Confirmado: la TV Pública transmitirá todos los partidos de la Selección en el Mundial 2026

El Gobierno nacional anunció que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos que dispute la Selección argentina durante el Mundial de Fútbol 2026, que se desarrollará entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México. La confirmación fue realizada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien subrayó que los derechos de transmisión no implicarán un gasto para el Estado.

Según explicó el funcionario, la cobertura de los encuentros se realizará a partir de un acuerdo comercial que permitirá afrontar el costo de los derechos sin recurrir a fondos provenientes de los impuestos. "No serán afrontados con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos", remarcó Adorni al comunicar la medida.

El anuncio fue difundido oficialmente a través de la cuenta personal del jefe de Gabinete en la red social X. "La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026. Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin", escribió el funcionario, en un mensaje que rápidamente tuvo repercusión política y mediática.

Si bien la confirmación se realizó ahora, Adorni ya había anticipado a fines de agosto, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que el Gobierno avanzaba en gestiones para garantizar la transmisión del Mundial por los medios públicos. En aquella oportunidad, había señalado que el objetivo era "que los argentinos puedan ver el Mundial 2026 de la manera más eficiente posible", en un contexto de revisión del gasto estatal y reordenamiento de los recursos públicos.

El anuncio también fue celebrado por el secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, quien destacó la decisión a través de sus redes sociales con un fuerte tono político. "Gran noticia para arrancar la semana. Ahora sí. Fútbol para todos sin usar la plata de todos. Transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos...", publicó, con críticas directas a gestiones anteriores y en particular al kirchnerismo.

Un Mundial histórico

El Mundial 2026 será una edición inédita por varios motivos. Por primera vez en la historia, la máxima cita del fútbol se disputará en tres países de manera conjunta: Estados Unidos, Canadá y México. Además, marcará el debut del nuevo formato con 48 selecciones participantes, lo que representa una ampliación significativa respecto de las 32 que competían en ediciones anteriores.

En ese marco, la Selección argentina, actual campeona del mundo, buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 bajo la conducción de Lionel Scaloni. De acuerdo con el cronograma oficial, el seleccionado nacional disputará tres partidos en la fase de grupos, todos ellos con transmisión garantizada por la TV Pública y Radio Nacional.

El debut será el 16 de junio a las 22.00 frente a Argelia, en Kansas City. Luego, el equipo argentino se enfrentará a Austria el 22 de junio a las 14.00, en Arlington, Texas. Finalmente, cerrará la fase inicial el 27 de junio a las 23.00 ante Jordania, nuevamente en Arlington. Estos encuentros marcarán el inicio del camino albiceleste en un torneo que despierta gran expectativa en todo el país.

Con esta decisión, el Gobierno busca garantizar el acceso universal a los partidos de la Selección a través de los medios públicos, sin resignar el discurso de austeridad fiscal. La transmisión del Mundial 2026 se perfila así como uno de los eventos deportivos y mediáticos más relevantes de los próximos años, en un contexto donde el fútbol vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.