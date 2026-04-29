Vivienda firmó un convenio con la UNCA para prácticas profesionales

En una apuesta por fortalecer el vínculo entre la educación superior y la gestión estatal, el Ministerio de Vivienda y Urbanización de la Provincia firmó un convenio específico con la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca. El acuerdo tiene como eje central la incorporación de estudiantes avanzados de la carrera de Arquitectura a proyectos de autoconstrucción impulsados por el organismo provincial.

La firma del convenio estuvo a cargo del ministro Fidel Sáenz y la decana Natalia Fernández, quienes formalizaron una iniciativa que busca integrar la formación académica con la experiencia en territorio. De esta manera, se habilita un esquema de prácticas profesionales supervisadas que permitirá a las alumnas participantes involucrarse directamente en procesos constructivos reales.

Prácticas profesionales

El convenio establece que las estudiantes desarrollarán actividades vinculadas a su formación académica en distintos puntos de la provincia, integrándose a obras de autoconstrucción que el Ministerio lleva adelante. Esta modalidad permite que los conocimientos adquiridos en el ámbito universitario se apliquen en contextos concretos, donde las necesidades habitacionales son parte central de la intervención.

En ese marco, las prácticas no solo apuntan a consolidar saberes técnicos, sino también a generar una comprensión integral de los procesos sociales y constructivos que atraviesan las comunidades beneficiarias. La participación directa en estas obras implica un contacto permanente con la realidad territorial, lo que enriquece la formación profesional.

Entre los principales objetivos de estas prácticas se destacan:

Fortalecer los conocimientos técnicos adquiridos durante la carrera.

adquiridos durante la carrera. Incorporar experiencia en situaciones reales de intervención arquitectónica.

de intervención arquitectónica. Acompañar procesos de autoconstrucción con impacto directo en familias beneficiarias.

con impacto directo en familias beneficiarias. Integrar la formación académica con la práctica profesional en territorio.

Supervisión y garantía de calidad formativa

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es la implementación de un sistema de supervisión técnica y académica. Este mecanismo asegura que las actividades desarrolladas por las estudiantes cumplan con los objetivos formativos previstos y se realicen bajo estándares adecuados.

La doble supervisión permite articular criterios entre la universidad y el organismo provincial, garantizando que la experiencia sea tanto pedagógicamente válida como técnicamente pertinente. De este modo, se consolida un esquema que prioriza la calidad del aprendizaje sin descuidar la eficiencia en la ejecución de los proyectos.

Autoconstrucción como eje de desarrollo

La iniciativa se inscribe dentro de una política más amplia del Ministerio de Vivienda, orientada a impulsar soluciones habitacionales a través de esquemas de autoconstrucción. Este modelo no solo busca resolver el acceso a la vivienda, sino también promover la participación activa de las familias en la construcción de sus propios hogares.

En este contexto, la incorporación de estudiantes de Arquitectura aporta un componente técnico que contribuye a optimizar los procesos constructivos, al tiempo que fortalece el acompañamiento a las familias involucradas. La interacción entre futuros profesionales y beneficiarios genera un espacio de aprendizaje mutuo, donde se combinan conocimientos académicos y saberes prácticos.

Formación de recursos humanos

El convenio refleja una estrategia que trasciende la resolución inmediata de necesidades habitacionales y se proyecta hacia el desarrollo integral de la provincia. Al integrar la formación de recursos humanos con la ejecución de políticas públicas, se promueve un modelo que articula crecimiento profesional y compromiso social.

Desde esta perspectiva, el Ministerio de Vivienda consolida una línea de trabajo que reconoce la importancia de formar profesionales con experiencia en territorio, capaces de abordar problemáticas reales y contribuir al desarrollo local.

La articulación con la Universidad Nacional de Catamarca permite, además, fortalecer el rol de la institución académica como actor clave en la generación de soluciones concretas, ampliando su impacto más allá del ámbito educativo.