Con Milei y el Gabinete en el palco, Adorni enfrenta su primer informe en Diputados

La Cámara de Diputados será escenario este miércoles de una jornada de alta intensidad política con la presentación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien brindará su primer informe de gestión desde las 10.30 en un contexto marcado por la investigación judicial en su contra por presunto enriquecimiento ilícito. La exposición, prevista por el esquema institucional, adquiere una dimensión particular debido a las acusaciones que lo involucran y a la expectativa generada en torno a sus respuestas frente a los cuestionamientos de la oposición.

Adorni deberá enfrentar un volumen significativo de consultas: más de 2000 preguntas fueron elevadas por los legisladores. Antes de ese intercambio, el funcionario dispondrá de una hora inicial para realizar una exposición centrada en la defensa de la gestión del Gobierno nacional.

Un respaldo político total en el recinto

El evento contará con una fuerte presencia del oficialismo, encabezada por el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quienes se ubicarán en los palcos del recinto como señal de respaldo político. La movilización del Gobierno será amplia y abarcará a gran parte del Gabinete nacional.

Entre los funcionarios que asistirán se encuentran Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, Pablo Quirno, a cargo de Cancillería, Luis Caputo, ministro de Economía, Juan Bautista Mahiques, en Justicia, Mario Lugones, ministro de Salud, Federico Sturzenegger, responsable de Desregulación, Diego Santilli, ministro del Interior, Sandra Pettovello, titular de Capital Humano y Carlos Presti, ministro de Defensa.

También estarán presentes la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y el círculo más cercano al jefe de Gabinete, integrado por Javier Lanari, su mano derecha, su jefa de Gabinete Aimé Vázquez y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt.

La ocupación de los palcos se completará con los senadores nacionales de La Libertad Avanza liderados por Patricia Bullrich, legisladores porteños alineados con Pilar Ramírez y cerca de 150 dirigentes bonaerenses vinculados al diputado Sebastián Pareja.

Un operativo de seguridad reforzado

En paralelo al despliegue político, el entorno del Congreso estará bajo un fuerte operativo de seguridad, con la instalación de vallas y la presencia de miles de efectivos en los accesos. El dispositivo busca garantizar el desarrollo de la jornada en un contexto de alta exposición pública y política.

El esquema de la exposición y el debate

El desarrollo de la sesión seguirá un formato estructurado. Tras la exposición inicial de una hora por parte de Adorni, se abrirá el turno de preguntas de los bloques legislativos, con tiempos asignados según su representación. El esquema previsto incluye:

Una primera ronda de 9 bloques menores , con una duración total de 50 minutos.

, con una duración total de 50 minutos. Un bloque de respuestas de Adorni de aproximadamente 20 minutos .

. Intervenciones de: Innovación Federal : 11 minutos. Unidos : 20 minutos. Fuerzas del Cambio : 20 minutos.

Respuestas posteriores de 20 minutos por cada uno de esos bloques.

por cada uno de esos bloques. Cierre con Unión por la Patria, que contará con casi 70 minutos de preguntas.

Tras la última respuesta del jefe de Gabinete, el cierre estará a cargo de La Libertad Avanza.

Estrategia oficialista

Más allá del carácter institucional del informe, el oficialismo delineó una estrategia política para enfrentar la jornada. Según fuentes cercanas a la organización, Adorni adoptará una postura defensiva y confrontativa, con la intención de responder a cada cuestionamiento redoblando su posición.

Este enfoque anticipa posibles cruces en el recinto, especialmente en torno a las denuncias vinculadas a sus viajes recientes a Nueva York y Punta del Este, así como a la compra de departamentos durante el último año, aspectos que forman parte de la investigación judicial en curso. Sin embargo, desde la mesa política del oficialismo señalaron que no se busca que la sesión derive en un escenario de conflicto extremo, aunque sí se pretende dejar en claro el respaldo pleno del Gobierno al jefe de Gabinete.

En la antesala de la exposición, los diputados del bloque oficialista mantendrán una reunión para ajustar los detalles finales de la estrategia parlamentaria. Este encuentro será clave para coordinar intervenciones y ordenar el acompañamiento político durante el debate.

En paralelo, en las semanas previas circularon versiones dentro de La Libertad Avanza sobre la posibilidad de poner el foco en las declaraciones juradas de legisladores de la oposición, con el objetivo de desviar la atención de la causa judicial que involucra a Adorni.