Sturzenegger anunció reformas clave y le pidió respaldo a Jalil para avanzar con la desregulación

El Gobierno nacional avanza en el diseño de una serie de iniciativas legislativas que buscarán reconfigurar el marco económico y productivo del país. En el centro de esta estrategia se encuentra la desregulación, eje sobre el cual se estructuran los proyectos que el Ejecutivo planea enviar al Congreso en las próximas semanas.

El encargado de detallar este paquete fue el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien expuso ante empresarios y referentes del mundo financiero en el ámbito de ExpoEFI. Allí no solo delineó los cambios previstos, sino que también dejó en claro que el éxito de estas reformas dependerá en gran medida del respaldo político, particularmente de los gobernadores.

Propiedad privada, tierras y apertura a la inversión

Entre las iniciativas mencionadas, Sturzenegger puso especial énfasis en la necesidad de garantizar la inviolabilidad de la propiedad privada, un concepto que considera central para atraer inversiones.

En esa misma línea, destacó la intención de avanzar sobre la Ley de Tierras, proponiendo una derogación parcial que, según sus estimaciones, podría tener un impacto significativo en la economía.

Inversión extranjera estimada: US$15.000 millones

US$15.000 millones Medida clave: Derogación parcial de la Ley de Tierras

Derogación parcial de la Ley de Tierras Objetivo: Generar condiciones más atractivas para capitales internacionales

"Solo la derogación parcial de la ley de tierras va a permitir inversión extranjera por unos US$15.000 millones", sostuvo el funcionario, marcando con claridad el potencial económico que el Gobierno asocia a esta reforma.

Reformas estructurales: sociedades, tecnología y transporte

El paquete de proyectos no se limita al ámbito de la propiedad o la inversión extranjera. También incluye modificaciones estructurales en distintos sectores clave:

Reforma de la Ley de Sociedades: incorporación de una nueva figura jurídica vinculada a sociedades de Inteligencia Artificial

incorporación de una nueva figura jurídica vinculada a Cambios en la Ley de Cabotaje: orientados a mejorar la competitividad logística

En este último punto, Sturzenegger apeló a un ejemplo concreto para ilustrar el impacto potencial de la reforma:

"¿Se imaginan cómo mejoraría la competitividad si la arena que va de Entre Ríos a Vaca Muerta pudiera salir por el río Paraná?", planteó.

La frase sintetiza la visión del Gobierno sobre la necesidad de optimizar costos y circuitos productivos, eliminando restricciones que hoy limitan el desarrollo.

El mensaje directo a Jalil y la búsqueda de apoyo político

En medio de su exposición, el ministro introdujo un elemento político clave: la necesidad de que los gobernadores acompañen activamente estas iniciativas en el Congreso.

Fue en ese contexto que dirigió un mensaje explícito al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, estableciendo un vínculo directo entre políticas pasadas y el respaldo requerido en el presente.

"Gobernador, usted que fue beneficiario de la Ley de Glaciares, ayúdenos a convencer a sus colegas con la Ley de Cabotaje", expresó Sturzenegger.

El pedido no fue aislado. También hizo referencia al gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdez, en un intento por construir una red de apoyo político federal que permita viabilizar las reformas.

Este gesto revela una estrategia clara: trasladar parte de la responsabilidad del avance legislativo a las provincias, buscando que los mandatarios se conviertan en actores activos del proceso.

Crítica al pasado y comparación regional

El discurso del ministro incluyó además una fuerte crítica al modelo económico de los últimos años, al que responsabilizó por el estancamiento del país.

"Venimos de 15 años de estancamiento, porque teníamos prohibido crecer", afirmó, para luego vincular esa situación con restricciones normativas como la Ley de Glaciares.

Según Sturzenegger, esa legislación limitó el desarrollo de la minería, en contraste con otros países de la región.

Exportaciones mineras de Chile: US$60.000 millones

US$60.000 millones Comparación geográfica: misma cordillera de los Andes

misma cordillera de los Andes Potencial argentino no aprovechado: equivalente a esos niveles de exportación

"La Ley de Glaciares hacía imposible la minería, cuando Chile exporta US$60.000 millones en minería. Compartimos la misma cordillera de los Andes", señaló.

El razonamiento del funcionario va más allá de la comparación puntual: plantea que la Argentina se autoimpuso restricciones que otros países no adoptaron, lo que derivó en menores ingresos y mayor dependencia financiera.

"Después hablamos de préstamos con el Fondo y lo hicieron Chile, Perú y Bolivia, mientras nosotros nos restringíamos para tener esos recursos", agregó.