuve que devolver el 13% que ella descontó".

Juan Schiaretti realizó su exposición, tras la realizada por Bullrich. No recibió solicitudes de derecho a réplica.

Al respecto, apuntó: "Los dos últimos gobierno destruyeron la economía nacional. La verdad es de que la causa de su destrucción es que siempre gastaron más de lo que les ingresa. El hilo conductor de toda la inflación en la Argentina fue siempre el déficit fiscal y lo digo yo que en Córdoba no tenemos déficit fiscal. Y para acabar con el déficit fiscal no hace falta hacer un ajuste salvaje como mencioné hace unos minutos, sino es necesario tomar las medidas adecuadas porque hay más de 10 puntos del Producto Burto, entre la superposición de funciones, entre nación, provincia y municipio, entre el déficit fiscal de las empresas públicas, entre los subsidios a la economía y entre la evasión impositiva que tenemos una media de evasión más grande que en Latinoamérica. Lo demás es tener un banco central que custodie el valor de la moneda y que no financie al gobierno. Hay que darle independencia y hay que elegir el presidente del banco central de la oposición. Claro que hay que ir a un tipo de cambio libre y único, pero hay que evitar la hiperinflación sino vamos a tener una mega devaluación que va a hacer sufrir mucho más al pueblo argentino. Por eso, en la transición hay que tener dos tipos de cambio: un tipo de cambio comercial competitivo y un tipo de cambio libre. Si tenemos cero de déficit fiscal, si tenemos independencia del Banco Central que no financie al Tesoro, seguramente vamos a generar confianza y seguramente van a converger el tipo de cambio comercial con el tipo de cambio libre, porque va a bajar el tipo de cambio libre. Hoy no son los 800 pesos ni son los 350 artificialmente que pone Massa. Esto es lo que vamos a hacer, porque Argentina para ser un país normal precisa tener tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario".

Por último, fue el turno de Myriam Bregman quien apuntó: "Después de escuchar tanto peloteo sobre parcialidades es muy bueno recordarla historia. En el '89 sufrimos una hiperinflación por hacer lo que decía el FMI; en el 2001 el país fue a la quiebra por hacer lo que decía el fondo; en el 2018 Macri lo volvió a traer, pero este Gobierno y Sergio Masa nos sometieron al FMI. Si llegamos al 60% de pobreza infantil no fue por enfrentar mucho al FMI, sino por seguir todas y cada una de sus recetas. Cuando se discutió el acuerdo en el Congreso, advertimos que era inflacionario y teníamos razón. Como ahora advertimos que si seguimos por este camino del FMI las consecuencias para el pueblo van a ser mucho peores. No hay salida, si no se desconoce esa deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Ahora aparece Milei mostrando sus ideas como novedosas, pero ya las conocemos, ya las aplicó Domingo Cavallo, otro gran empleado del FMI y fueron un desastre. Al revés de lo que él dice para fortalecer la moneda hay que nacionalizar el comercio exterior y terminar con la puerta giratoria de los dólares porque dólares hay, lo que sobran son sus fugadores. La verdad es que mientras vos no llegás a fin de mes, no podés pagar el alquiler, la plata te alcanza cada vez menos, hay algunos como los bancos, los grandes empresarios, que ganaron como nunca. Nosotros que somos la única fuerza independiente del poder económico, tenemos un programa integral para que eta vez la crisis no la pague el pueblo trabajador. Eso es lo que tenemos que estar discutiendo".

Educación y las propuestas de cada uno de los candidatos

El primero en exponer fue Sergio Massa, quien al tomar la palabra: "La educación es un derecho para todos y todas. Tiene que ser público y gratuito. Es el mejor remedio contra la pobreza que tiene un país porque construye el valor más importante de una sociedad que es el capital humano. Además es el instrumento más importante de movilidad social ascendente. El que permite que el hijo de un peón rural o de un inmigrante pueda soñar con ser Presidente, como es mi caso. Quiero decirles que mandé al Congreso la ley que sube de 6 a 8 puntos del PBI la inversión mínima en educación con varios objetivos que los quiero enumerar. En primer lugar la construcción de 731 centros de desarrollo infantil y jardines de infantes. La mamá que va a trabajar deja a su hijo al cuidado y en un proceso educativo. Plan de alfabetización de 1 a 3 grado para que nuestros chicos vuelvan a aprender a leer y se acostumbren. Además estamos plantando matemática, robótica, programación e Inteligencia Artificial como materias obligatorias en 4 y 5 año, así como la duplicación de las escuelas técnicas para que los pibes tengan salida laboral".

