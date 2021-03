Conciliación obligatoria: se reúnen ATE y la Municipalidad de Icaño

Con motivo de la conciliación obligatoria dictada por la Dirección Provincial de Inspección Laboral para resolver el conflicto entre el Municipio de Icaño y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), las partes se reunirán a las 11 horas en el CAPE, lo confirmó el titular del gremio seccional Icaño, Milo Tula, a diario LA UNIÓN.

La audiencia se programó en un primer momento para este miércoles 31 de marzo a las 11.30 horas. Según Tula, la medida se estableció con la extensión de 15 días a partir del 22 de marzo, plazo en el cual deben presentarse ante la DIL para culminar el conflicto por el reclamo salarial.

El delegado de ATE Icaño, Milo Tula, dijo que en la audiencia con el Ejecutivo municipal sostendrán su pedido de un incremento salarial que ronde el 60 por ciento, teniendo en cuenta que los agentes municipales cobran 15 mil pesos. Además, manifestó que la patronal tiene deudas de cuatro meses y dos aguinaldos con los empleados.

Tula contó que otro de los reclamos que plantearán será el de los empleados en planta permanente que no están bancarizados. "Hay 148 empleados que están en planta y no están bancarizados, al no estar bancarizados no tienen aumentos tampoco", expresó al respecto.

En tanto, manifestaron la urgencia de obtener respuestas por parte del intendente Pío Carletta.