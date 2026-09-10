Confirman que los 5 millones de dólares de Florencia Kirchner están disponibles

Luego de demoras y reclamos reiterados, la Justicia recibió finalmente un informe del Banco Galicia que confirmó la disponibilidad de más de 5 millones de dólares pertenecientes a Florencia Kirchner. Se trata de fondos que permanecen inmovilizados desde hace más de una década, luego de haber sido congelados durante la instrucción de la causa Hotesur-Los Sauces.

Ahora, ese dinero es reclamado en el marco de la causa Vialidad, expediente por el cual Cristina Kirchner cumple una pena de seis años de prisión y en el que se encuentra en marcha un proceso de decomiso destinado a recuperar una suma superior a los $680.000 millones.

La disponibilidad de los fondos fue confirmada este lunes por la entidad bancaria, luego de que la demora en responder a la solicitud judicial sobre el estado del dinero generara inquietud en los tribunales.

El objetivo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola es incorporar esos recursos al conjunto de bienes que podrían ser utilizados para cubrir el monto total fijado en el proceso de decomiso de la causa Vialidad.

Un decomiso de $684.990 millones

El monto total que la Justicia busca recuperar fue fijado en $684.990 millones. La Corte Suprema dejó firme esa cifra, aunque no se descarta que deba ser actualizada nuevamente debido al efecto de la inflación y al paso del tiempo.

El decomiso constituye el último aspecto pendiente de ejecución de la condena dictada en la causa Vialidad. La sentencia fue dictada por el tribunal en 2022 y posteriormente confirmada por la Corte a mediados del año pasado. Inicialmente, el monto de la condena había sido establecido en $84.835 millones. Luego de su actualización, la cifra ascendió a los actuales $684.990 millones.

Una vez determinado ese monto, el Tribunal Oral Federal 2, encargado de llevar adelante la ejecución, intimó a los condenados a depositar el dinero en un plazo de diez días hábiles. Sin embargo, ninguno realizó voluntariamente el pago.

Ante esa situación, el tribunal avanzó sobre los bienes que, según la Justicia, fueron producto del delito. La medida también alcanzó a bienes que habían sido transferidos a terceros, como ocurre con propiedades vinculadas a Máximo y Florencia Kirchner.

Dos listados de bienes bajo análisis

El proceso de decomiso avanza actualmente por etapas. Un primer listado de bienes se encuentra en una instancia final y espera definiciones de la Corte Suprema.

Ese primer grupo comprende un total de 111 inmuebles:

84 inmuebles vinculados a Lázaro Báez.

19 inmuebles pertenecientes a Máximo y Florencia Kirchner.

Un inmueble perteneciente a la expresidenta.

Sobre ese conjunto, el TOF 2 ya ordenó el decomiso y la Cámara Federal de Casación confirmó la decisión. Sin embargo, las defensas presentaron recursos de queja ante la Corte Suprema, que todavía debe resolver planteos pendientes relacionados con la ejecución de algunos de esos bienes.

Además, el máximo tribunal debe determinar si alguno de los inmuebles incluidos en ese primer grupo será destinado al funcionamiento del Poder Judicial. La cuestión se vincula con una acordada dictada por la Corte al ponerse en marcha el proceso de decomiso. Esa resolución estableció que los inmuebles decomisados deben ser puestos en primer término a disposición del propio tribunal para que defina si alguno puede ser destinado al Poder Judicial.

Si no existe interés, el paso siguiente consiste en consultar al Consejo de la Magistratura. Recién después de ese procedimiento el tribunal puede avanzar con la ejecución de los bienes.

Los más de US$5 millones, en un segundo bloque

Mientras el primer grupo avanza en su etapa final, el TOF 2 analiza un segundo listado de bienes, elaborado por los fiscales Luciani y Mola. En ese bloque se encuentran los más de US$5 millones pertenecientes a Florencia Kirchner, además de 13 inmuebles de la familia Kirchner y otros 128 inmuebles pertenecientes a sociedades vinculadas al empresario Lázaro Báez.

La existencia de este segundo conjunto cobra relevancia porque el primer listado de bienes podría no resultar suficiente para cubrir el monto total que la Justicia busca recuperar.

La confirmación de la disponibilidad del dinero en el Banco Galicia permite ahora que esos fondos formen parte del análisis dentro del proceso de ejecución, aunque su situación judicial presenta particularidades.

El origen de los fondos inmovilizados desde 2016

Los más de cinco millones de dólares permanecen embargados desde 2016, cuando el juez Julian Ercolini ordenó la medida en el marco de la causa Hotesur-Los Sauces.

Los fondos están integrados por diferentes montos:

US$4.664.000 encontrados en una caja de seguridad.

encontrados en una caja de seguridad. US$1.032.144 depositados en una de las cajas de ahorro.

depositados en una de las cajas de ahorro. $53.280 pesos existentes en otra cuenta.

El dinero continúa inmovilizado debido a que su origen permanece bajo análisis judicial. La causa Hotesur-Los Sauces investiga un presunto lavado y tiene entre sus principales acusados a la expresidenta y a su hijo Máximo Kirchner.

La situación de Florencia Kirchner dentro de ese expediente es diferente. Ella no será juzgada en la causa porque fue sobreseída. Sin embargo, la Justicia resolvió mantener embargados los fondos al considerar que el origen del dinero continuaba bajo sospecha.

La causa Hotesur-Los Sauces

El juicio oral por Hotesur-Los Sauces tuvo su primera audiencia preparatoria la semana pasada y la fecha de inicio del debate todavía está próxima a definirse.

Esta situación introduce una posible dificultad respecto del pedido para utilizar el dinero dentro del decomiso de la causa Vialidad. Los fondos permanecen actualmente cautelados dentro del expediente de Hotesur-Los Sauces, por lo que el Tribunal Oral Federal 5 podría plantear reparos frente a la posibilidad de que desde la causa Vialidad se disponga de esos recursos.

Los dólares, por lo tanto, continúan vinculados formalmente a otro proceso judicial y podrían resultar de interés para ese expediente, pese a que los fiscales Luciani y Mola pretenden incorporarlos al segundo listado de bienes destinados a cubrir el decomiso.