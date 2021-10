Concejal del PRO denunció que los alumnos de una escuela juraron por la bandera mapuche

El conflicto mapuche en el Sur no cesa y genera no sólo críticas por parte de la oposición sino cruces dentro de referentes del Gobierno, como Aníbal Fernández y Sergio Berni.

En las últimas horas, estalló una nueva polémica. Un concejal del PRO denunció que en una escuela neuquina juraron a una imagen que contenía tanto la bandera argentina como la utilizada por el pueblo mapuche.

Marcelo Bermúdez, referente del PRO en Neuquén, disparó contra la escuela en sus redes sociales y dijo que le envió "una nota de queja a la directora" del colegio.

"Recientemente en la Escuela 182 de Neuquén, se realizó el acto de Promesa a la Bandera por parte de los alumnos del nivel Primario. Pero en el mismo acto prometieron consignas a la Bandera Nacional y a la Bandera Mapuche. Le envié una nota de queja a la Directora", escribió el concejal.

En esta semana cursaremos pedido de informes a la Ministra de Educación para que tome conocimiento de esta irregular situación.

Al mismo lo acompañó con una foto en los preparativos de lo que sería el acto de jura y se ven las sillas vacías y en el escenario una pancarta con la frase de "Sí, prometo". La misma está con una bandera de la Argentina y otra de la comunidad mapuche.

En un segundo posteo en Twitter aseguró: "En esta semana cursaremos pedido de informes a la Ministra de Educación (Cristina Storioni) para que tome conocimiento de esta irregular situación".

"No está bien reconocer igual nivel de representación a las banderas. Una es de Nación/Estado y otra es de un pueblo. Esto es lo sustancial. En relación a lo otro su origen es Chile, y no son preexistentes al 9/7/1816. Datos no opinión", disparó.

Y continuó en otra contestación a un usuario: "Por ahí no me expresé bien. Antes del 9/7/1816 fecha de nuestra independencia no había mapuches en este territorio. Habitaban solo al Oeste de la Cordillera. Llegaron después. Por eso no son preexistentes".

La bandera mapuche ya había generado polémica luego de que flameara la semana durante un acto realizado en Comodoro Rivadavia por Alberto Fernández, en el que acompañó a los candidatos a senadores por esa provincia.