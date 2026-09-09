Diputados avanzó con medidas contra las estafas, la diabetes infantil y barreras de accesibilidad

Durante su decimotercera sesión ordinaria, la Cámara de Diputados avanzó con una agenda que reunió iniciativas vinculadas con problemáticas de impacto social, sanitario, tecnológico e institucional. En total, el cuerpo aprobó cinco proyectos de ley, de los cuales cuatro obtuvieron media sanción, mientras que una iniciativa relacionada con los Veteranos de Guerra de Malvinas recibió sanción definitiva tras haber sido aprobada previamente por el Senado.

Los proyectos abordaron cuestiones diversas: la modernización del alumbrado público mediante herramientas de monitoreo, la ampliación del acceso de niños, niñas y adolescentes con diabetes a medicamentos y tecnologías, la creación de una aplicación para prevenir estafas telefónicas y digitales, el establecimiento de condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual y la colocación de placas de reconocimiento en los domicilios donde viven o vivieron Veteranos de Guerra durante el conflicto de Malvinas.

Prevención de estafas

Una de las iniciativas que obtuvo media sanción establece la creación de la aplicación digital gratuita "Alerta, estafas", destinada a prevenir fraudes telefónicos y digitales mediante información, concientización y herramientas tecnológicas.

El proyecto fue impulsado por el diputado Luis Fadel (UCR) y contempla, además, la recopilación de casos para conformar una base de datos. El objetivo de esa información es identificar patrones de comportamiento y fortalecer la capacidad de prevención frente a diferentes modalidades de fraude.

Durante la fundamentación, Fadel sostuvo que el crecimiento de las estafas virtuales hacía necesario incorporar herramientas específicas. Explicó que la aplicación podría reunir información sobre distintos tipos de fraudes y utilizar esos datos para alimentar una inteligencia artificial capaz de reconocer patrones y estimar probabilidades.

El legislador puso particular atención en los sectores considerados más expuestos a estas maniobras, entre ellos las personas mayores, y remarcó que la herramienta tecnológica debería estar acompañada por campañas de difusión y concientización.

Entre los aspectos centrales del proyecto se encuentran:

Creación de una aplicación digital gratuita.

Prevención de fraudes telefónicos y digitales.

Información y concientización para los usuarios.

Recopilación de casos.

Conformación de una base de datos.

Identificación de patrones de comportamiento.

Utilización de información para mejorar la prevención.

"La aplicación Alerta Estafas se utiliza de manera preventiva en consideración a las nuevas tecnologías que puedan evaluar las estafas entre los usuarios y la importancia de estar alerta y tomar precauciones para proteger la información personal", afirmó Fadel.

Los reparos de La Libertad Avanza

La propuesta generó cuestionamientos desde La Libertad Avanza. Carlos Aibar Quintar consideró atendible el objetivo general, pero expresó reparos sobre el grado de precisión del proyecto y, especialmente, sobre cuestiones vinculadas con su implementación.

Entre sus observaciones mencionó la falta de definiciones sobre la autoridad de aplicación, la articulación con organismos existentes, la implementación y el costo para el Estado.

"Me parece que es un proyecto bastante vago, me parece que es muy general", sostuvo Quintar, quien también puso en duda que una aplicación pueda constituir el principal instrumento para llegar a las personas mayores. En ese sentido, recordó que ya existen programas de prevención y capacitación impulsados por organismos provinciales y consideró que la nueva herramienta podría generar una superposición de funciones.

Francisco Monti (LLA) coincidió en que las estafas constituyen un problema, pero centró sus reparos en la herramienta elegida. Planteó que existen desarrolladores y personas capacitadas para generar soluciones digitales y sugirió que, antes de establecer por ley una aplicación determinada, el Estado podría analizar otras alternativas.

Desde el bloque oficialista, Juan Carlos Ledesma (FT) expresó el acompañamiento a la iniciativa y propuso incorporar una precisión relacionada con la reglamentación. Su planteo estableció que el Ejecutivo Provincial deberá reglamentar la ley dentro de los 90 días de su publicación y determinar las características técnicas, funcionales y de accesibilidad de la aplicación.

