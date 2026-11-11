Las lágrimas de Milei marcaron la despedida de León XIV en Ezeiza

La histórica visita del Papa León XIV a la Argentina concluyó con una escena de profunda emoción en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde el presidente Javier Milei participó de la ceremonia oficial de despedida del Sumo Pontífice antes de su partida rumbo a Perú. El mandatario se emocionó hasta las lágrimas durante los últimos momentos del encuentro con el líder de la Iglesia católica, en una jornada que reunió gestos institucionales, saludos y expresiones de afecto.

El jefe de Estado estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, quienes también participaron del saludo final al Santo Padre. La ceremonia representó el último encuentro entre el Presidente y León XIV en territorio argentino, luego de los días de visita pastoral que el Pontífice desarrolló en el país.

Uno de los momentos centrales se produjo cuando Milei saludó al Papa y a los obispos presentes y posteriormente acompañó al Sumo Pontífice hasta la escalera del avión que lo trasladaría hacia Lima, capital peruana y siguiente destino de su gira apostólica.

La despedida presidencial estuvo atravesada por la emoción. Las lágrimas de Milei se convirtieron en una de las imágenes destacadas del cierre de la visita, mientras el mandatario acompañaba al Pontífice en los últimos pasos antes de abordar la aeronave.

"MILEI Y EL PAPA": Por este fragmento de la despedida entre el Papa León y Javier Milei, en donde el Presidente no contuvo las lagrimas. https://t.co/jdkJd9cJS5 — Tendencia Política (@TendenPoIitica) November 11, 2026

El último encuentro entre Milei y León XIV

Minutos después de las 14, Javier Milei arribó al aeropuerto de Ezeiza junto con Karina Milei, Pablo Quirno y otros integrantes del Gabinete nacional. La comitiva presidencial llegó para participar del acto de despedida y acompañar al Santo Padre antes de que continuara su recorrido internacional.

En la terminal aérea se desarrolló el último encuentro entre el Presidente y León XIV durante esta etapa de la visita pastoral. Después de los saludos protocolares, Milei caminó junto al Pontífice hasta la escalera de la aeronave que lo trasladaría a la capital peruana.

El gesto del mandatario constituyó uno de los momentos más significativos de la ceremonia, especialmente por la emoción que manifestó durante la despedida. La escena permitió observar el cierre del encuentro entre ambos, en el marco de una visita que había generado una recepción especial por parte de las autoridades nacionales.

Una vez que el Papa se encontraba próximo a iniciar su viaje, el Presidente permaneció junto a Karina Milei y Pablo Quirno en las inmediaciones de la aeronave, mientras se desarrollaban los últimos movimientos previos a la partida.

El abrazo de Javier Milei, Karina Milei y Pablo Quirno

A las 14.13, cuando el avión todavía aguardaba para comenzar su recorrido por la pista, se produjo otro de los momentos destacados de la jornada. Javier Milei, su hermana Karina Milei y el canciller Pablo Quirno se fundieron en un abrazo antes de retirarse del lugar.

La imagen tuvo lugar después del acompañamiento del Presidente al Santo Padre hasta la escalera del avión y mientras la aeronave permanecía a la espera de iniciar el trayecto hacia Perú. El abrazo entre los tres funcionarios constituyó una de las últimas escenas de la ceremonia oficial. Luego de participar del saludo al Pontífice, compartieron ese momento antes de abandonar el sector donde se había desarrollado la despedida.

A cierta distancia, detrás de un vallado, un grupo de niños seguía atentamente los movimientos de la aeronave y levantaba pequeñas banderas del Vaticano para saludar al Santo Padre. Las banderas permanecían en alto mientras se desarrollaban los últimos instantes de la presencia de León XIV en el aeropuerto argentino.

La escena reunió dos expresiones diferentes de la despedida: por un lado, el gesto de las principales autoridades nacionales y, por otro, el saludo de los niños que aguardaban detrás del vallado para despedir al Pontífice.

A las 14.14, el avión comenzó a carretear

Un minuto después del abrazo entre Milei, Karina Milei y Pablo Quirno, exactamente a las 14.14, la aeronave comenzó lentamente su recorrido por la pista del aeropuerto internacional de Ezeiza.

El inicio del carreteo marcó el momento concreto de la partida del Santo Padre y el cierre de la ceremonia oficial. Mientras el avión avanzaba, comenzaba también a desmontarse el operativo dispuesto en el aeropuerto para acompañar la salida del Pontífice.

En ese momento, la alfombra roja todavía permanecía desplegada, mientras que, a lo lejos, los niños continuaban levantando sus pequeñas banderas del Vaticano para despedirlo.

La secuencia de horarios permitió reconstruir los últimos minutos de la visita: primero, la llegada de las autoridades nacionales después de las 14; luego, el acompañamiento presidencial hasta la escalera del avión; a las 14.13, el abrazo entre Milei, Karina Milei y Quirno; y finalmente, a las 14.14, el comienzo del desplazamiento de la aeronave.

Aerolíneas Argentinas traslada al Pontífice hacia Perú

Para realizar el trayecto entre la Argentina y Perú, León XIV viaja a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas. La aeronave fue la encargada de trasladar al Santo Padre hacia Lima, donde continuará con la siguiente etapa de su recorrido apostólico.

El viaje hacia territorio peruano constituye la continuación de la gira internacional del Pontífice, después de las actividades que encabezó durante su estadía en la Argentina.

Una vez en Perú, León XIV utilizará otra aeronave para trasladarse entre las distintas ciudades incluidas en su agenda. Se trata de un Airbus A320 NEO de LATAM, con capacidad para 180 pasajeros y decorado con motivos alusivos a la visita papal.

Este avión será utilizado para los desplazamientos internos del Santo Padre entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, durante el período comprendido entre el 13 y el 16 de noviembre.

El itinerario aéreo previsto en territorio peruano contempla, por lo tanto, cuatro destinos y una aeronave especialmente identificada con la visita del Pontífice.

Los datos del traslado permiten distinguir las dos etapas del recorrido: el vuelo internacional desde la Argentina hasta Lima, realizado en un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas, y los desplazamientos posteriores dentro de Perú, a bordo de un Airbus A320 NEO de LATAM.