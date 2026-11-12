Condenaron al policía de la Federal que gaseó a una nena en una marcha de jubilados

El agente Cristian Rivaldi, quien había arrojado gas pimienta contra una menor de diez años y su madre, durante una marcha por los jubilados en la zona de Congreso, fue condenado este miércoles a un año y tres meses de prisión en suspenso.

Además, el juez federal Daniel Rafecas dispuso que el uniformado no podrá ejercer esas funciones durante el doble de la sentencia aplicada; es decir, dos años y seis meses, tras hallarlo culpable del delito de 'incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones leves', aunque no irá a prisión.

El hecho se produjo el 11 de septiembre de 2024, mientras Fabrizia Pegoraro estaba junto a su madre -Carla- sobre la avenida Rivadavia, cuando los efectivos avanzaron para disperar a los manifestantes, y en esas circunstancia Rivaldi roció a las dos mujeres con gas irritante. Y como consecuencia de esa acción, la niña debió ser hospitalizada, debido a una conjuntivitis química.

En ese momento, Rivaldi -de 39 años- cumplía funciones en la División Operaciones Urbanas de Contención de Actividades (DOUCA), una unidad especializada en el control de multidudes, dependiente de la Policía Federal (PFA).

Por su parte, y en el pedido de juicio, el fiscal Eduardo Taiano señaló que Rivaldi había actuado de manera desmedida, ya que madre e hija estaban sentadas sin ofrecer resistencia, y que había violado el denominado "protocolo antipiquetes", impulsado por la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien luego dejó su puesto para asumir como senadora de La Llbertad Avanza (LLA).

El caso tomó notoriedad, ya que desde el gobierno deslizaron que no fue el agente quien roció a la niña y su madre, y hasta Bullrich criticó a la progenitora por haber llevado a su hija a la marcha.

En diálogo con el portal El Destape, el abogado Gregorio Dalbón, representante de las víctimas, destacó que "es la primera condena por la represión del gobierno de Milei", pero advirtió: "No va a ser la última".

"Un juez federal acaba de decir con una sentencia lo que el Gobierno negó durante más de dos años: a Fabrizia, una nena de diez años, la gaseó un policía federal", recordó Dalbón.

"Rivaldi no actuó solo ni se cubrió solo. Patricia Bullrich (en ese entonces ministra de Seguridad) miró a la cámara y le dijo al país que nadie había gaseado a una nena. Hoy la desmintió la Justicia", añadió.

Además, el abogado remarcó el rol que tuvo la actual ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva: "Salió por los canales a sostener un video falso que le echaba la culpa a una manifestante, una operación para tapar lo que hoy quedó confirmado con una condena. Mintieron para encubrir. Ahora vamos por Bullrich y por Monteoliva. La condena de hoy es el piso, no el techo. El que apretó el gas ya fue condenado. Faltan las que dieron la orden y las que armaron la mentira", concluyó Dalbón.