Accesibilidad para personas con discapacidad visual

Otro de los proyectos que obtuvo media sanción surgió de la unificación de dos iniciativas, una presentada por Alicia Paz (UCR) y otra por Fadel. Ambas propuestas abordaban las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad visual en edificios públicos y privados de acceso público.

La iniciativa contempla medidas destinadas tanto a los ingresos como a los desplazamientos dentro de los edificios. Entre las herramientas previstas aparecen la señalización en braille, escritura macrotipo, contraste cromático, pictogramas, identificación táctil y señalización podotáctil.

En el caso de los ascensores, se prevé incorporar sistemas de lectura braille en las botoneras, identificación de pisos y señalización accesible en los dispositivos de llamado. Como miembro informante, Paz sostuvo que el proyecto busca transformar el principio de igualdad de oportunidades en medidas concretas que permitan a las personas con discapacidad visual desenvolverse con autonomía.

"La accesibilidad no es un favor ni una concesión especial que hacemos. La accesibilidad es un derecho", remarcó.

La propuesta alcanza a:

Organismos y dependencias de la administración pública provincial y municipal.

Centros de salud.

Establecimientos educativos.

Bancos.

Hoteles.

Comercios.

Otros establecimientos privados que reciben público.

Los nuevos edificios y ascensores deberán incorporar las condiciones previstas para obtener su habilitación, mientras que los edificios existentes tendrán un plazo máximo de 12 meses para adecuarse, una vez reglamentada la ley.

Paz explicó que las barreras no siempre son obstáculos físicos evidentes. También pueden aparecer en elementos que impiden acceder a información básica. Como ejemplo, señaló que una acción cotidiana como ingresar a un edificio y mirar un cartel puede transformarse en una verdadera barrera para quien no puede acceder visualmente a esa información.

Placas para los Veteranos de Guerra de Malvinas

La iniciativa que alcanzó sanción definitiva fue el proyecto iniciado por el senador Ramón Figueroa Castellanos, que dispone la colocación de placas de reconocimiento en los domicilios donde viven o vivieron Veteranos de Guerra durante el conflicto de Malvinas.

El miembro informante, Germán Scolamieri (FT), explicó que la propuesta busca reconocer a quienes participaron del conflicto y mantener viva la memoria local sobre los excombatientes. "La colocación de la placa conmemorativa implica un reconocimiento y agradecimiento a quienes defendieron muchas veces con la vida la soberanía en nuestra tierra, como así también a modo de reconocer e identificar a nuestros excombatientes, manteniendo viva nuestra historia y memoria local", expresó.

El tratamiento contó con acompañamiento de distintos bloques y derivó en un intercambio centrado en la reivindicación de la soberanía argentina y el reconocimiento a los Veteranos de Guerra.

Quintar, en representación de LLA, felicitó al autor de la iniciativa, manifestó su respaldo y planteó la necesidad de ampliar el reconocimiento a los excombatientes. Por su parte, Tiago Puente (Generar) anticipó el acompañamiento de su bloque y sostuvo que los Veteranos son protagonistas de una causa que atraviesa a distintas generaciones. Señaló que quienes participaron de la guerra y pusieron su vida para defender los intereses de la patria se convirtieron en héroes tanto para las generaciones anteriores como para las que vienen.

Cobertura integral para niños con diabetes

En materia sanitaria, la Cámara dio media sanción al proyecto de Exequiel Moreno (FT), que establece la cobertura integral de medicamentos, insumos y tecnologías para niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años con diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2.

La iniciativa contempla el acceso a infusores subcutáneos continuos de insulina, sistemas de monitoreo continuo de glucosa y otros tratamientos de última tecnología. El propósito planteado es reducir el carácter invasivo del control de la enfermedad, prevenir descompensaciones y favorecer una mayor autonomía de los pacientes.

Moreno presentó el proyecto desde las situaciones cotidianas que atraviesan las familias de niños y adolescentes con diabetes. "Cuando hablamos de incorporar nuevas tecnologías para el tratamiento de la diabetes infantil, no estamos hablando de comodidad, estamos hablando de salud", afirmó.

