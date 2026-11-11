Más de seis millones de argentinos se movilizaron durante la visita del Papa

El Gobierno nacional informó este miércoles que más de seis millones de argentinos participaron de las distintas actividades encabezadas por el Papa León XIV durante su visita a la Argentina. La cifra fue comunicada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien destacó la magnitud de la convocatoria y definió el acontecimiento como "una de las mayores movilizaciones de la historia".

El balance oficial se conoció al finalizar la gira del Sumo Pontífice por el país, un recorrido que incluyó encuentros con autoridades nacionales, dirigentes políticos, representantes de distintos sectores sociales y multitudinarias celebraciones religiosas. La participación registrada en las diferentes actividades fue uno de los aspectos centrales de la evaluación realizada por el Ejecutivo, que puso el acento tanto en la cantidad de asistentes como en las condiciones en las que se desarrollaron las jornadas.

"En total, más de seis millones de argentinos participaron de los distintos encuentros. Fue una de las mayores movilizaciones de la historia y se desarrolló en un clima de paz, orden y concordia", señalaron desde el Gobierno.

En esa valoración, la administración nacional atribuyó el desarrollo de las actividades sin incidentes de gravedad al comportamiento de las personas que asistieron y al despliegue de las fuerzas de seguridad. De esta manera, el Ejecutivo destacó dos aspectos de la organización de la visita: por un lado, la masiva concurrencia que acompañó las distintas instancias de la agenda papal y, por otro, las condiciones de tranquilidad en las que se llevaron adelante los encuentros.

La cifra de más de seis millones de participantes quedó así como el dato principal del balance gubernamental sobre la presencia de León XIV en la Argentina, una visita que reunió a ciudadanos en diferentes actividades y convocó a representantes institucionales, políticos y sociales.

El Gobierno destacó el carácter universal del mensaje de León XIV

Durante la conferencia de prensa, Ravier también se refirió al contenido de los mensajes pronunciados por el Papa y a la interpretación que realizó el Gobierno sobre sus palabras. El portavoz remarcó que, tal como habían señalado el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno, el mensaje del Santo Padre tiene un alcance universal y está dirigido a toda la sociedad, por lo que consideró que no debe convertirse en un instrumento de confrontación política interna.

"El mensaje del Santo Padre es universal e interpela a toda la sociedad", sostuvo el vocero al recuperar la posición expresada por el Presidente y el titular de la Cancillería. En esa misma línea, enfatizó que las palabras del Pontífice "no deben utilizarse para alimentar disputas políticas locales".

Ravier afirmó que el Ejecutivo recibió las expresiones de León XIV "con respeto y gratitud por su visita" y recordó especialmente el pedido del Papa de evitar las divisiones. "El Santo Padre pidió que evitemos dividir", señaló.

A partir de esa referencia, el funcionario sostuvo que el Gobierno comparte el compromiso de trabajar por una sociedad mejor y de enfrentar los problemas estructurales que atraviesa el país. En particular, expresó que la administración nacional busca resolver las falencias que, según planteó, la Argentina arrastra desde hace décadas.

Las coincidencias

En su exposición, el vocero presidencial presentó una serie de puntos que definió como coincidencias entre los planteos del Santo Padre y las posiciones del Gobierno. La enumeración incluyó principios vinculados con la vida, la familia, el trabajo, la actividad económica, la seguridad y la responsabilidad de quienes ejercen el poder político.

Entre los aspectos mencionados por Ravier se encuentran:

La defensa de la vida desde la concepción.

La familia como célula básica de la sociedad.

El valor del trabajo y del esfuerzo.

La defensa de la iniciativa privada.

La lucha contra el crimen organizado.

La necesidad de limitar el poder político.

El rechazo a la corrupción.

La concepción de gobernar para todos.

El funcionario vinculó estos puntos con la interpretación que el Ejecutivo realizó de los mensajes pronunciados durante la visita papal. En particular, se detuvo en la idea de que la economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía.

"En concreto, este concepto de que la economía debe estar al servicio de las personas y no al revés. Nosotros pensamos que todo lo que ha hecho el gobierno de Javier Milei es poner la economía al servicio de las personas", afirmó.

Para fundamentar esa posición, Ravier mencionó el equilibrio fiscal, el equilibrio monetario y el equilibrio cambiario. Aunque reconoció que se trata de conceptos que pueden parecer técnicos, sostuvo que las medidas económicas impulsadas por la administración nacional apuntan a reducir la inflación.

"Parecen términos técnicos pero estamos haciendo que baje la inflación, un flagelo que golpea a los más necesitados", expresó. De esa manera, el portavoz relacionó los objetivos económicos del Gobierno con el planteo de una economía orientada a atender las necesidades de las personas.

La doctrina social de la Iglesia y la economía de mercado

Otro de los ejes de la conferencia estuvo centrado en la relación entre la doctrina social de la Iglesia y los principios de la economía de mercado. Ravier rechazó que exista una contradicción entre ambas perspectivas y cuestionó las interpretaciones que presentaron al Papa como cercano al peronismo o que asociaron necesariamente la doctrina social católica con las ideas socialistas.

"Se ha hablado en los medios de un Papa peronista, que la doctrina social de la Iglesia es compatible con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera", manifestó.

Para respaldar su postura, el vocero mencionó a académicos interesados en las ideas de la libertad que, desde su condición de católicos, se ocuparon de vincular esos principios con el pensamiento de la Iglesia. Entre los nombres que citó incluyó al español Jesús Huerta de Soto, al argentino Alberto Benegas Lynch Hijo y al estadounidense Robert Sirico.

La referencia a estos pensadores formó parte del argumento con el que Ravier buscó sostener que los principios católicos no deben interpretarse como incompatibles con las ideas de la libertad y la iniciativa privada.

"Pensar que las ideas católicas solo son compatibles con las ideas socialistas. No lo vemos de esa manera. Creemos que las ideas de la libertad son compatibles con las ideas católicas", expresó.

La iniciativa privada, el empresario y la generación de empleo

En el tramo final de su exposición, Ravier volvió sobre algunos de los conceptos que, según su interpretación, estuvieron presentes en los mensajes de León XIV durante su visita a la Argentina. En particular, destacó las referencias a la iniciativa privada, al papel de los empresarios y a la importancia del trabajo.

El vocero sostuvo que el Papa habló en favor de la iniciativa privada y reconoció el valor de quienes arriesgan capital con el propósito de generar puestos de trabajo. Para el funcionario, esos planteos también forman parte de los mensajes que el Gobierno considera relevantes de la visita.

"El Papa León XIV habló en favor de la iniciativa privada, habló en favor del empresario que arriesga capital para tratar de generar puestos de trabajo, puso en valor el trabajo", señaló.

Ravier concluyó que esos aspectos merecen ser recuperados al momento de analizar el contenido de las palabras del Pontífice y su relación con los principios que sostiene la administración nacional.

"Son mensajes que también nos dejó la visita del papa León XIV y vale la pena rescatarlos", finalizó.

De esta manera, el balance presentado por el Gobierno combinó dos dimensiones de la visita papal: la convocatoria multitudinaria, estimada oficialmente en más de seis millones de personas, y la lectura política e institucional de los mensajes del Santo Padre. El Ejecutivo destacó el clima de paz, orden y concordia en el que se desarrollaron las actividades y, a través de las declaraciones de Adrián Ravier, expuso los puntos que considera compatibles entre las expresiones de León XIV y su propia visión sobre la vida, la familia, el trabajo, la iniciativa privada, la economía y la organización de la sociedad.