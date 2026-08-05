Confirman que el Papa se reunirá con Milei durante su visita oficial a la Argentina

El canciller Pablo Quirno confirmó este miércoles que el Papa León XIV mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei durante la visita que el Santo Padre realizará a la Argentina en el mes de noviembre.

El funcionario explicó que el encuentro está previsto en el marco de una visita oficial, al tiempo que recordó que fue el propio Presidente quien formuló la invitación al Pontífice.

"Es una visita oficial. Está prevista una reunión con el Presidente de la Nación, que es quien invita al Papa. El presidente Milei va a reunirse con el Santo Padre, con quien ya se reunió en Roma tras su asunción", afirmó Quirno durante una conferencia de prensa desarrollada en la Casa de Gobierno.

El canciller estuvo acompañado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, ocasión en la que brindó detalles sobre la organización de la visita y las tareas que el Gobierno nacional llevará adelante en las próximas semanas.

Coordinación para la visita de noviembre

Durante la conferencia, Quirno adelantó que la próxima semana se convocará desde la Secretaría General de la Presidencia a una mesa de coordinación con las distintas áreas del Gobierno nacional involucradas en la organización de la visita del Pontífice.

El funcionario calificó el acontecimiento como "un momento histórico y de alegría" y sostuvo que el objetivo es avanzar en todos los aspectos vinculados con el desarrollo de la agenda oficial.

Según explicó, la coordinación continuará también con las instituciones eclesiásticas que participan en la planificación del viaje. En ese sentido, indicó que:

La próxima semana se convocará una mesa de coordinación desde la Secretaría General de la Presidencia.

Participarán las áreas del Gobierno nacional involucradas en la visita.

Continuará la coordinación con la Santa Sede para la organización general del viaje.

"Por primera vez en 39 años un Papa vuelve a la Argentina"

Quirno destacó especialmente el significado que tendrá la llegada del Papa León XIV al país y remarcó que será la primera visita papal en casi cuatro décadas.

"Tenemos que celebrar que por primera vez en 39 años un Papa vuelve a la Argentina", expresó. Además, afirmó que para la comunidad católica, a la que definió como mayoritaria, la visita representa una noticia de gran importancia.

El canciller sostuvo también que la llegada del Pontífice constituye "un logro de la gestión del presidente Milei junto con la Iglesia argentina", valoración que reiteró en distintos pasajes de la conferencia de prensa.

La relación entre el Gobierno y la Iglesia

Durante el intercambio con los periodistas, Quirno fue consultado sobre la relación entre el Gobierno nacional y las autoridades eclesiásticas, especialmente luego de las críticas formuladas en distintas oportunidades por integrantes de la Iglesia respecto de los niveles de pobreza en la Argentina.

Frente a esas consultas, el funcionario rechazó la existencia de conflictos institucionales y aseguró que "el vínculo con la Iglesia está muy bien". Asimismo, sostuvo que existen sectores que presentan la relación entre ambas partes como confrontacional, aunque remarcó que, según su visión, "no existe tal cosa".

En ese contexto, señaló que el Gobierno trabajó de manera permanente junto a las instituciones vinculadas con la organización de la visita.

"El Gobierno ha trabajado de manera permanente junto a la Santa Sede, la Nunciatura y la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en la organización de la visita. Existe una excelente coordinación institucional y en las próximas semanas continuaremos coordinando con la Santa Sede la organización general de la visita", manifestó.

Una visita definida como pastoral

Consultado nuevamente sobre el vínculo entre el Gobierno y la Iglesia, Quirno afirmó que la llegada del Papa León XIV debe entenderse como una visita pastoral y no como un acontecimiento político. "Es una visita pastoral, no hay diferencias ideológicas", sostuvo el canciller, quien añadió que cuando se intenta generar confrontaciones entre ambas partes corresponde destacar aspectos que, según expresó, caracterizan al Presidente.

En ese marco, afirmó que Javier Milei es "probablemente el presidente argentino que más vocalmente ha defendido el derecho a la vida" y agregó que también es "probablemente a nivel mundial quien defiende públicamente, y lo dice expresamente, los valores de occidente fundados en la civilización judeocristiana".

El funcionario añadió además que Milei "también es el presidente argentino que ha reducido la pobreza a la mitad en dos años y medio, y todos esos temas son centrales para la Iglesia católica. Entonces nosotros tenemos valores compartidos y por eso recibimos con tanta alegría la visita del Santo Padre".

La organización de las actividades

Durante la conferencia también fue consultado acerca de la coordinación de la visita del Papa al territorio bonaerense, donde oficiará una misa multitudinaria en Luján. Ante esa pregunta, Quirno respondió que "el Papa viene a la Argentina, no a una provincia en particular", y reiteró que el viaje "no es una visita política", sino una visita pastoral.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno trabajará junto a las distintas autoridades para garantizar el desarrollo de todas las actividades previstas.

"No vamos a hacer de esto una visita política, vamos a tener la colaboración de las diferentes autoridades para que la visita sea la mejor que Argentina ha tenido de un Papa", afirmó.

Finalmente, el canciller reiteró el mensaje de bienvenida al Santo Padre y sostuvo que será recibido "con los brazos abiertos". Además, expresó que "siempre hay espacio para mejorar y un diálogo abierto (con la Iglesia) es lo que queremos tener", al referirse al vínculo institucional entre el Gobierno nacional y la Iglesia en el marco de la visita oficial prevista para noviembre.