El diputado vinculó además la cobertura con la igualdad territorial, al sostener que un niño que vive en el interior debe contar con las mismas posibilidades de tratamiento que uno que reside en la Capital. "No podemos permitir que el código postal determine la calidad de salud de un niño", señaló.

La propuesta incluye:

Actualización periódica del vademécum provincial de diabetes pediátrica.

Provisión continua de medicamentos, insumos y dispositivos.

Acceso a sistemas de monitoreo e infusión con prescripción médica fundada.

Incorporación progresiva de nuevas tecnologías autorizadas.

Programas de capacitación para los equipos de salud.

Educación diabetológica para pacientes, familias y cuidadores.

Creación de un registro provincial confidencial de diabetes pediátrica.

Revisión de protocolos y tecnologías cada dos años, o antes si la evidencia científica lo recomienda.

Además, establece que el sistema público de salud, la OSEP y los prestadores sujetos a jurisdicción provincial otorguen cobertura del 100% de los medicamentos, insumos, dispositivos y tecnologías comprendidos en la norma, conforme a la prescripción médica.

María de los Ángeles Herr (FT) acompañó la iniciativa y destacó la necesidad de actualizar las prestaciones a partir de los avances tecnológicos. También planteó que la incorporación de estas herramientas debe ser considerada desde una perspectiva preventiva y no únicamente a partir del costo inmediato de los dispositivos. Según explicó, una internación por una descompensación severa puede representar un costo superior al de un año de sensores para un mismo paciente.

Sistema inteligente para el alumbrado público

El quinto proyecto aprobado obtuvo media sanción y fue presentado por Juan Carlos Ledesma (FT). La iniciativa crea el Sistema Provincial de Gestión Inteligente y Monitoreo del Alumbrado Público (SIGIMAP).

El sistema propone incorporar progresivamente tecnología para controlar y gestionar de manera remota el alumbrado, detectar fallas, mejorar los tiempos de respuesta y utilizar de manera más eficiente la energía. La herramienta permitiría identificar luminarias encendidas durante horarios en los que no resulta necesario y detectar rápidamente aquellas que presentan desperfectos. De esta manera, se busca reducir los tiempos destinados a localizar fallas y optimizar las tareas de mantenimiento.

Uno de los componentes centrales será la creación y actualización de un registro provincial georreferenciado del alumbrado público, con información sobre la ubicación de las luminarias y su estado operativo.

Ledesma mencionó como antecedente el funcionamiento de un sistema similar en Mendoza y señaló que la herramienta permitiría disponer de información para planificar las tareas de mantenimiento y avanzar en la modernización del servicio. La implementación será progresiva y deberá contemplar criterios técnicos, operativos y presupuestarios. La autoridad de aplicación podrá establecer convenios con municipios, organismos públicos, empresas de servicios, universidades e instituciones científicas y tecnológicas. El proyecto también invita a los municipios a adherir al sistema.

La iniciativa recibió el rechazo de Alba Carolina Aguirre (LLA), quien cuestionó la prioridad de incorporar herramientas de monitoreo inteligente frente a las dificultades que, según señaló, existen en distintos puntos del interior con el suministro eléctrico.

"Antes de pretender estar a la vanguardia o de vender un maquillaje tecnológico, el Estado Provincial debe solucionar el desastre del suministro eléctrico", afirmó Aguirre. Su intervención se concentró especialmente en la situación de Santa María, donde afirmó que existen cortes reiterados, bajas de tensión y problemas asociados al suministro de agua.

Fadel, en cambio, anticipó el acompañamiento de la propuesta y coincidió con parte de las preocupaciones expresadas durante el debate sobre el funcionamiento eficiente del servicio energético. Señaló que mantener el alumbrado encendido durante horarios innecesarios constituye un problema que puede ser abordado mediante herramientas de optimización.

De este modo, la decimotercera sesión ordinaria dejó cinco proyectos aprobados y una agenda que combinó prevención de estafas, accesibilidad, salud infantil, modernización de servicios públicos y memoria sobre Malvinas, con debates entre los distintos bloques sobre la implementación, el alcance y las prioridades de cada iniciativa.