"En materia universitaria estamos planteando un punto y medio del producto para ampliar la oferta universitaria. No como ellos que te la quieren cobrar: gratuita, libre y de calidad para que vos puedas elegir donde estudiar. Y en paralelo un fondo dentro de los 8 puntos del PBI para el presentismo porque queremos a los pibes en las aulas y a los maestros también. Lo va a cobrar solamente el maestro que esté en el aula. Por último, un mensaje a vos que sos mamá: los que promueven la venta libre de armas mandan a tu hijo a la escuela con una mochila con un revólver. Yo quiero que vaya con una notebook", agregó luego.

Tras la palabra de Massa expuso Patricia Bullrich

"Si Sarmiento viera lo que está pasando en la escuela pública, les pones un cero y los manda a marzo. Así que Massa, lo que estás diciendo no tiene nada que ver con lo que pasa en el país… Dos años tuvieron la escuela cerrada, se terminó la mejor educación del mundo. Hoy estamos viviendo una tragedia educativa", fue lo primero que dijo Bullrich en su exposición sobre educación.

Y siguió: "Conmigo la historia de los paros se termina, y el adoctrinamiento se termina, de una vez y para siempre. Primero, 190 días de clase y, segundo, lo vamos a declarar servicio esencial, para que las huelgas sean fuera de los 190 días de clase".

También criticó y dijo que Massa bajó el presupuesto educativo un 9%. Agregó que los chicos hoy "no saben leer ni escribir". Y concluyó: "Vamos a la educación de Sarmiento, porque en los humildes bancos de las escuelas se forja nuestra nación".

Tras la palabra de la candidata de JxC continuó la de Juan Schiaretti quien apuntó: "La educación es la que hace libre a las personas y promueve la movilidad social ascendente. Debe ser una responsabilidad del Estado garantizar la educación libre y gratuita. En Argentina la responsabilidad de la educación primaria y secundaria es de las provincias. Yo quiero contarles que muchas de las cosas que plantean aquí, ya las hemos hecho en Córdoba. Tenemos los jardines de tres años y de cuatro años, obligatorio. Tenemos la jornada extendida en la primaria con hasta seis horas de clase para los niños de cuarto, quinto y sextos años. Y en la secundaria, el 44% de las escuelas públicas, tienen orientación técnica. Y hay un tipo de escuela que son las escuelas proa, donde los jóvenes se reciben en la especialidad de software y biotecnología, donde tienen ocho horas de clase por día. En esas escuelas, mientras la repitencia y el abandono es del 40% en la media del país, en el secundario, en la escuela proa de Córdoba es del 6%, porque los chicos están motivados. Y en todas las escuelas técnicas tenemos 3.800 acuerdos con las empresas para que hagan pasantías. Y cuidamos también el salario de los docentes, el salario inicial de maestra en Córdoba es el más alto del país. Tampoco nadie pasa por decreto, el que no sabe, repite el año. Y cuidamos a los estudiantes, porque hacemos las pruebas de evaluación de la calidad educativa. También apuntalamos con el boleto con el boleto educativo gratuito o con internet gratuita a los estudiantes. Eso es lo que hacemos en Córdoba. En el país lo que precisamos es que la nación deje de superponer funciones con las provincias, que le pase los recursos directamente a las provincias por coparticipación, con todo lo que dicen van a recaudar más".

Myriam Bregman habló tras la palabra del candidato cordobés e insistió en la importancia del carácter gratuito de la educación.

Luego, completó Milei: "cuando vamos a los hechos, ellos son los responsables que el 50% de los chicos no entiende un texto que va a leer y que el 70% no puede resolver un problema matemático básico, esto, además, agravado en una situación en la que el 60% de los chicos son pobres, por ende, ¿qué pueden hacer, pobrecitos, frente a semejante desastre? Por ello, nosotros estamos planteando una idea revolucionaria, que es la idea de implementar la idea del capital humano. El capital humano es profundamente importante en los últimos 250 años de la historia de la humanidad y ahí encontramos que hay dos temas muy importantes: está el capital humano de primera generación, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con la alimentación y que jugó un rol fundamental en el siglo 19. Por otra parte, hay un rol fundamental en la educación, para el aprendizaje en la práctica, y eso tuvo un rol central en el siglo 20 y más lo tiene ahora, en el siglo 21. Por lo tanto, nosotros proponemos que ese ministerio tenga cuatro áreas, un área de niñez y familia, un área de educación, un área de salud y un área de trabajo. Además, es interesante porque estamos planteando modificar la forma en la cual se da la asistencia en la Argentina, se acabó esto de la asistencia esclavizante de darles el pescado, nosotros les vamos a enseñar a pescar, les vamos a enseñar a crear la caña de pescar y, si es posible, que tengan una empresa de pesca, porque vamos a una solución donde los individuos sean plenamente libres y no esclavos del Estado y de los políticos".

