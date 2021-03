Conflicto en Icaño: dictaron la conciliación obligatoria

La Dirección Provincial de Inspección Laboral resolvió dictar la conciliación obligatoria entre el Municipio de Icaño y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) para incentivar la negociación entre las partes.

La audiencia se fijó para el día miércoles 31 de marzo de 2021 a las 11.30 horas.

En tanto, la medida deberá cumplirse durante 15 días, en virtud de lo establecido en el art. 11 de la Ley 14.786.

Gremio

El titular de ATE seccional Icaño, Milo Tula, declaró a diario LA UNIÓN que en la audiencia con el Ejecutivo municipal sostendrán su pedido de un incremento salarial que ronde el 60 por ciento, teniendo en cuenta que los agentes municipales cobran 15 mil pesos.

Además, manifestó que la patronal tiene deudas de cuatro meses y dos aguinaldos con los empleados.

Tula agregó que otro de los reclamos que plantearán será el de los empleados en planta permanente que no están bancarizados. "Hay 148 empleados que están en planta y no están bancarizados, al no estar bancarizados no tienen aumentos tampoco", expresó al respecto.

Finalmente, desde el sindicato exigieron que el intendente Pío Carletta "se ponga al día y nos dé el aumento salarial".