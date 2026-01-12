Confirmado: el Presidente estará en el Festival de Jesús María el viernes

El presidente Javier Milei estará presente el próximo viernes 16 de enero en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María, uno de los eventos culturales más convocantes del país. La confirmación fue realizada por el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien destacó la magnitud del operativo que se desplegará para garantizar el normal desarrollo de la jornada y la seguridad de los asistentes.

La ratificación de la visita presidencial se dio en el marco de una recorrida oficial que la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, realizó este domingo junto a su par provincial en el predio del festival y en dependencias de la Gendarmería Nacional en la ciudad de Jesús María. La presencia conjunta de ambos funcionarios llamó la atención, aunque desde el gobierno provincial aclararon que la agenda estaba planificada con antelación.

"Fueron dos días de trabajo muy intensos con la ministra", señaló Quinteros en declaraciones radiales, al referirse a las reuniones mantenidas con Monteoliva y los equipos técnicos de seguridad. Según explicó, los encuentros permitieron avanzar en la coordinación de los dispositivos federales y provinciales que se implementarán durante el festival, especialmente ante la confirmación de la visita del jefe de Estado.

El ministro cordobés subrayó que el Festival de Jesús María representa un desafío logístico y operativo de gran escala, no solo por la cantidad de público que convoca cada noche, sino también por la relevancia institucional que adquiere con la presencia del Presidente de la Nación. "Tendremos un evento absolutamente masivo, con muchísima gente, y por eso es clave que todo salga perfecto", afirmó.

En ese sentido, Quinteros remarcó la importancia de la articulación entre las fuerzas provinciales y nacionales, en particular la Policía de Córdoba, la Gendarmería Nacional y otros organismos de seguridad que tendrán participación activa durante la jornada del viernes. La visita de Milei implicará un refuerzo del esquema habitual, con controles adicionales en accesos, patrullajes preventivos y protocolos especiales para actos oficiales.

La llegada simultánea de los ministros de Seguridad de la Nación y de Córdoba generó especulaciones sobre posibles anuncios, aunque desde el entorno oficial se indicó que la prioridad estuvo puesta en supervisar el estado de las instalaciones y evaluar los dispositivos ya en marcha. "Estaba todo previsto", aclaró Quinteros, al desactivar versiones sobre una visita sorpresiva.

El Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María es considerado uno de los eventos culturales más importantes del calendario argentino, con una fuerte impronta en las tradiciones gauchas, la música popular y la identidad del interior del país. Cada edición reúne a miles de personas provenientes de distintas provincias, lo que obliga a extremar las medidas de prevención y seguridad.

Para el Gobierno nacional, la presencia de Milei en el festival también tiene un fuerte componente simbólico, en un contexto de alta exposición pública y de recorridas por eventos federales de gran convocatoria. Si bien no se adelantaron detalles sobre la agenda presidencial en Jesús María, se espera que el mandatario participe de las actividades centrales y mantenga contacto con autoridades locales y provinciales.

Desde la organización del festival señalaron que trabajan de manera coordinada con los distintos niveles del Estado para garantizar una experiencia segura para el público y los artistas, destacando la importancia de la planificación anticipada ante una visita de esta magnitud.

La expectativa crece de cara al viernes, cuando Jesús María volverá a ser el centro de atención nacional, combinando tradición, cultura popular y la presencia del Presidente en uno de los escenarios más emblemáticos del verano argentino.