Tras tomar la palabra, Bullrich pidió derecho a réplica, y cuestionó al candidato libertario: "Cuando las madres y los padres pedían a gritos abrir las escuelas, vos, en los canales de televisión, gritabas no las abran, nos vamos a contagiar. No te importa la educación. Andá con el voucher a la Puna, andate al Sur del país, a cualquier lugar. No conocés la Argentina, planteas un modelo que sólo puede ser aplicado en la Ciudad de Buenos Aires. El país es más que la Ciudad. El voucher lo único que va a lograr es más desigualdad".

Derechos Humanos y Convivencia Democrática

El tema fue elegido por los ciudadanos quienes esperaban escuchar las propuestas políticas de los candidatos. La primera en iniciar esta segunda parte del debate fue Bullrich. Ante sus expresiones, Bregman solicitó derecho a réplica, y la candidata de JxC pidió réplica por ello.

Al respecto, Bullrich apuntó: "Ya aprendimos que cuando no impera la ley llegan las tragedias… La única manera de hacer política en serio es en paz y en convivencia. Y todo lo que sucedió fue una tragedia que nunca más puede suceder en la Argentina. Por eso, elegí el camino del estado de derecho. Y lo digo de frente, porque todo el día están diciéndome que usé la violencia, y yo no la usé, fui de una organización juvenil, siempre lo dije y lo digo aquí. Lo mismo les pasó a grandes líderes de la humanidad, como (Nelson) Mandela y (Pepe) Mujca. Por eso quiero plantear esto con claridad para que nunca más se acuse falsamente". También pidió: "La tragedia tiene que ser reconocida, tanto por los muertos de la Dictadura como los muertos de las organizaciones armadas, tanto civiles como militares".

Luego, ingresó de lleno a uno de los lemas de su campaña: "Basta de piquetes, basta de hacer de la vida de la gente una convivencia imposible". Y entonces dijo que van a terminar con los piquetes y la toma de tierras. "La convivencia está rota, porque todos los sindicatos y los piqueteros que responden al gobierno ahora están todos mudos pero cuando viene otro gobierno empiezan la lucha. Nosotros vamos a defender la convivencia democrática de verdad".

Bregman le replicó a Patricia Bullrich. "Patricia Bullrich hablando de convivencia democrática: ¿Y Santiago Maldonado? ¿Y Rafael Nahuel asesinado por la espalda? Si se cree con casi 1 femicidios por día en nuestro país, con trabajadores que son despedidos, jubilados que les recortan, con programa sociales que son recortados, nos vamos a quedar callados, se equivoca. Con comerciantes que sufren de cortes de luz por semanas, con mamás que ven cómo les recortan en discapacidad, ¿qué quieren? ¿Que no protesten? Patricia Bullrich se equivoca y muchísimo. Todas sus políticas implican represión. Que sepa que a la izquierda nos va a encontrar acompañando cada uno de esos reclamos populares".

La respuesta de Bullrich fue: "Quiero mandarles un abrazo grande a los gendarmes que fueron absueltos, acusados y a sus familias destruidas. En el colegio les gritaban asesinos cuando lo único que hicieron fue cumplir con su deber. Así siempre tratan a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad en nuestro país. No los dejan vivir en democracia, los quieren tirar al rincón. Yo les rindo homenaje y voy a ser siempre defensora de los que cumplen con la ley. Santiago Maldonado fue a juicio y todos absueltos. Digan la verdad, porque la verdad en este país no se defiende sola".

Luego, continuó a su turno Schiaretti. Tras la palabra del cordobés, habló Bregman, posteriormente Milei cuyas definiciones en relación a los DDHH generó polémica.

"No son 30 mil desaparecidos. son 8753 desaparecidos. En la Argentina hubo una guerra", indicó de forma polémica el candidato de La Libertad Avanza. También habló de "curro" al hablar de los Derechos Humanos.

