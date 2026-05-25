Con gran convocatoria finalizó la Expo Rural Catamarca 2026

La Expo Rural Catamarca 2026 concluyó este domingo luego de cuatro jornadas de intensa actividad en el predio de la Sociedad Rural de Catamarca, ubicado en Nueva Coneta, departamento Capayán.

La muestra reunió a productores, representantes de distintos sectores rurales, emprendedores y una importante cantidad de visitantes que participaron de las múltiples actividades desarrolladas a lo largo del evento.

La exposición se consolidó nuevamente como uno de los principales espacios vinculados al desarrollo agrario y ganadero de la provincia, con una agenda atravesada por capacitaciones técnicas, muestras productivas y propuestas culturales y gastronómicas. El cierre oficial estuvo encabezado por el ministro de Desarrollo Productivo de la provincia, Luis Castro; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y el titular de la Sociedad Rural local, Maximiliano Vian, entre otros dirigentes rurales y autoridades.

El rol del Ministerio de Desarrollo Productivo

Uno de los aspectos centrales de la Expo Rural fue la participación activa del Ministerio de Desarrollo Productivo, que tuvo un rol protagónico durante las cuatro jornadas mediante el despliegue de distintas áreas técnicas.

Desde el organismo provincial se impulsó un esquema centrado en la innovación, el conocimiento y el fortalecimiento de las capacidades productivas del sector rural.

Las actividades estuvieron enfocadas en optimizar la producción agraria, ganadera y el desarrollo de las economías regionales. En ese marco, Luis Castro destacó especialmente la importancia de incorporar herramientas tecnológicas y de avanzar en procesos de formación vinculados a las nuevas exigencias productivas.

"Me gustaría destacar la importancia de las capacitaciones. El contexto de la tecnología también toca al campo y es fundamental formar sobre las nuevas reglamentaciones de SENASA, la trazabilidad y la incorporación de tecnología en los sistemas productivos. Seguir siendo competitivos nos permite crecer y tener una actividad más rentable", expresó el funcionario durante el acto de cierre.

Reconocimiento institucional

Durante el acto de clausura, la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, entregó el decreto mediante el cual la Expo Rural Catamarca fue declarada de Interés Parlamentario.

La distinción apuntó a resaltar la relevancia que tiene el evento para el desarrollo económico y productivo de la provincia. En ese contexto, las autoridades remarcaron la importancia de sostener espacios de articulación entre el Estado y el sector privado para fortalecer la producción local y generar oportunidades vinculadas al crecimiento regional.

Luis Castro transmitió además el saludo del gobernador Raúl Jalil, quien no pudo estar presente durante el cierre de la exposición.

El ministro sostuvo que la masiva convocatoria alcanzada durante las cuatro jornadas respondió al trabajo coordinado entre el Gobierno provincial y la Sociedad Rural. "Quiero felicitar a Maximiliano Vian y a la Sociedad Rural, no solo por el trabajo de estos cuatro días, sino por la labor que realizan a diario, durante muchísimos años, a favor de todo el sector", señaló Castro.

El funcionario también extendió el reconocimiento al personal de su cartera por el trabajo realizado durante el desarrollo de la exposición.

"El resultado del trabajo coordinado"

En otro tramo de su discurso, el titular de Desarrollo Productivo afirmó que el éxito alcanzado por la Expo Rural no fue producto de una casualidad, sino de una planificación conjunta entre los distintos actores involucrados.

Castro destacó que el Gobierno y la Sociedad Rural comparten una visión estratégica sobre la producción y la ruralidad. "Cuando se comparte una visión estratégica sobre la producción y la ruralidad, como la que tienen la Sociedad Rural y el Gobierno, podemos alcanzar este tipo de resultados y realizar jornadas tan provechosas", manifestó.

Las declaraciones pusieron el eje en la articulación institucional como una herramienta para potenciar el crecimiento de las economías regionales y fortalecer la competitividad del sector productivo provincial.

Ganadería, tradición y actividades para toda la familia

A lo largo de las cuatro jornadas, la Expo Rural Catamarca desplegó un amplio cronograma de actividades destinadas tanto al sector productivo como al público general.

La combinación de actividades técnicas, productivas y recreativas permitió que la exposición convocara a familias, productores y visitantes de distintos puntos de la provincia. La Expo Rural volvió así a consolidarse como un espacio de encuentro entre tradición, innovación y producción, en una edición que tuvo como principal característica la fuerte convocatoria y el protagonismo de los distintos actores vinculados al desarrollo rural de Catamarca.