El Gobierno celebró la visita de León XIV a la Argentina: la reacción de Milei

El Gobierno nacional celebró oficialmente la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, luego de que el Vaticano difundiera el itinerario de la gira apostólica que el Santo Padre realizará por Sudamérica.

La confirmación generó una inmediata reacción de la Casa Rosada, que a través de un comunicado de la Oficina del Presidente resaltó la importancia del acontecimiento tanto para la vida religiosa como para las instituciones del país. En el texto oficial, el Ejecutivo sostuvo que "la visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos", definiendo la llegada del Pontífice como un hecho de especial relevancia para la Argentina.

La comunicación oficial fue difundida pocas horas después del anuncio realizado por la Santa Sede, que confirmó la realización del viaje apostólico de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú.

Compromiso con la seguridad y la organización

Además de celebrar la confirmación del viaje, el Gobierno aseguró que pondrá a disposición todos los recursos necesarios para el desarrollo de la visita. En ese sentido, el comunicado de la Oficina del Presidente afirmó que el Estado garantizará "todas las condiciones de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica", en referencia al operativo que demandará la presencia del Sumo Pontífice en el país.

La administración nacional también expresó que la Argentina se encuentra preparada para recibir al Papa y manifestó su voluntad de colaborar para que el acontecimiento se desarrolle de manera adecuada.

El mensaje oficial concluye señalando que "la República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos", remarcando el carácter institucional y simbólico del acontecimiento.

El recuerdo de Pablo Quirno sobre la invitación

Tras conocerse la confirmación oficial, el canciller Pablo Quirno también expresó públicamente su satisfacción por la visita del Pontífice. A través de un mensaje publicado en la red social X, recordó que fue el encargado de entregar personalmente al Papa la invitación formulada por el presidente Javier Milei durante una misión oficial al Vaticano realizada en febrero.

En su publicación, el ministro de Relaciones Exteriores señaló: "Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica".

Las declaraciones del canciller pusieron de relieve las gestiones diplomáticas realizadas por el Gobierno para concretar el viaje del Santo Padre al país.

La reacción del presidente Javier Milei

El presidente Javier Milei también manifestó públicamente su satisfacción luego de ser informado oficialmente sobre la aceptación de la invitación por parte del Papa. Mediante sus redes sociales, el mandatario expresó: "Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año".

Posteriormente agregó: "Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos".

Con ese mensaje, el jefe de Estado calificó la llegada del Pontífice como un hecho histórico y destacó la importancia que tendrá la visita para el conjunto de la sociedad argentina.

La gira sudamericana de León XIV

El anuncio difundido por el Vaticano precisó el recorrido que realizará el Papa durante su viaje por América del Sur. La gira comenzará en Uruguay, donde permanecerá entre el 6 y el 8 de noviembre, visitando las ciudades de:

Montevideo .

. Paysandú .

. Florida.

Posteriormente, el Pontífice llegará a la Argentina, donde desarrollará su visita entre el 8 y el 11 de noviembre. Finalmente, continuará viaje hacia Perú, país en el que permanecerá entre el 11 y el 17 de noviembre, con actividades previstas en Lima, Chiclayo, Cuzco, Pucallpa.

El itinerario oficial confirma que la visita a la Argentina formará parte de una gira regional que incluirá tres países sudamericanos.