"Los liberales en Argentina hemos sido acusados de cosas verdaderamente aberrantes, como fachos, fascistas, nazis, cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Por eso quiero darles la definición de liberalismo de nuestro máximo prócer de la libertad, Alberto Benegas Lynch hijo: el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa de la vida, de la libertad y de la propiedad, por lo tanto, no hay lugar esas acusaciones. Por otra parte, nosotros valoramos la visión de memoria, verdad y justicia, empecemos por la verdad, no fueron 30 mil los desaparecidos, son 8.753. Por otra parte, estamos absolutamente en contra de una visión tuerta de la historia, para nosotros, durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos, y por tener el monopolio de la violencia, le vale todo el peso de la ley, pero también los terroristas de Montoneros, los terroristas del ERP mataron gente, asesinaron gente, torturaron pusieron bombas, hicieron un desastre y también cometieron delitos de lesa humanidad. Además, tampoco estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que usaron la ideología para ganar plata, para hacer negocios turbios, ¿o no recuerdan algo así como Sueños compartidos o lo que es la propia Universidad Madres de Plaza de Mayo? Por lo tanto, ¿saben qué? Ustedes sigan tratando de discutir la historia, de reescribirla, nosotros venimos acá para gobernar, para una Argentina nueva, una Argentina distinta, que es imposible con los mismos de siempre. Nosotros nos vamos a ocupar de aquellas personas que están bajo la línea de la pobreza, bajo de la línea de indigencia, de aquellas personas que no pueden morfar, de eso nos vamos a ocupar nosotros", sostuvo Milei.

Preguntas cruzadas

En esta etapa del debate Patricia Bullrich inició y se dirigió a Schiaretti.

"El kirchnerismo dejó solos a los cordobeses cuando hubo huelga policial, estaban todos en los techos de las casas; les sacó todo con la 125. Por eso, te digo, nosotros, con vos, vamos a defender a los cordobeses", dijo la candidata de JxC.

A continuación, Massa se dirigió a Milei y pidió que el candidato liberal le pida perdón al papa Francisco por sus dichos sobre él. "Estás poco informado porque ya pedí perdón", dijo el economista. "Dejá de chicanear y bajá la inflación", agregó.

Bregman, se dirigió a Bullrich en las preguntas cruzadas y le exigió explicaciones por el polémico caso de "Chocolate" . "¿Puede explicarle a la gente Bullrich, por qué su bloque de Juntos por el Cambio está implicado junto al Peronismo en el caso de corrupción de "Chocolate"?, apuntó Bregman. La respuesta de la candidata de JxC fue, primero, reprochar de que llamara represor a Morales y aseguró que los implicados en el caso de corrupción "son todos del peronismo".

En el cierre de la primera ronda, Schiaretti le preguntó a Massa

"Quiero preguntarle al candidato Sergio Massa, ¿por qué si él duplicó la inflación y nos puso al borde de la hiperinflación, y aumentó la pobreza, siendo ministro hace un año, dice que va a resolver los problemas?", cuestionó el cordobés.

Minuto libre

Cada candidato tuvo un minuto libre para cerrar su participación en este primer debate presidencial que se realizó en Santiago del Estero.

Juan Schiaretti: "Es mentira que estamos condenados al fracaso, es mentira que tengamos que ser manejados por la grieta. Es momento de un Gobierno que la deje atrás. Vieron a los candidatos de la grieta que ya fracasaron, como Patricia Bullrich y Sergio Massa. Ofrezco mi experiencia".

Javier Milei: "Algunos candidatos parecen marcianos, como si no tuvieron nada que ver en los últimos años. No hay nada más demencial que creer que uno puede tener resultados distintos haciendo lo mismo. Los países libres son muchos más ricos. Hay 25 veces menos de pobres y la gente vive un 25% más. Una argentina distinta es díficil con los mismos de siempre".

Myriam Bregman: "Como te dije al principio, más allá de las frases hechas, ninguno pudo ocultar que son cómplices del sector económico. Nosotros no, nos ves siempre en cada lucha. No queremos pagar al FMI con el hambre del pueblo, no queremos que los trabajadores sigan perdiendo porque no hay plan B. No te resignes, votá con tus convicciones. Votá a la izquierda. Y una cosa más, son 30 mil y fue un genocidio".

Sergio Massa: "Quiero aprovechar este minuto para halar con vos, que sé que sentís la frustración de que las cosas no van bien. La argentina tiene tres caminos, uno es la vuelta al pasado, el otro es un salto al vacío en la locura y después un camino de producción y trabajo. Quiero invitarte a que construyamos una Argentina donde convoquemos a un gobierno de construcción nacional. Quiero que construyamos más federalismo y sobre todo quiero pedirte que a la Urna no vayas ni con bronca ni con odio. Andá con esperanza".

Patricia Bullrich: "Hace 20 años damos batalla contra el kirchnerismo, que tanto dolor trajo. Hoy estamos con la batalla final. No alcanza solo con ganar en las urnas. La única forma de hacerlo es con coraje y poder político. Hoy nosotros tenemos poder político con ustedes y la gente, por eso te pido que nos votes. JxC es la única oposición que va a garantizar el cambio. No voy a dar el brazo a torcer. Viva la patria".