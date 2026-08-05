El Papa confirmó su visita a Argentina: estará del 8 al 11 de noviembre en una gira histórica

Después de meses de versiones y expectativas, la Santa Sede confirmó oficialmente que el papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de un Viaje Apostólico por Sudamérica que también incluirá escalas en Uruguay y Perú.

El anuncio puso fin a las especulaciones que se habían intensificado luego de conocerse el viaje del Pontífice a Perú y confirmó una visita que será histórica para la Iglesia Católica y para el país, ya que marcará el regreso de un Papa a suelo argentino después de 39 años.

La información fue difundida por la Nunciatura Apostólica, que comunicó el itinerario general del viaje, aunque aclaró que el programa detallado de actividades será dado a conocer oportunamente. El comunicado señala que León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

En noviembre, viaje apostólico del Papa a Sudamérica: Uruguay, Argentina y Perú - Vatican News https://t.co/BRD2kw9cAS — Vatican News (@vaticannews_es) August 5, 2026

El recorrido previsto en Sudamérica

De acuerdo con el cronograma difundido por la Iglesia, el Pontífice iniciará su gira en Uruguay, donde permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre, visitando Montevideo, Paysandú y Florida.

Posteriormente llegará a la Argentina, donde desarrollará actividades entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante esos días recorrerá:

Buenos Aires.

Córdoba.

Luján.

Luego continuará viaje hacia Perú, donde permanecerá desde el 11 hasta el 17 de noviembre. En territorio peruano están previstas visitas a Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

La Iglesia aclaró que el cronograma específico de ceremonias y actividades será difundido más adelante.

Una visita con fuerte significado histórico

Cuando León XIV llegue a la Argentina habrán transcurrido 39 años desde la última visita de un Papa al país. El antecedente más reciente corresponde a Juan Pablo II, quien visitó la Argentina en abril de 1987.

Entre aquella visita y la que protagonizará ahora León XIV transcurrió íntegramente el pontificado de Francisco, el primer Papa argentino y latinoamericano de la historia, quien fue elegido en marzo de 2013 y nunca regresó a la Argentina durante su pontificado.

La llegada de León XIV marcará así un nuevo capítulo en la relación entre la Santa Sede y el país, constituyendo uno de los acontecimientos religiosos, políticos e institucionales más relevantes de los últimos años.

Buenos Aires, Luján y Córdoba

Aunque todavía no fue difundido el programa oficial, el anuncio confirma que la actividad del Papa se desarrollará en tres puntos principales del país. La gira comprenderá Buenos Aires, Luján y Córdoba.

De acuerdo con la información disponible, se prevé la realización de misas multitudinarias. Entre los lugares mencionados para esos encuentros aparecen:

La Avenida 9 de Julio .

. La Basílica de Luján .

. La ciudad de Córdoba.

Sin embargo, la Iglesia aclaró que el detalle definitivo del programa será informado más adelante.

La reacción del Gobierno nacional

Tras conocerse la confirmación oficial, el canciller Pablo Quirno expresó públicamente su satisfacción a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje recordó que meses atrás había entregado personalmente al Pontífice la invitación formulada por el presidente de la Nación.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.... pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

El entusiasmo del presidente Javier Milei

Según la información difundida, el presidente Javier Milei venía manifestando un marcado entusiasmo por la posibilidad de que León XIV visitara el país. El texto señala que esa visita no pudo concretarse durante los gobiernos de Cristina Kirchner, Mauricio Macri ni Alberto Fernández con el papa Francisco.

En ese contexto, el canciller Pablo Quirno entregó personalmente al Pontífice la carta formal de invitación enviada por el Presidente.

También se menciona que días atrás Quirno publicó un mensaje en la red social X en el que anticipaba la concreción de la visita antes de fin de año, situación que, según el texto, generó perplejidad en la Secretaría de Estado del Vaticano, organismo responsable de anunciar oficialmente los viajes papales.

La información también señala que el entusiasmo del Gobierno convive con diferencias entre distintas posturas sostenidas por el presidente Milei y la doctrina social de la Iglesia Católica. Entre ellas se mencionan las discrepancias respecto del concepto de justicia social, aunque el texto también señala una coincidencia en la condena al aborto.

Asimismo, recuerda que durante el pontificado de Francisco esas diferencias fueron más visibles y llevaron al actual mandatario a calificar al entonces Papa argentino de "comunista".

El viaje a Perú

La gira sudamericana concluirá en Perú, país con el que León XIV mantiene un vínculo especialmente estrecho.

Días atrás, el presidente interino peruano José María Balcázar había anticipado que el Pontífice llegaría a ese país durante la primera quincena de noviembre para una visita que tendría una duración estimada de ocho a diez días.

Según declaró a Radio RPP: "En la primera quincena de noviembre estará en Perú, llega a Lima", para luego continuar hacia otras ciudades, entre ellas Chiclayo, donde ejerció como obispo.

León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, pero obtuvo la nacionalidad peruana en 2015. Antes de ser elegido Papa, Robert Francis Prevost desarrolló durante más de 20 años una intensa tarea pastoral como misionero y posteriormente como obispo de Chiclayo.

El texto recuerda además que Perú, con 34 millones de habitantes, es uno de los países con mayor tradición católica de la región, ya que más del 80% de su población practica esa religión. También señala que anteriormente fue visitado por Juan Pablo II, en 1985 y 1988, y por Francisco, en 2018.

Comenzó la organización de la visita

Tras el anuncio oficial se iniciará la etapa más intensa de preparación del viaje. Según la información difundida, el Gobierno nacional conformará en los próximos días un comité interministerial que tendrá a su cargo la coordinación integral de la visita bajo la supervisión directa del presidente Javier Milei.

Ese equipo estará integrado por:

Secretaría General de la Presidencia.

Jefatura de Gabinete.

Cancillería.

Ministerio de Capital Humano.

Ministerio de Seguridad.

También participarán las áreas técnicas responsables de:

Protocolo.

Ceremonial.

Logística.

Transporte.

Salud.

Organización de los actos públicos.

El esquema de trabajo contemplará además la coordinación con las administraciones de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires y Córdoba, que tendrán un papel central en la planificación de los operativos de seguridad y en la organización de las actividades previstas en cada jurisdicción.

La intención de la Casa Rosada es trabajar de manera conjunta con la Santa Sede y con la Conferencia Episcopal Argentina para organizar un operativo de gran magnitud que abarcará no solo la agenda oficial del Pontífice, sino también la planificación de las celebraciones religiosas, los traslados, los dispositivos de seguridad y la recepción de los cientos de miles de fieles que se espera participen de las distintas actividades programadas durante la histórica visita de León XIV a la Argentina.