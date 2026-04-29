Con Milei en el balcón, Adorni arrancó con su informe de gestión en Diputados

Desde las 10, el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, presenta por primera vez su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. La sesión, que en condiciones habituales responde a una instancia institucional de rendición de cuentas, adquiere en este caso una relevancia particular debido al contexto que rodea al funcionario.

La exposición se produce en medio de investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y posibles inconsistencias en sus declaraciones juradas de bienes, lo que introduce un elemento de presión adicional sobre su presentación. A esto se suma un dato político significativo: Adorni no realizaba declaraciones públicas desde hacía más de un mes, lo que incrementa la expectativa en torno a sus definiciones.

En el inicio de su intervención, el funcionario marcó el tono del discurso con una fuerte defensa de la gestión. "En 2023 la Argentina como país no tenía ningún futuro. Contra este destino nefasto luchamos día a día. Este Gobierno y este Presidente solo se deben a la gente común, a los argentinos de a pie", expresó. Luego, profundizó esa línea al afirmar: "Estamos devolviendo a los argentinos todo lo que les fue arrebatado por la maldad", y agregó que "la marcha del Gobierno en dos años evidencian resultados contundentes y positivos".

Un respaldo oficialista

La sesión también se distingue por el fuerte operativo de respaldo organizado por La Libertad Avanza, que decidió acompañar masivamente al jefe de Gabinete en su presentación. Se espera la presencia del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, junto con la mayoría del Gabinete nacional, senadores del espacio y legisladores provinciales en los palcos del recinto.

Este nivel de acompañamiento resulta poco habitual para una sesión informativa, lo que refuerza la lectura política del momento. Fuentes del oficialismo indicaron que Adorni tenía la posibilidad de enviar el informe por escrito o incluso presentarlo en el Senado, donde su antecesor, Guillermo Francos, ya había expuesto previamente. Sin embargo, optó por la Cámara Baja, presidida por Martín Menem, en una decisión que concentra la atención institucional y política en este ámbito.

Más de 4.600 preguntas

Uno de los datos centrales de la jornada es la magnitud del cuestionario remitido por la oposición. Los bloques de Unión por la Patria, Coalición Cívica, Provincias Unidas, la izquierda y otros sectores enviaron más de 4.600 preguntas al jefe de Gabinete.

De ese total, solo unas 60 preguntas se vinculan directamente con el denominado "caso Adorni", mientras que la gran mayoría aborda aspectos de la gestión gubernamental. Entre los principales ejes planteados se destacan:

La marcha de la economía

El incumplimiento de leyes específicas , como la de Discapacidad y Financiamiento Universitario

, como la de Discapacidad y Financiamiento Universitario La falta de obras públicas en el interior del país

Causas judiciales, como el caso $LIBRA y situaciones en el ANDIS

Este amplio temario configura una interpelación integral a la gestión, más allá de la situación judicial del funcionario.

Estrategia opositora

Frente a este escenario, la oposición trabaja en una estrategia coordinada para distribuir los temas y evitar que el jefe de Gabinete eluda respuestas. El objetivo es sostener un interrogatorio ordenado, sin caer en provocaciones que puedan derivar en la interrupción de la sesión o en la salida anticipada del funcionario, como ocurrió en otras oportunidades con distintos funcionarios.

Legisladores de diversos bloques coinciden en que la prioridad es mantener la disciplina y la coordinación, con un enfoque centrado en exponer posibles contradicciones u omisiones. La intención es insistir sobre los puntos que no queden suficientemente aclarados, evitando que el debate derive en un intercambio desordenado.