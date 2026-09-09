El Gobierno provincial acelera obras y proyectos en Andalgalá

El Gobierno de la provincia desplegó en Andalgalá una jornada de trabajo destinada a avanzar sobre los proyectos que integran el Plan Conjunto de Obras Estratégicas, con una agenda que combinó recorridas, reuniones, supervisión de trabajos y definición de nuevas etapas de ejecución.

La actividad contó con la participación del intendente Eduardo Córdoba y de los ministros de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; de Hacienda y Obras Públicas, Juan Marchetti; y de Educación y Trabajo, Verónica Soria. La presencia conjunta de las distintas áreas del Gabinete permitió abordar en territorio iniciativas vinculadas con infraestructura vial, educación, patrimonio histórico y conectividad.

Durante la recorrida por diversos puntos de la ciudad, las autoridades pusieron en marcha una serie de proyectos que cuentan con financiamiento asegurado a partir de sus respectivos expedientes ejecutivos. De este modo, las acciones se inscriben en una planificación territorial integral orientada a mejorar la calidad de vida de las comunidades de todo el departamento.

Educación: más tiempo de aprendizaje y acompañamiento institucional

Uno de los ejes de la jornada estuvo concentrado en el sistema educativo. En las localidades de Amanao y Villavil se impulsó la implementación de la jornada extendida en las escuelas, una política planteada como herramienta para fortalecer las trayectorias escolares y ampliar las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes de la zona.

La agenda educativa también incluyó una visita a la Escuela Agrotécnica de la localidad de Huaco. Allí, los integrantes del Gabinete provincial trabajaron en la coordinación de acciones de acompañamiento y apoyo destinadas a los proyectos institucionales de la escuela.

El abordaje educativo, de este modo, formó parte de una agenda que no se limitó a la ejecución de obras físicas, sino que incorporó iniciativas vinculadas con las condiciones y oportunidades de aprendizaje en distintas localidades del departamento.

Infraestructura urbana y articulación con empresarios locales

En el ámbito de la infraestructura urbana, la jornada incluyó reuniones con empresarios locales para avanzar en la concreción de veredas en los distritos Huaco, Huachaschi Sureste y Chaquiago.

La iniciativa supone una articulación con el sector privado andalgalense orientada a agilizar intervenciones destinadas a mejorar la circulación y el espacio público. La participación de empresarios locales aparece así integrada a la estrategia de ejecución de obras que contempla la agenda provincial para el departamento.

En paralelo, las autoridades anunciaron el llamado a licitación para las obras de arte en la ruta a Villavil, una intervención considerada clave para garantizar la seguridad y funcionalidad de esa traza vial. La obra se incorpora al conjunto de acciones vinculadas con la infraestructura y la conectividad territorial.

Patrimonio: intervención en el Museo Arqueológico

La preservación de los espacios vinculados con la historia y la identidad de Andalgalá también ocupó un lugar central en la agenda.

Las autoridades dieron luz verde al inicio de la primera etapa de las obras en el Museo Arqueológico de Andalgalá, avanzando de esta manera en la recuperación de uno de los espacios considerados más importantes para la conformación de la identidad departamental.

La intervención se inscribe en una política de recuperación de los espacios de valor patrimonial, incorporando la preservación cultural al mismo esquema de planificación que contempla las obras viales, urbanas y educativas.

Supervisión en territorio y definición de nuevas etapas

La jornada también tuvo un componente de seguimiento directo. El ministro Natella, el ministro Marchetti, la ministra Soria y el intendente Córdoba supervisaron personalmente el avance de los trabajos de pavimentación en distintas avenidas del distrito Chaquiago.

La recorrida permitió verificar en terreno tanto el cumplimiento de los plazos como la calidad de las intervenciones, dos aspectos vinculados directamente con la ejecución de las obras ya iniciadas.

Posteriormente, las autoridades se trasladaron al distrito Choya, donde se evaluaron los aspectos técnicos necesarios para desarrollar las obras complementarias que deben realizarse junto a la pavimentación ya ejecutada.

El relevamiento realizado en territorio permitió identificar y analizar las próximas etapas a desarrollar, articulando la obra ya concretada con las intervenciones complementarias necesarias.